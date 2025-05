marktbericht Kursgewinne erwartet DAX nimmt Anlauf Richtung Rekordhoch Stand: 08.05.2025 07:34 Uhr

Erreicht der DAX heute einen neuen Höchststand? Die Vorgaben aus den USA sind positiv, obwohl die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins gestern unangetastet gelassen hat.

Der Broker IG sieht den deutschen Leitindex vor dem Handelsstart 0,8 Prozent höher bei 23.306 Punkten. Damit würde sich der DAX seiner Bestmarke von 23.476 Zählern bis auf 170 Punkte nähern. Gestern war er vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve 0,6 Prozent tiefer bei 23.115 Punkten aus dem Handel gegangen.

Die Notenbanker um Fed-Chef Jerome Powell hatten den Leitzins in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Die Fed will mehr Klarheit darüber, wie sich der Zollkonflikt in den USA auswirkt. Bislang zeigten sich noch keine großen wirtschaftlichen Auswirkungen in den Daten, betonte Powell. Perspektivisch könne es zu Zinssenkungen oder auch zu einer Beibehaltung des jetzigen Niveaus kommen, je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickele.

Noch immer zeige die Zentralbank zwar keine Eile, die Zinsen zu senken, die Tür stehe aber offen, heißt es von den Fachleuten der Helaba. Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank erwartet, dass die Fed weiter auf Sicht fahren wird: "Die bereits verhängten Zölle bergen das Risiko, dass die Inflationsraten in den kommenden Monaten anziehen könnten. Fed-Chef Powell möchte vor der nächsten Zinssenkung die Inflationsgefahren gebannt sehen."

Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich gestern mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 41.113 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 5.631 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,3 Prozent auf 17.738 Stellen an.

Der Markt profitierte gegen Ende der Sitzung auch von einer Ankündigung der US-Regierung, eine von der Vorgängerregierung eingeleitete, umstrittene Exportregelung für KI-Chips durch eine einfachere zu ersetzen.

An Chinas Aktienmarkt herrscht verhaltener Optimismus. Die Anleger hoffen auf gute Ergebnisse bei den bevorstehenden Gesprächen zwischen den USA und China am kommenden Wochenende in der Schweiz. US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sollen in Genf den chinesischen Vizeministerpräsidenten He Lifeng treffen.

Die Börse Shanghai gewann am frühen Morgen 0,1 Prozent auf 3.347 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,4 Prozent auf 3.845 Punkte. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,2 Prozent auf 36.863 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent niedriger bei 2.691 Zählern.

Ein geringerer Absatz bei gleichbleibenden Fixkosten hat den Solarkonzern SMA Solar zum Jahresauftakt belastet. Bei einem Umsatzrückgang auf 327,7 (Vorjahr: 361,8) Millionen Euro brach das operative Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal auf 24,6 (49,9) Millionen Euro um knapp die Hälfte ein.

Tesla ist mit dem Versuch gescheitert, sich den Begriff Robotaxi als Markennamen schützen zu lassen. Das US-Patentamt wies den Antrag mit der Begründung ab, das Wort werde allgemein genutzt, um autonome Autos zur Personenbeförderung zu beschreiben. Der Elektroautobauer hat nun maximal sechs Monate Zeit, Gegenargumente vorzubringen. Tesla will sich den Begriff Robotaxi auch als Markennamen für einen Beförderungsdienst schützen lassen. Zu diesem Antrag gibt es noch keine Entscheidung.

Pläne von Apple für KI-getriebene Suchfunktionen bei seinem Webbrowser Safari haben die Aktie von Google gestern deutlich ins Minus getrieben. Wie Reuters von einem Insider erfuhr, gab der hochrangige Apple-Manager Eddy Cue bei einem Kartellverfahren gegen die Google-Mutter Alphabet entsprechende Überlegungen bekannt. Zudem wolle der iPhone-Hersteller KI-Anbieter wie OpenAI und Perplexity künftig als Suchoptionen hinzufügen. Cue gab weiter bekannt, dass Suchanfragen über Safari im vergangenen Monat erstmals zurückgegangen seien.