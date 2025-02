marktbericht Über 22.000 Punkten DAX-Rekordrally und kein Ende in Sicht? Stand: 12.02.2025 07:35 Uhr

Der DAX dürfte seine Kursrally über der Marke von 22.000 Punkten zur Wochenmitte fortsetzen. Dabei mahnt ein Blick auf den Börsenkalender die Anleger eigentlich zur Vorsicht.

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte ungebremst weitergehen. Der DAX könnte es dabei vorbörslichen Indikationen zufolge erstmals über 22.100 Punkte schaffen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zur Stunde 0,3 Prozent höher auf 22.108 Punkte. Tags zuvor hatte der DAX erstmals in seiner Geschichte die 22.000-Punkte-Marke geknackt.

Mit dem Sprung auf eine neues Allzeithoch sendet der DAX ein starkes Kaufsignal - eines der besten, welche die Technische Analyse zu bieten hat. Der Aufwärtstrend im deutschen Leitindex ist intakt, das lässt nun auf weitere Kursgewinne im charttechnischen Neuland hoffen.

Rückenwind für den DAX kommt zur Wochenmitte dabei auch von der Börse in Hongkong. Dort klettert der Leitindex Hang Seng aktuell um 1,9 Prozent in die Höhe, starke Kursgewinne beim E-Autohersteller BYD und dem Onlinehändler Alibaba führten den Index zeitweise auf das höchste Niveau seit Oktober.

An den anderen asiatischen Börsen geht es dagegen deutlich ruhiger zu. In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im späten Handel 0,3 Prozent höher. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gewinnt zur Stunde 0,1 Prozent hinzu. Die Börse Shanghai notiert 0,2 Prozent höher.

An der Wall Street hatten sich die großen Indizes gestern auf keine gemeinsame Richtung einigen können. Der Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 44.593 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 notierte dagegen kaum verändert bei 6.068 Zählern, und der technologielastige Nasdaq gab 0,4 Prozent auf 19.643 Stellen nach.

Ein Blick in den Börsenkalender mahnt die Anleger heute zur Vorsicht: Am frühen Nachmittag steht die mit Spannung erwartete Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise an. Diese könnten Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed geben. Fed-Chef Jerome Powell hatte zuletzt Geduld bei möglichen Zinssenkungen signalisiert.

Der durch die jüngsten US-Zölle ausgelöste Höhenflug des Dollar ist zur Wochenmitte ins Stocken geraten. Nur zum Yen kann der Greenback noch zulegen. Der Euro tendiert dagegen am Morgen bei 1,0359 Dollar seitwärts.

Der Goldpreis kann seine Rekordjagd zur Wochenmitte zunächst nicht fortsetzen. Der Preis für das gelbe Edelmetall fällt um 0,4 Prozent auf 2.887 Dollar zurück. Erst gestern hatte Gold bei 2.942,71 eine neue historische Bestmarke aufgestellt.

Der "sichere Hafen" Gold profitiert von den gewachsenen Unsicherheiten an den Börsen. Zugleich geht am Markt die Furcht vor neuen Zöllen der Trump-Regierung auf Rohstoffimporte in die USA um - inklusive Goldbarren.

Öl wieder etwas billiger

Die Ölpreise sind von ihren jüngsten Höchstständen zurückgekommen, die sie wegen der Sorgen um die russischen und iranischen Lieferungen erreicht hatten. Am Rohstoffmarkt verbilligt sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,4 Prozent auf 76,73 Dollar je Barrel (159 Liter).

Im DAX dürfte die Aktie der Deutschen Börse heute einen Blick wert sein. Der Börsenbetreiber hat einen millionenschweren Aktienrückkauf angekündigt. Der den Aktionären zurechenbare Überschuss stieg 2024 um 13 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro. Das Unternehmen stellte den Aktionären daher eine höhere Dividende von 4,00 Euro je Aktie in Aussicht - nach 3,80 Euro im Vorjahr. Zudem will es 2025 eigene Anteilsscheine für 500 Millionen Euro erwerben.

Nach einem Treffen mit Volkswagen-Chef Oliver Blume zur Zukunft den sächsischen Werken hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) an die Verantwortung des Automobilkonzerns appelliert. "Wir erwarten, dass dieses große Unternehmen zu seiner Verantwortung steht und auch das Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Zulieferer nicht enttäuscht", sagte Kretschmer.

Im Lufthansa-Konzern entsteht ein neuer Veranstalter für Pauschalreisen. Bereits zum 1. April wird die neu gegründete Eurowings Holidays GmbH die Flugreisen mit anderen touristischen Angeboten wie Übernachtungen, Transfers oder Mietwagen kombinieren. Die neue Digital-Einheit soll zunächst für die Direktflugtochter Eurowings mit ihren mehr als 20 Millionen Kunden individuelle Reisepakete zusammenstellen und buchen.

Nach Google folgt nun auch Apple in seiner Karten-App der von US-Präsident Donald Trump verfügten Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika. Der neue Name wird zunächst nur Nutzern in den USA angezeigt, eine Anpassung in anderen Regionen soll aber folgen, wie Apple dem Finanzdienst Bloomberg mitteilte. Wie Apple die Namensänderung außerhalb der USA umsetzen wird, blieb zunächst unklar.