marktbericht Vorsicht ist Trumpf an der Börse Mehr Risiken als Chancen im DAX? Stand: 15.05.2023 07:33 Uhr

Auch zu Wochenbeginn halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurück. Vor allem der mögliche Zahlungsausfall der US-Regierung mahnt die DAX-Investoren weiterhin zur Vorsicht.

Nach einem Jahresplus von bis zu 15 Prozent fehlen am deutschen Aktienmarkt aktuell die Impulse. Der DAX dürfte laut Berechnungen des Brokers IG ganz in Nähe seines Freitagsschlusskurses in den Handel starten. Aktuell taxiert er das deutsche Börsenbarometer 0,1 Prozent höher bei 15.926 Punkten. Damit sollte sich die jüngste Bewegungsarmut zunächst fortsetzen.

Der DAX beißt sich bereits seit zwei Wochen an der 16.000-Punkte-Marke die Zähne aus. Die Marktstrategen von JPMorgan sehen das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken am Aktienmarkt weiter kippen. Das Anlageteam der Investmentbank warnt mit Blick auf die zweite Jahreshälfte vor Kursschwächen nach der Erholungsrally im vierten Quartal 2022 und im ersten Quartal dieses Jahres.

In der neuen Woche dürfte neben weiteren Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten vor allem der mögliche Zahlungsausfall der US-Regierung im Anlegerfokus stehen. Angesichts eines Rennens gegen die Zeit warnte die US-Regierung am Wochenende erneut eindringlich vor einem Zahlungsausfall. "Ein Zahlungsausfall könnte zu einer massiven Rezession führen, die uns Millionen von Arbeitsplätzen kosten würde", sagte Vize-Finanzminister Wally Adeyemo am Sonntag dem Sender CNN.

Der Streit um die US-Schuldenobergrenze hatte am Freitag bereits der Wall Street einen mauen Wochenausklang beschert. Eine eingetrübte Verbraucherstimmung und schwache Technologiewerte lasteten zusätzlich auf den US-Indizes. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verharrte fast unverändert bei 33.301 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,3 Prozent auf 12.285 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 0,2 Prozent auf 4124 Punkte.

Auch von den China-Börsen kommen am Morgen keine großartigen Kaufimpulse für die Anleger in Europa, im Gegenteil: Die Anleger in China sind vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der chinesischen Zentralbank und einer Reihe an Wirtschaftsdaten in Deckung gegangen. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der 225-Werte umfassende Nikkei-Index konnte sich mit einem Plus von 0,4 Prozent gegen den Trend stemmen.

Im asiatischen Devisenhandel kann der Euro nach seinen jüngsten Verlusten zum Dollar nur wenig Boden gutmachen. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert aktuell bei 1,0862 Dollar. Die Feinunze Gold kostet derzeit knapp 2014 Dollar.

Bei der türkischen Lira zeigten sich am Morgen zunächst keine größeren Kursbewegungen nach der Präsidentenwahl. Im frühen Handel wurde ein US-Dollar zu 19,62 Lira gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan liegt nach Angaben der Wahlbehörde im Rennen um das Präsidentenamt vorne, muss sich aber voraussichtlich einer Stichwahl stellen.

Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy kämpft auch nach der Übernahme des Windturbinen-Herstellers Siemens Gamesa mit hohen Belastungen durch die spanische Tochter. Der Verlust nach Steuern von Siemens Energy werde das Niveau des Vorjahres von 712 Millionen Euro um bis zu einen niedrigen dreistelligen Millionen-Betrag übersteigen, teilte Siemens Energy am Morgen mit. Bisher hatte der Konzern einen Wert auf dem Niveau des Vorjahres erwartet.

Deutsche Medienregulierer überprüfen, ob der italienische TV-Konzern Media For Europe (MFE) um Silvio Berlusconi durch eine Anteilserhöhung bei ProSiebenSat.1 eine zu große Macht im Medienbereich bekommt. Das bestätigte die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) am Freitag. Zuvor hatte der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 veröffentlicht, dass MFE seine Beteiligung an den Unterföhringern von 22,72 Prozent des Grundkapitals auf 25,73 Prozent erhöht habe.

Der deutsche Rüstungshersteller Rheinmetall gründet ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem ukrainischen Staatskonzern Ukroboronprom. Mitte Juli soll das Joint Venture die Arbeit aufnehmen. In einem ersten Schritt sollen Militärfahrzeuge instandgesetzt werden, die der Ukraine über Ringtausch-Projekte der deutschen Regierung sowie durch Direktlieferungen bereitgestellt wurden. Später sei die gemeinsame Herstellung ausgewählter Rheinmetall-Produkte in der Ukraine geplant.

Der IT-Dienstleister Nagarro rechnet im laufenden Jahr mit einem geringeren Umsatzwachstum als bislang. Der Konzernerlös dürfte nur noch auf 940 Millionen Euro steigen, teilte das SDAX-Unternehmen am Freitagabend nach Börsenschluss mit. Nagarro hatte sich bislang vorgenommen, nach einem Umsatz von 856 Millionen Euro 2022 dieses Jahr die Milliardenmarke zu knacken.

Jenseits der großen Indizes macht die Evotec-Aktie auf sich aufmerksam. Der Pharma-Wirkstoffforscher hält trotz eines Cyberangriffs zunächst an seinen Jahreszielen fest. Auswirkungen der Attacke auf die Prognosen könnten jedoch nicht ausgeschlossen werden, teilten die Hamburger in der Nacht zum Samstag mit.

Der Spirituosenhersteller Pernod Ricard will seine Alkoholika nicht mehr in Russland verkaufen. Ende April habe man den Export aller internationalen Marken gestoppt, auch den Vertrieb der eigenen Produkte in Russland will man beenden, hieß es. Französischen Medien zufolge hatte es zuvor in Schweden Aufregung um den Export von Absolut nach Russland und Druck auf den Konzern gegeben.

Der Elektroautobauer Tesla muss in China ein mögliches Sicherheitsrisiko bei knapp über 1,1 Millionen Fahrzeugen mit einem Software-Update beheben. Die staatliche Behörde für Marktregulierung sprach von einem Produktrückruf, der am 29. Mai beginnen wird. Betroffen sind insgesamt drei importierte und zwei in China hergestellte Tesla-Modelle, die von Januar 2019 bis April 2023 produziert wurden.