marktbericht Seitwärts unterm Rekordhoch US-Schuldenstreit lähmt DAX-Anleger Stand: 23.05.2023 07:49 Uhr

Im US-Schuldenstreit gibt es weiter keinen Durchbruch zwischen Weißem Haus und Republikanern. Das lastet auf dem deutschen Aktienmarkt, der DAX dürfte nahezu unverändert ins Rennen gehen.

Sorgen vor einem möglichen US-Zahlungsausfall dämpfen die Kauflaune der Anleger am deutschen Aktienmarkt. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex eineinhalb Stunden vor dem Auftakt rund zwei Punkte tiefer auf 16.220 Punkte. Das Rekordhoch vom vergangenen Freitag bei 16.332 Zählern bleibt damit in Reichweite.

Aus charttechnischer Perspektive hat der DAX nun weiteres Potenzial nach oben, sandte der deutsche Leitindex mit der Markierung eines Allzeithochs doch eines der besten Kaufsignale, welche die Technische Analyse zu bieten hat. Allerdings ist mit einem neuen Trendimpuls wohl erst dann wieder zu rechnen, wenn in den USA eine Einigung im Schuldenstreit erzielt wurde.

Doch ein Durchbruch in den verfahrenen Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten ist weiter nicht in Sicht. Auch wenn der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, nach einem Spitzentreffen im Weißen Haus mit US-Präsident Joe Biden gestern von einem positiven Gesprächsverlauf sprach. Dabei sorgt auch die nur noch recht kurze Frist für einen möglichen Kompromiss für Nervosität bei den Investoren - US-Finanzministerin Janet Yellen hatte den 1. Juni als "harte Deadline" ausgerufen.

Käme es wirklich zu einem US-Zahlungsausfall, würde dies Experten zufolge die Weltwirtschaft durch eine globale Finanzkrise in schwere Turbulenzen stürzen. Beide Seiten hatten mehrmals betont, dass sie ein solches katastrophales Szenario vermeiden wollen. Die US-Börsen konnten sich am Abend auf keine Richtung einigen. Der Dow Jones verlor 0,4 Prozent auf 33.287 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,5 Prozent auf 12.721 Punkte vor, während der breit gefasste S&P 500 kaum verändert bei 4193 Punkten schloss.

Auch an den Asien-Börsen kommt Morgen keine rechte Kauflaune auf. So notiert der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,5 Prozent tiefer. Im Handelsverlauf hatte der japanische Leitindex noch erstmals seit August 1990 einen Stand von 31.352 Punkten erreicht. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

Der Euro tendiert im frühen Handel seitwärts bei 1,0809 Dollar. Im weiteren Handelsverlauf könnte die Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen im Mai für Deutschland und die Eurozone noch für etwas Bewegung sorgen. Der Preis für die Feinunze Gold gibt aktuell um 0,3 Prozent auf 1964 Dollar nach.

Im DAX rückt am Morgen die T-Aktie in den Fokus. Die Deutsche Telekom hat Kritik an ihren Glasfaserausbauplänen zurückgewiesen. "Wir bauen für unsere Kunden und die Menschen im Land, nicht gegen die Wettbewerber", teilte Unternehmenssprecherin Stefanie Halle mit. Das Unternehmen reagierte auf Kritik der schleswig-holsteinischen Wirtschaftsstaatssekretärin Julia Carstens (CDU) an der Verlegung eines zweiten Glasfasernetzes in Orten, wo es bereits eins gibt.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hält seine Hauptversammlung heute (09.00 Uhr) erneut per Videokonferenz ab. In seiner vorab veröffentlichten Rede hat Vorstandschef Stefan Schulte auf die starke Entwicklung der Auslandsaktivitäten hingewiesen, die sich nach dem Corona-Schock schneller erholen als das heimische Drehkreuz. In Frankfurt stehen der Neubau des dritten Terminals sowie die Modernisierung der bestehenden Abfertigungsgebäude im Zentrum.

Der Anlagenbauer Thyssenkrupp Nucera hat einen Großauftrag zum Bau von Elektrolyseuren für ein geplantes Stahlwerk in Nordschweden erhalten. Sie sollen für das Unternehmen H2 Green Steel im schwedischen Boden Wasserstoff produzieren. Herzstück des Stahlwerks ist eine sogenannte Direktreduktionsanlage. Darin ersetzt klimaneutral hergestellter Wasserstoff die in klassischen Hochöfen verwendeten Kohle und Koks, um dem Eisenerz Sauerstoff zu entziehen.

Nach rund einem Jahr bekommen die bisherigen Aktionäre der an Finanzinvestoren verkauften Wiesbadener Aareal Bank im Juni ihr Geld. Nach der Genehmigung der Europäischen Zentralbank (EZB) lägen nun alle Freigaben der Aufsichtsbehörden vor, teilte die Bietergemeinschaft gestern mit. Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge sowie der kanadische Pensionsfonds CPPIB hatten sich im Mai 2022 mit einem Gebot über 33 Euro je Aktie die Mehrheit an dem Immobilienfinanzierer gesichert.

Die Eigentümer des deutschen Energiedienstleisters Techem wollen den Messzähleranbieter laut Kreisen in einem milliardenschweren Deal an die Börse bringen oder verkaufen. Ein Konsortium um den Finanzinvestor Partners Group ziele auf eine Bewertung des Eschborner Unternehmens - inklusive Schulden - von bis zu acht Milliarden Euro ab, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Abend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.