marktbericht Leichte Kursgewinne voraus DAX setzt zum Sprung an Stand: 07.06.2023 07:30 Uhr

Der ruhige Handel am deutschen Aktienmarkt dürfte sich auch zur Wochenmitte fortsetzen. Der DAX könnte erneut den Sprung über die 16.000-Punkte-Marke wagen - trotz negativer Nachrichten aus China.

Der Exportweltmeister China bekommt die Abkühlung des globalen Wachstums immer deutlicher zu spüren - doch die Anleger am deutschen Aktienmarkt lässt das zunächst offenbar kalt. Der DAX dürfte zur Wochenmitte mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten und dabei auch gleich noch die runde Marke von 16.000 Punkten zurückerobern. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 16.021 Punkten.

Aus technischer Perspektive behält der DAX das alte Allzeithoch bei 16.290 Punkten und das jüngste Rekordhoch bei 16.322 Zählern weiter im Blick. Um diese Level zu erreichen, müsste der Leitindex aber zuerst einmal die Abwärtskurslücke vom 24. Mai (obere Kante bei 16.144 Punkten) schließen.

Anhaltende Spekulationen über den weiteren Kurs der Notenbanken dies- wie jenseits des Atlantiks dürften allerdings vorerst größere Kursausschläge verhindern. In der kommenden Woche tagen sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank (EZB). Während die Anleger auf eine Zinspause der Fed hoffen, dürfte die EZB die Zinsen weiter straffen.

Der nahende US-Zinsentscheid hielt die Wall Street gestern erneut in einer engen Handelsspanne gefangen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss kaum verändert auf 33.573 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 13.276 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4283 Punkte zu.

"Die Anleger ringen weiter mit der Frage, ob die US-Notenbank ihre Zinserhöhungsserie nur kurz unterbricht oder länger pausiert", sagte Anlageberater Paul Nolte vom Vermögensverwalter Murphy & Sylvest.

Von den asiatischen Aktienmärkten kommen negative Vorgaben für den DAX-Handel. So notiert der 225 Werte umfassende japanische Nikkei kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,9 Prozent tiefer. Der Shanghaier Leitindex SSE Composite tendiert zur Stunde seitwärts.

Für Ernüchterung unter den Anlegern sorgten die chinesischen Exporte, die im Mai unerwartet stark eingebrochen waren. Die Ausfuhren der Volksrepublik fielen im abgelaufenen Monat im Jahresvergleich deutlich stärker als erwartet, und zwar um 7,5 Prozent, wie die Zollverwaltung in Peking berichtete. Damit zeigt sich einmal mehr: Chinas Wirtschaft kommt trotz der Aufhebung der strengen Corona-Beschränkungen im Dezember nicht in Schwung.

Noch vor XETRA-Handelsbeginn werden heute die Daten zur deutschen Industrieproduktion im April veröffentlicht. Gestern hatten bereits die Industrieaufträge für eine herbe Enttäuschung gesorgt. Experten wie Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer fürchten, dass die schwache Industrie in Kombination mit den weltweiten Zinserhöhungen im zweiten Halbjahr für ein erneutes Schrumpfen der Wirtschaft sorgen könnte.

Nach Einbruch im März Deutsche Industrie erneut mit Auftragsminus Die Industrie ist schwach ins zweite Quartal gestartet - damit könnte die Wirtschaft weiter schrumpfen. mehr

Im weiteren Handelsverlauf wird die Industriestaatenorganisation OECD einen neuen Ausblick auf die Entwicklung der Weltwirtschaft vorlegen. Dieser dürfte angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine, der Inflationsprobleme und Sorgen um die Energieversorgung weiter verhalten ausfallen.

Die europäische Gemeinschaftswährung gibt im Vorfeld im asiatischen Devisenhandel etwas nach und verharrt und damit unter der Marke von 1,07 Dollar. Für einen Euro werden aktuell 1,0691 Dollar gezahlt. Die Feinunze Gold kostet im frühen Handel 1964 Dollar.

Im DAX rückt am Morgen die Rheinmetall-Aktie in den Fokus. Der Rüstungskonzern will noch in diesem Sommer weitere Panzer sowie Flugabwehr-Munition an die Ukraine liefern. Vom Bundesverteidigungsministerium habe man einen Auftrag über 20 Schützenpanzer Marder bekommen, teilte das Unternehmen gestern an seinem Produktionsstandort in Unterlüß (Niedersachsen) mit. Wie viel die Panzer kosten, bleibt vage. Die Rede ist von einem mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat einen neuen Defekt bei seinem von einer Produktionspannenserie geplagten Langstreckenjet 787 Dreamliner identifiziert. Boeing untersucht derzeit eine Reihe noch nicht an Kunden übergebener Maschinen, bei denen vor der Auslieferung Nacharbeiten nötig werden könnten. Das Problem sei nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht akut sicherheitsrelevant und dürfte auch am Auslieferungsziel für das Gesamtjahr zunächst nichts ändern.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat mit Coinbase eine weitere große Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin verklagt. Coinbase habe Kryptoanlagen zum Handel angeboten, die die SEC als Wertpapiere einstufe und die vom Unternehmen entsprechend hätten registriert werden müssen, hieß es in der gestern bei Gericht in New York eingereichten Klageschrift. Coinbase betreibe eine illegale US-Wertpapierhandelsbörse und führe dabei auch bestimmte andere Finanzdienstleistungen ohne nötige Zulassung aus.