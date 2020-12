Die deutschen Standardwerte haben ihre Kursgewinne im Handelsverlauf deutlich ausgebaut. Dabei stechen die Vorzugsaktien von Volkswagen mit ihrer Kursentwicklung hervor. Der Markt im Überblick.

Der DAX markierte am späten Vormittag seinen bisherigen Tageshöchststand bei 13.337 Punkten - ein Plus von 0,9 Prozent. Damit versucht der deutsche Leitindex einmal die Marke von 13.300 Punkten zu überwinden - seit Anfang November ohne nachhaltigen Erfolg.

An der Börse überwiege zwar immer noch die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie und eine starke wirtschaftliche Erholung im kommenden Jahr. Aber das aktuelle Infektionsgeschehen dürfte in den kommenden Wochen ein nicht zu unterschätzender Bremsklotz für die Aktienkurse bleiben, meinte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Kommt die Weihnachtsrally?

Trotz berechtigter Zweifel angesichts der wochenlangen Seitwärtsbewegung scheint die häufig zu beobachtende sehr gute Kursentwicklung zum Ende vieler Börsenjahre noch nicht vom Tisch zu sein. Es fehle nur noch ein zündender Funke, und der DAX könnte in den verbleibenden Handelstagen den Angriff auf das Allzeithoch starten, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus Axi.

Neben der morgigen Sitzung der US-Notenbank Fed liege dabei der Blick auf Washington, wo derzeit über eine weitere Konjunkturspritze verhandelt werde. "Ein Deal zwischen Demokraten und Republikanern könnte den Aktienmärkten den nötigen Schwung verleihen, um das turbulente Börsenjahr 2020 mit einem Kursfeuerwerk zu beenden."

Sollte sich das Corona-Hilfspaket weiter verzögern, dürften die Währungshüter nicht länger untätig bleiben und möglicherweise selbst das Zepter in die Hand nehmen. "Der Griff in den geldpolitischen Instrumentenkasten bleibt nur eine Frage der Zeit", kommentierte Marktbeobachter Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus.

Impfstoff noch vor Weihnachten?

Eine baldige Unterstützung durch die EU-Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer wird zunehmend wahrscheinlicher. Während der Impfstoff in den USA und in Großbritannien bereits zugelassen ist und die Massenimpfungen begonnen haben, prüft in der Europäischen Union die Aufsichtsbehörde das Mittel noch. Laut Regierungsinsidern könnte die Zulassung in der Europäischen Union am 23. Dezember erfolgen.

Sinkenden Renditen bei Südeuropaanleihen

Am Anleihemarkt überwog dagegen die Vorsicht. Die Renditen vor allem der südeuropäischen Papiere sanken. Die Verzinsung spanischer und italienischer Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit fiel auf minus 0,006 Prozent beziehungsweise 0,493 Prozent und war damit so niedrig wie nie zuvor. Im Gegenzug stiegen die Kurse der Papiere. Zehnjährige deutsche Staatsanleihen lagen bei minus 0,627 Prozent. "Der Markt schaut nur mit großer Vorsicht auf das Licht am Ende des Tunnels", sagte Commerzbank-Stratege Rainer Guntermann. Gerade bei den südeuropäischen Papieren sorge zudem die Europäische Zentralbank für günstige Finanzierungsbedingungen für die besonders unter der Pandemie leidenden Länder.

Herbert Diess bleibt VW-Chef

Die im DAX notierten Vorzugsaktien verbuchten die mit Abstand größten Kursgewinne von bis zu 5,7 Prozent auf 147,62 Euro. Der VW-Aufsichtsrat hat Konzernchef Herbert Diess nach dem jüngsten Führungsstreit seine "Unterstützung" ausgesprochen. Sie äußerten sich dabei jedoch nicht zu einem konkreten Anschlussvertrag für den Manager über das bisherige Ablaufdatum im April 2023 hinaus.

Der Vorstandschef genieße das Vertrauen der Kontrolleure, und man wolle mit ihm weiter zusammenarbeiten, hieß es am Montagabend nach einer Sondersitzung des Gremiums. Diess soll die Neubesetzung dreier Vorstandsposten mit seiner eigenen Zukunft bei VW in Verbindung gebracht haben. Die Kontrolleure gaben nun einigen Vorschlägen statt. So soll der derzeitige Audi-Finanzchef Arno Antlitz Nachfolger von Finanzchef Frank Witter werden. Ressortchef für den Konzerneinkauf wird Murat Aksel. Für die intern "Komponente" genannte konzerneigene Zuliefersparte soll Thomas Schmall die Verantwortung erhalten.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat daraufhin die Einstufung der im Dax notierten Vorzugsaktien auf "Buy" mit einem Kursziel von 181 Euro belassen. Investoren dürften leicht positiv sehen, dass der Aufsichtsrat des Autobauers VW-Chef Herbert Diess den Rücken gestärkt hat, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Außerdem gebe es nun Klarheit bei der Finanzchef-Nachfolge und eine Bestätigung, dass VW sich in den kommenden Jahren auf weitere Effizienzsteigerungen fokussieren will.

In Japan verlor der Nikkei-Index heute 0,2 Prozent auf 26.687 Punkte. Am Devisenmarkt hält sich der Euro am Morgen weiter zwischen der Marke von 1,21 und 1,22 Dollar. Heute stehen vor allem in den USA einige Konjunkturdaten an, die Anleger in den Blick nehmen dürften. Veröffentlicht werden etwa Stimmungsdaten und Produktionszahlen aus der Industrie.

China erholt sich weiter

Chinas Industrie hat sich im November wie erwartet weiter von den Folgen der Pandemie erholt. Das Wachstum der Industrieproduktion beschleunigte sich im November gegenüber dem Vorjahr um sieben Prozent, wie Daten des Nationalen Statistikamtes am Dienstag zeigten. Dies entsprach den Erwartungen der Analysten einer Reuters-Umfrage. Im Oktober betrug die Expansion 6,9 Prozent. Die wirtschaftliche Erholung Chinas nahm damit den achten Monat in Folge Fahrt auf und scheint sich auch im vierten Quartal weiter zu beschleunigen. Hintergrund sind eine stärkere Nachfrage, ein höheres Kreditwachstum und Konjunkturmaßnahmen, die voraussichtlich für einen starken Rückenwind bis ins Jahr 2021 sorgen werden.

Ölmarkt schwächer als erwartet

Die Erholung des Ölmarktes wird nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) langsamer als bisher prognostiziert verlaufen. "Die Nachfrage wird eindeutig längere Zeit niedriger sein als erwartet", teilte die IEA mit. Sie reduzierte ihre Prognose für die Rohölnachfrage. "Der Markt bleibt fragil", schreibt die IEA. Schließlich wurden zuletzt in Europa erneut viele wirtschaftliche Beschränkungen beschlossen, die die Nachfrage nach Rohöl dämpfen. Für das Jahr 2021 senkte der Interessenverband führender Industriestaaten seine Prognose für die globale Nachfrage nach Rohöl um 110 000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag. Im gesamten Jahr 2021 dürfte die Nachfrage trotzdem um 5,7 Millionen Barrel pro Tag zum Vorjahr steigen. Damit hätte die Ölnachfrage rund zwei Drittel ihres historischen Rückgangs im Jahr 2020 wettgemacht.

Telekom arbeitet mit Vodafone zusammen

Die Deutsche Telekom und Vodafone bauen ihre Zusammenarbeit aus und wollen beim Thema Glasfaser an einem Strang ziehen. Durch den Zugang zum Telekom-Glasfasernetzwerk könne Vodafone künftig auch dort direkte Glasfaseranschlüsse ins Haus ("Fiber to the Home") vermarkten, wo das Unternehmen bislang noch kein eigenes Netz hat, teilten beide Konzerne mit. Im Umkehrschluss sichere sich die Telekom eine bessere Auslastung.

Metro-Aktie ignoriert den schwachen Ausblick

Die im MDax notierten Metro-Stammaktien erholen sich kräftig. Zwar rechnet der Großhandelskonzern damit, dass die-Pandemie ihn auch im neuen Geschäftsjahr noch belasten wird. Hilfreich könnte demnach auch eine stabile Dividende von 0,70 Euro je Aktie sein. Analyst James Grzinic von Jefferies äußerte sich in einem ersten Kommentar durchaus ermutigt zum vierten Geschäftsquartal, das mit Blick auf das Ergebnis das beste seit dem vom Coronavirus noch unbeeinflussten ersten Geschäftsquartal gewesen sei. Den Ausblick sah er aber als verhalten an. Sein Kollege Volker Bosse von der Baader Bank wertete diesen sogar als enttäuschend. Der Lockdown dürfte laut Prognose zufolge noch bis ins zweite Quartal belasten, bevor Metro dann mit einem Nachholeffekt und einer schnellen Erholung in den wichtigen Kundenkreisen Gastronomie und Tourismus rechnet.

Symrise wird erpresst

Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise ist laut einem Zeitungsbericht Opfer eines groß angelegten Hackerangriffs geworden. Am Sonntag informierte der MDax-Konzern die Mitarbeiter in einem Schreiben über die Attacke, bei der "es sich um eine kriminelle Aktion unbekannter Täter mit erpresserischer Absicht", handele, wie das "Handelsblatt" (HB) am Montagabend aus einem internen Schreiben zitiert. Demnach heißt es weiter, "die Arbeit an unseren Standorten ist nur sehr eingeschränkt möglich".

Ceconomy einigt sich mit Familie Kellerhals

Ceconomy-Aktien steigen zu Handelsbeginn prozentual zweistellig. Die Elektronik-Handelskette MediaSaturn gehört künftig ganz der Muttergesellschaft Ceconomy. Der Düsseldorfer Konzern einigte sich nach jahrelangem Tauziehen mit der Media-Markt-Gründerfamilie Kellerhals auf die Übernahme der restlichen 21,6 Prozent der Anteile an MediaSaturn, wie Ceconomy am Montag nach Börsenschluss mitteilte.

Dafür bekommt die Kellerhals-Familienholding Convergenta eine Beteiligung von 25,9 Prozent an Ceconomy, Wandelanleihen im Wert von 160 Millionen Euro und 130 Millionen Euro in bar. Ceconomy bezifferte den Wert der Transaktion auf Basis des aktuellen Ceconomy-Aktienkurses auf insgesamt 815 Millionen Euro. Convergenta wolle die Beteiligung bis auf 29,9 Prozent aufstocken.

MediaMarkt-Gründer Erich Kellerhals hatte vor 30 Jahren die Mehrheit an der Kette verkauft, hatte sich aber umfangreiche Minderheitsrechte einräumen lassen. Das sorgte immer wieder für Streit. Er starb im Dezember 2017, mit den Erben wurde der Gesprächsfaden wieder aufgenommen.

Cropenergies empfohlen

Nach dem gestrigen Kurseinbruch legen Cropenergies-Aktie wieder deutlich zu. Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere des Ethanolherstellers nach gekappter Jahresprognose von 15,00 auf 14,25 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde jedoch auf "Kaufen" belassen. Das Unternehmen habe seinen im September deutlich angehobenen Ausblick bereits mit einem Warnhinweis wegen einer möglichen zweiten Viruswelle versehen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Situation sei nun eingetreten und somit seien auch die Zielsenkungen "nicht gänzlich unerwartet". Er rechnet damit, dass auch das erste Quartal noch in Mitleidenschaft gezogen sein dürfte.

Mehr Corona-Probleme bei H&M

Die schwedische Textilkette hat die Kaufzurückhaltung der Kunden in der Corona-Krise zu spüren bekommen. Im vierten Quartal des Bilanzjahres sank der Nettoumsatz in lokaler Währung um zehn Prozent auf 52,5 Milliarden schwedische Kronen. "Zwischen dem 22. Oktober und dem 30. November gingen die Verkäufe im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 22 Prozent zurück, da die Erholung infolge der zweiten Welle der Pandemie ins Stocken kam", teilte H&M mit.

ME/dpa/rtr