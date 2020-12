Die Anleger am Frankfurter Aktienmarkt können auf erneute Kursgewinne hoffen. Denn insbesondere an der US-Technologiebörse Nasdaq ging es gestern einmal nach oben.

Von Mark Ehren, tagesschau.de

Angesichts der sehr unsicheren Wirtschaftsentwicklung in vielen Regionen der Welt hielten sich die Anleger auch gestern in den USA an Technologieaktien, deren Geschäftsmodelle unter fast allen Umständen steigende Umsätze und Gewinne versprechen. Der Nasdaq-100-Index legte um 0,6 Prozent auf das Rekordniveau von 12.595 Punkte zu. Zu den größten Gewinnern gehörten die Aktien von PayPal und eBay mit einem Plus von zwischen drei und vier Prozent, während die Anteilsscheine des Corona-Impfstoffentwicklers Moderna um fast sieben Prozent nachgaben. Die insgesamt sehr gute Entwicklung der US-Technologieaktien dürfte auch den DAX stützen.

Laut den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel bei rund 13.618 Punkten und damit rund 0,4 Prozent höher als gestern. Damit deutet sich der vierte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen an. Das Rekordhoch ist nur noch rund ein Prozent entfernt. Gestern war der deutsche Leitindex aus seiner wochenlangen Seitwärtsspanne nach oben ausgebrochen. Zuvor war der DAX seit Anfang November im Bereich von 13.000 bis rund 13.450 Punkten seitwärts gelaufen.

Dow Jones kommt nicht hinterher

Der Dow Jones Industrial entwickelte sich im Gegensatz zur Nasdaq deutlich verhaltener. Das wahrscheinlich bekannteste Börsenbarometer der Welt verlor 0,2 Prozent auf 30.154 Zähler. Der breit gefasste S&P 500 machte hingegen 0,2 Prozent auf 3.701 Punkte gut.

Fed kann die Kurse nicht beeinflussen

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed bewegte die Märkte derweil kaum. Die Währungshüter beließen den Leitzins in einer Spanne von 0 bis 0,25 Prozent. Sie wollen so lange weiter für 120 Milliarden Dollar im Monat Wertpapiere kaufen, bis es wirkliche Fortschritte bei der Beschäftigung und der Preisstabilität erreicht wurden.

Die Fed gab sich etwas zuversichtlicher für die konjunkturelle Entwicklung in der größten Volkswirtschaft der Welt. Die Wirtschaftsleistung dürfte infolge der Pandemie in diesem Jahr zwar zurückgehen, allerdings dürfte der Rückgang schwächer ausfallen als bisher erwartet. Unter dem Strich gehen die Notenbanker davon aus, dass sie den Leitzins bis Ende 2023 auf dem derzeitigen Niveau belassen werden.

Bitcoin nicht zu bremsen

Der Aufwärtstrend des Bitcoin hält weiter an. Die Kryptowährung stieg am Morgen über die Marke von 22.0000 Dollar und erreichte bei 22.335 Dollar ein neues Rekordniveau. Manche Marktbeobachter begründen die sehr starke Entwicklung des Bitcoin mit der ultralockeren Zinspolitik der internationalen Notenbanken.

Euro über 1,22

Am Devisenmarkt strebt der Euro weiter nach oben. Die Gemeinschaftswährung kletterte zeitweise bis auf 1,2236 US-Dollar. Das lässt sich durchaus auch als Reaktion auf die Aussagen der Fed interpretieren.