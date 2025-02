marktbericht Kursgewinne erwartet DAX dürfte Erholungskurs fortsetzen Stand: 06.02.2025 07:48 Uhr

Die Nervosität am Aktienmarkt bleibt spürbar. Vor allem die Zollpolitik Donald Trumps schürt weiterhin die Unsicherheit der Investoren. Aber auch die US-Geldpolitik bleibt ein wichtiges Thema.

Der Broker IG taxiert den DAX vor dem XETRA-Start 0,4 Prozent höher auf 21.676 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent fester bei 21.585 Punkten geschlossen, was dem Tageshoch entsprach.

Gleichwohl herrscht an den Aktienmärkten weiter Unsicherheit. Die Marktteilnehmer blicken weiter auf die Zolldebatte und die politischen Vorstöße von Donald Trump. Neue Zoll-Ankündigungen des US-Präsidenten blieben aber vorerst aus. "Vor diesem Hintergrund ist jegliche Erholung an den Börsen in den kommenden Wochen und Monaten mit Vorsicht zu genießen", warnte Jürgen Molnar, Stratege vom Broker RoboMarkets.

Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit auf die USA, wo morgen der monatliche Arbeitsmarktbericht publiziert wird. Die Investoren erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Federal Reserve. Ein starker Arbeitsmarkt würde weitere Zinssenkungen zunächst unwahrscheinlicher machen - für den Aktienmarkt ein unerwünschtes Szenario.

Die heutigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe würden eine letzte Indikation liefern, heißt es von der Helaba. Es gebe keinen Hinweis auf eine nennenswerte Abschwächung des Beschäftigungsaufbaus. "Insgesamt dürfte sich die US-Notenbank aber darin bestärkt sehen, bezüglich Zinsänderungen eine ruhige Hand zu bewahren", lautet die Einschätzung der Helaba-Fachleute.

In Deutschland werden die Anleger auf die Aufträge in der deutschen Industrie achten, die heute vorgelegt werden.

Nach einem turbulenten Wochenstart zeigten die US-Börsen gestern Zeichen einer Stabilisierung. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 44.873 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 6.061 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,2 Prozent auf 19.692 Stellen an.

Die asiatischen Aktien legen heute zu und folgen damit den Gewinnen an der Wall Street. Trotz vieler noch bestehender Unwägbarkeiten unter der neuen Regierung des US-Präsidenten Donald Trump zeigen sich die Investoren erleichtert, dass sich die Situation nach den gegenseitigen Zollmaßnahmen der USA und ihrer wichtigen Handelspartner vorerst nicht verschlechtert hat.

In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent auf 38.920 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent höher bei 2.751 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 0,8 Prozent auf 3.254 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,7 Prozent auf 3.821 Punkte.

Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers startet gut in das Geschäftsjahr. Der Umsatz sei trotz einer anhaltend mauen Nachfrage aus China im ersten Quartal 2024/25 um knapp sechs Prozent auf 5,48 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Siemens-Tochter mit. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern (Ebit) kletterte um elf Prozent auf 822 Millionen Euro.

Der US-Autobauer Ford rechnet in diesem Jahr mit Verlusten von bis zu fünf Milliarden Dollar in seinem Elektrofahrzeug- und Software-Geschäft. Dies wäre ein ähnlicher Verlust wie im Vorjahr, teilte das Unternehmen mit. Insgesamt prognostiziert der Autobauer einen Gesamtgewinn vor Steuern zwischen sieben und acht Milliarden Dollar, der damit etwas geringer als 2024 ausfallen werde.

Das operative Ergebnis im vierten Quartal 2024 stieg auf 1,8 Milliarden Dollar. Im Vorjahr stand wegen Kosten für die Altersversorgung der Mitarbeiter noch ein Verlust von 500 Millionen Dollar in der Bilanz. Der Umsatz lag bei 48,2 Milliarden Dollar.

US-Großbanken haben Insidern zufolge einen Teil der Kredite an den Milliardär Elon Musk für den Kauf der Social-Media-Plattform Twitter (mittlerweile umbenannt in X) losgeschlagen. Die Geldhäuser unter Führung der Investmentbank Morgan Stanley hätten Verbindlichkeiten im Volumen von 5,5 Milliarden Dollar von insgesamt rund 13 Milliarden Dollar an Investoren weitergereicht, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Normalerweise verkaufen die Banken solche Kredite kurz nach Abschluss eines Geschäfts an Investoren, aber im Fall von X hatten die Kreditgeber Schwierigkeiten, die Schulden loszuwerden.