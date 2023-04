Marktbericht Kursgewinne im DAX Lauern unterm Jahreshoch Stand: 11.04.2023 12:52 Uhr

Der deutsche Börsenindex DAX hat sich nach dem langen Osterwochenende seinem Jahreshoch erneut angenähert. Doch ein wichtiger Termin zur Wochenmitte mahnt die Anleger zur Zurückhaltung.

Positive Vorgaben aus Übersee haben den DAX nach dem langen Osterwochenende in Richtung seines Hochs seit Januar 2022 bei 15.737 Punkten getrieben. In den USA, wo der Handel tags zuvor wieder aufgenommen worden war, hatten die Börsen auf den am Karfreitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht mit leichten Kursgewinnen reagiert. Auch die meisten Aktienmärkte Asiens folgten heute dem Aufwärtstrend an der Wall Street.

Positive Charttechnik im DAX Hierzulande legte der DAX im frühen Handel bis zu 0,8 Prozent auf 15.726 Punkte zu, doch im weiteren Handelsverlauf bröckeln die Kursgewinne. Der DAX notiert zur Mittagszeit knapp unter der Marke von 15.700 Zählern. Laut den Expertinnen und Experten der Helaba bleibt der DAX mit Blick auf den Chart "technisch im Vorteil". HSBC-Analyst Jörg Scherer zufolge besteht kurzfristig die Option, die Aufwärtsbewegung Richtung 16.000er-Marke fortzusetzen. Christoph Geyer, ebenfalls Chart-Analyst und Börsenexperte, äußert sich ähnlich, schränkt aber auch ein: "Die Saisonalität deutet auf einen weiteren Anstieg hin, die Stimmung scheint eher verhalten zu sein." US-Inflation wirft Schatten voraus Tatsächlich mahnt die morgen anstehende Veröffentlichung der US-Inflationsrate für März die Anleger zur Zurückhaltung. Von der Entwicklung der Verbraucherpreise hängt ab, ob es sich die US-Notenbank Fed leisten kann, ihren Zinserhöhungszyklus demnächst wie geplant zu beenden. Im Februar waren die Verbraucherpreise in den USA um 6,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die US-Inflationsrate sank damit auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr. Einzelhandelsumsätze in Eurozone gesunken Frische Konjunkturdaten aus der Eurozone lassen die Anlegerinnen und Anleger hingegen weitgehend kalt. Die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone sind im Februar gesunken. Im Monatsvergleich gaben sie, wie am Markt erwartet, um 0,8 Prozent nach. Allerdings war der Anstieg im Januar mit revidierten 0,8 Prozent stärker als zunächst ermittelt. Zuvor war lediglich ein Zuwachs von 0,3 Prozent gemeldet worden.

Erneut Gewinne an der Wall Street? An der Wall Street dürfte es heute weiter bergauf gehen. Die Futures auf den Leitindex Dow Jones und den marktbreiten S&P 500 stehen zur Stunde jeweils 0,2 Prozent höher, der Future auf den technologielastigen Nasdaq 100 gewinnt 0,3 Prozent.

Ölpreise auf dem Vormarsch Die Ölpreise zollen ihrer jüngsten Erholungsrallye nach dem Entscheid der OPEC+ Tribut. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni fällt zur Mittagszeit um 0,7 Prozent auf 84,33 Dollar.

Euro und Gold auf dem Vormarsch Die europäische Gemeinschaftswährung hat ihre frühen Kursgewinne weiter ausgebaut und die Marke von 1,09 Dollar zurückerobert. Ein Euro wird aktuell bei 1,0911 Dollar gehandelt. Auch die Feinunze Gold kann weiter zulegen und kostet am Mittag 2002 Dollar.

Autosektor treibt den DAX an Im DAX zeigen zur Mittagszeit vor allem Aktien aus dem Autosektor Stärke. Hinter dem Spitzenreiter Heidelberg Materials liegen mit Continental, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen und der Holding Porsche SE gleich fünf Auto-Aktien auf den vordersten Plätzen. Die Zulieferer hätten jüngst den ersten Auftragsanstieg seit elf Monaten registriert, merkte Chefstratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank an. Die Hersteller profitierten derweil von einem anhaltend hohen Auftragsbestand. In China könne zudem die Talsohle in Kürze durchquert werden, dort erzielten die Autobauer im DAX geschätzt ein Drittel ihrer Gewinne.

BMW setzt weniger Fahrzeuge ab Der Autobauer BMW hat im ersten Quartal etwas weniger Fahrzeuge losgeschlagen als im Vorjahrszeitraum: Von Januar bis März lieferte die BMW Group mit 588.138 Einheiten 1,5 Prozent weniger aus als im ersten Quartal 2022. Für das Gesamtjahr rechnet der Autokonzern aber mit einem leichten Wachstum.

Lieferprobleme bremsen Airbus Brüchige Lieferketten bremsen Airbus auch im neuen Jahr. Der europäische Flugzeugbauer lieferte im ersten Quartal 127 Maschinen an die Kunden aus, das sind elf Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Dabei wollte Airbus eigentlich die Schlagzahl bei den Auslieferungen auf bis zu 140 erhöhen, um die steigende Nachfrage zu bewältigen.

Audi startet Regelbetrieb für City-Schnelllader Die VW-Tochter Audi baut ihr Netz mit Hochgeschwindigkeits-Ladestationen in Deutschland aus. Mit der Eröffnung einer Station mit vier Ladepunkten im Berliner Bezirk Friedrichshain hat der Hersteller aus Ingolstadt am Freitag den Regelbetrieb in Deutschland aufgenommen.

ThyssenKrupp-Anleger hoffen auf Bieterprozess für Marinesparte Im MDAX haussiert die ThyssenKrupp-Aktie wegen erneut aufkommender Fantasie rund um die Marinesparte. Ein Händler wertete Medienberichte über eine baldige Entscheidung zur Zukunft der Sparte als leicht positiv. Der Bieterprozess für die Sparte könne möglicherweise noch in dieser Woche beginnen.

Adtran-Aktie bricht ein Die Aktie des US-Telekomausrüsters Adtran bricht um knapp zehn Prozent ein. Die Mutter des deutschen Telekomausrüsters Adva Optival hat im ersten Quartal die eigenen Ziele und Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch Gewinn deutlich verfehlt. Der Konzern machte einen operativen Verlust von bis zu rund acht Millionen Dollar.

Hellofresh nach Analystenlob gefragt Eine scharfe Umkehr der Einschätzung von JPMorgan zur Hellofresh-Aktie treibt deren Kurs in die Höhe. Die US-Investmentbank erhöhte die Aktien gleich um zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight". Für Kursverluste der Aktien gebe es mittlerweile kaum noch Impulse, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie.

Virgin Orbit droht Aus an der Nasdaq Die US-Technologiebörse Nasdaq will Virgin Orbit aus dem Handel nehmen und schickt die Aktien des Raumfahrtunternehmens damit auf Talfahrt. Die Titel fallen im vorbörslichen Handel um rund 28 Prozent. Die Aktien und Optionsscheine sollen laut der Nasdaq ab dem 13. April vom Handel ausgesetzt werden. Grund ist unter anderem das Ausbleiben der Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr. Anfang April hatte das Unternehmen Insolvenz angemeldet.

Cineworld-Aktionäre gehen leer aus Die insolvente Kinokette Cineworld hat beim Insolvenzgericht im US-Bundesstaat Texas einen Restrukturierungsplan eingereicht. Dieser sehe keine Rückzahlung an seine Aktionäre vor, teilte die weltweite Nummer zwei hinter der US-amerikanischen AMC Entertainment mit. Das globale Geschäft und die Kinos würde ohne Unterbrechung fortgeführt.

Hyundai fährt Investitionen in Elektromobilität hoch Der Autobauer Hyundai hat zum Spatenstich für die erste Elektroauto-Fabrik seiner Marke Kia höhere Investitionen in Elektromobilität angekündigt. Bis 2030 sollen umgerechnet etwa 16,6 Milliarden Euro am Heimatstandort Südkorea fließen. Damit soll nicht nur die Umstellung auf E-Autos bei Hyundai finanziert werden, sondern auch die Infrastruktur dafür im ganzen Land gefördert werden.

Störungen bei Apple-Diensten behoben Der iPhone-Hersteller Apple hat nach eigenen Angaben die Störungen bei seinen Online-Diensten wie Apple Music, Apple Music Radio, Apple News und iTunes Match behoben. Die Probleme seien "gelöst", teilte Apple mit. Gründe für die Störungen nannte der Konzern nicht.

USA besorgt über Tesla-Geschäfte in China Die USA nehmen die Geschäftsbeziehungen des Elektroautobauers Tesla mit China genauer unter die Lupe. "Tesla scheint völlig abhängig zu sein von der Großzügigkeit der US-Regierung in Form von Steuererleichterungen und vom Zugang zum chinesischen Markt", sagte Mike Gallagher, der republikanische Vorsitzende des Sonderausschusses des Repräsentantenhauses für die Kommunistische Partei Chinas.