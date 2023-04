Marktbericht Nach neuem Jahreshoch Wohlverdiente Atempause im DAX Stand: 18.04.2023 07:34 Uhr

Nach dem neuen Jahreshoch im DAX dürften es die Käufer am deutschen Aktienmarkt heute zunächst etwas ruhiger angehen lassen. Positive Impulse für die Börsen kommen am Morgen aus China.

Ermutigende Vorgaben von den Börsen in Übersee dürften dem DAX zu einem positiven Start in den neuen Handelstag verhelfen. Der deutsche Börsenindex dürfte mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 15.819 Punkten.

Ist der Schwung im DAX jetzt raus? Tags zuvor hatte der DAX seine laufende Kursrally gleich zu Handelsbeginn mit einem neuen Hoch seit Januar 2022 gekrönt. Bis auf 15.903 Punkte ging es im frühen Handel aufwärts, doch im Handelsverlauf bröckelten die Kursgewinne, der DAX schloss leicht im Minus. Der gestrige Kursverlauf ist ein kleines Warnsignal; die Aufwärtskräfte am deutschen Aktienmarkt drohen zu erlahmen. Dabei fehlen dem DAX nunmehr nur noch rund 500 Punkte bis zum Allzeithoch (16.290 Zähler) aus dem Jahr 2021. Rückenwind für den DAX kommt weiterhin von der Saisonalität, sind steigende Kurse im April doch keine Ausnahme, sondern die Regel. Die üblicherweise starke Sechs-Monats-Phase von November bis April an den Aktienmärkten befindet sich nunmehr auf der Zielgeraden.

Zinssorgen drücken Kauflaune an Wall Street Zu Wochenbeginn hatten Zinssorgen erneut der Wall Street zugesetzt. Für Nervosität sorgte eine überraschend starke Erholung der Industrietätigkeit im Bundesstaat New York, die der US-Notenbank Fed nach Ansicht von Börsianern mehr Spielraum für weitere Zinserhöhungen einräumt. Die drei wichtigsten Indizes legten alle um etwa 0,3 Prozent zu: Der Dow Jones auf 33.987 Punkte, der technologielastige Nasdaq auf 12.158 Punkte und der breit gefasste S&P 500 auf 4151 Punkte.

Goldman Sachs und Bank of America im Blick Heute Nachmittag geht die US-Berichtssaison weiter, die Bank of America, Goldman Sachs, der Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson und der Rüstungskonzern Lockheed Martin legen noch vor Handelsstart an der Wall Street ihre Zahlen zum ersten Quartal vor.

Gold wieder unter 2000 Dollar Die wieder leicht gestiegenen Zinserwartungen in den USA lasten auf dem Goldpreis wirft das gelbe Edelmetall doch selbst keine Zinsen ab. Der Goldpreis rutscht unter die Marke von 2000 Dollar, im frühen Handel werden für eine Feinunze des Edelmetalls 1999 Dollar gezahlt. Der Euro zieht im frühen Handel leicht an auf 1,0933 Dollar. Analyse Auf dem Weg zum Rekordhoch Gold glänzt wieder - nur wie lange noch? Gold fehlt nicht mehr viel zum Rekordhoch - doch der Aufwärtstrend steht auf einem wackligen Fundament.

MTU übertrifft Erwartungen Im DAX rückt am Morgen die MTU-Aktie in den Fokus. Der Triebwerkshersteller ist überraschend stark ins Jahr gestartet. So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 30 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern gestern Abend anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) sprang um etwa 62 Prozent auf 212 Millionen Euro nach oben. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich entsprechend von 11,1 auf 13,7 Prozent.

USA streichen Steuerprämie für viele E-Autos Die US-Regierung fördert den Kauf von Elektroautos mit Steuergutschriften von bis zu 7500 Dollar - dafür qualifizieren sich künftig aber nur noch relativ wenige Modelle. Bei E-Fahrzeugen von BMW, Volkswagen, Nissan, Rivian, Hyundai und Volvo fallen die Subventionen zunächst weg, wie aus einer Liste des Finanzministeriums und der US-Steuerbehörde IRS hervorging.

BMW und VW mit Premieren in Shanghai Mit einer Kampfansage der deutschen Autobauer ist heute die wichtige Automesse in Shanghai eröffnet worden. Die Elektrifizierungs-Strategie für den chinesischen Markt werde "mit Hochdruck vorangetrieben", teilte VW zum Messeauftakt mit. Volkswagen hatte die Weltpremiere seines neuen ID.7 auf den Vorabend der Messe gelegt. Mercedes wiederum zeigte gestern Abend in Shanghai erstmals eine vollelektrische Variante seiner Luxusmarke Maybach.

Cropenergies rechnet mit Umsatz- und Ergebnisrückgang Der Biosprithersteller Cropenergies rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 wegen deutlich gesunkener Ethanolpreise mit einem Umsatz- und operativen Ergebnisrückgang. Der Preis liege deutlich unter dem Rekordwert des Vorjahrs, teilte die Südzucker-Tochter am Abend mit. Der Umsatz dürfte daher 2023/24 auf 1,27 bis 1,37 (Vorjahr: 1,49) Milliarden Euro sinken. Das operative Ergebnis dürfte mit 95 bis 145 (Vorjahr: 251) Millionen Euro noch deutlicher zurückgehen.

Drägerwerk startet mit Umsatzsprung ins Jahr Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk ist mit einem Umsatzsprung in das neue Jahr gestartet. Die deutlich verbesserte Lieferfähigkeit sorgte im ersten Quartal für einen Umsatzsprung von 649,5 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 761 Millionen. Zudem habe sich die deutlich gestiegene Nachfrage nach Beatmungsgeräten in China positiv ausgewirkt, teilte der Konzern am Abend mit. Er bestätigte dabei auch die Prognose für das laufende Jahr.