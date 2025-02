marktbericht Nach Kursrutsch Kann sich der DAX jetzt fangen? Stand: 21.02.2025 07:35 Uhr

Nach dem jüngsten Scheitern an der 23.000-Punkte-Marke ist die Korrektur des DAX im vollen Gange. Der Leitindex steuert nun aber eine wichtige Auffangzone an - kann der DAX hier Halt finden?

Der DAX dürfte zum Wochenschluss einen neuerlichen Stabilisierungsversuch wagen. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte aktuell wenige Punkte über ihrem gestrigen Tagesschlusskurs von 22.315 Punkten.

Doch der gestrige Handelstag mahnt zur Vorsicht, hatte der DAX doch seine anfänglichen Gewinne abgeben müssen und im späten Handel sogar in die Verlustzone gedreht. Am Ende stand ein Minus von 0,5 Prozent.

"Dem DAX könnte nun ein stürmischer Monatsausklang bevorstehen", warnt Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Nach dem jüngsten Scheitern an der 23.000-Punkte-Marke ist das Börsenbarometer technisch angeschlagen. Seit dem Rekordhoch zur Wochenmitte bei 22.935 Zählern hat der DAX in der Spitze bereits über 600 Punkte eingebüßt.

Anleger sollten daher besser wachsam sein und mögliche weitere Kursrücksetzer einkalkulieren. Allerdings bietet die jüngste Aufwärtskurslücke bei 22.306 zu 22.194 Punkte nun eine echte Möglichkeit zur Stabilisierung, stellt sie doch eine markante Unterstützung für den DAX dar.

Für Unsicherheit unter den Anlegern sorgt allerdings die Bundestagswahl am Sonntag. Umfragen sagen eine schwierige Regierungsbildung aus, das könne in den kommenden Tagen und Wochen auf die Kurse drücken, gibt Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets zu bedenken. "Nach der Bundestagswahl könnte sich ein neues Umfeld einstellen und der Verkaufsdruck zunehmen", betont denn auch CMC-Markets-Experte Oldenburger.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor für die Anleger ist die künftige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hatte zur Wochenmitte ihre Sorge darüber ausgedrückt, dass die EZB zu viele Zinssenkungen durchführen würde.

Negative Vorgaben für den DAX kommen überdies von der Wall Street. Sorgen über die US-Zollpolitik und Kursverluste bei wichtigen Einzelwerten hatten dort gestern die Stimmung getrübt.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Minus von 1,0 Prozent bei 44.176 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 6.117 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 0,5 Prozent auf 19.962 Stellen nach.

Positive Impulse kommen derweil von den asiatischen Märkten. Die Börse Shanghai liegt aktuell 0,7 Prozent im Plus. Besonders starke Kursgewinne verzeichnet der Hang Seng in Hongkong, der um 2,8 Prozent steigt. Der Durchbruch von DeepSeek im Bereich der künstlichen Intelligenz beflügelt weiter das Interesse der Anleger an Chinas technologischen Fähigkeiten.

Verhaltener agieren die Investoren an der japanischen Börse. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewinnt im späten Tokioter Handel 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gibt der Euro leicht nach auf 1,0494 Dollar. Der Goldpreis liegt am Morgen 0,3 Prozent tiefer bei 2.933 Dollar je Feinunze. Tags zuvor hatte das gelbe Edelmetall bei 2.955 Dollar eine neue historische Bestmarke aufgestellt.

Gold hatte zuletzt stark von seinem Ruf als "sicherer Hafen" profitiert, aber auch Ängste vor möglichen Trump-Zöllen auf Rohstoffimporte - inklusive Goldbarren - trieben den Preis.

Die Ölpreise geben am Morgen in Asien leicht nach. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee fällt um 0,2 Prozent auf 76,31 Dollar je Barrel (159 Liter). Die Anleger hoffen auf eine solide Nachfrage dank sinkender Lagerbestände an Benzin und Destillaten in den USA. Gleichzeitig steigt jedoch die Besorgnis über Lieferengpässe in Russland.

Im DAX steuert die Airbus-Aktie auf weitere Verluste zu. Das US-Analysehaus Jefferies hat seine Kaufempfehlung für den Titel gestrichen und das Kursziel von 190 auf 180 Euro gesenkt. Expertin Chloe Lemarie rät den Anlegern nach dem soliden Quartalsbericht, auf eine anziehende Produktionsdynamik des Flugzeugbauers zu warten. Denn davon werde die Stimmung in den kommenden Quartalen abhängen.

Der Autohersteller Mercedes-Benz verkauft sein Werk im argentinischen Virrey del Pino. Eine Investorengruppe um den argentinischen Unternehmer Pablo Peralta übernimmt die Fabrik südwestlich von Buenos Aires. Über den Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht. Das Werk in Argentinien wurde 1951 gegründet und ist die älteste Fabrik der Mercedes-Benz Group außerhalb von Deutschland.

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) will nur wenige Tage nach dem Ende des letzten Aktienrückkaufprogramms ein neues starten. Binnen eines Jahres sollen dafür bis zu 20 Millionen Euro aufgewendet werden. Maximal sollen 800.000 eigene Aktien erworben werden, was etwa 4,25 Prozent des derzeitigen Grundkapitals des Konzerns entspreche.

Nach der dramatischen Bruchlandung in Toronto bietet die Fluggesellschaft Delta den Passagieren 30.000 Dollar. Das bestätigte das Unternehmen laut Berichten der New York Times und des Senders NBC. Die Zahlung sei an keine Bedingungen geknüpft und berühre keine weiteren Ansprüche, erklärte ein Unternehmenssprecher demnach. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern derweil an.

Der US-Pharmakonzern Pfizer beendet die weltweite Entwicklung seiner Gentherapie Beqvez zur Behandlung der Bluterkrankheit Hämophilie. Grund für den Schritt sei eine zu geringe Nachfrage von Patienten und ihren Ärzten, teilte Pfizer gestern mit. Beqvez wurde im vergangenen Jahr in den USA für die Behandlung von Erwachsenen mit mittlerer bis schwerer Hämophilie B zugelassen.

Mit Informationen von Angela Göpfert, ARD-Finanzredaktion.