marktbericht Kursverluste erwartet DAX dürfte die 23.000 verteidigen Stand: 04.03.2025 07:41 Uhr

Extrem schwache US-Vorgaben aufgrund der verschärften US-Handelspolitik dürften den DAX heute ins Minus ziehen. Die Anleger fragen sich nun, wie weit es wieder abwärts gehen wird.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Handelsstart ein halbes Prozent tiefer auf 23.022 Punkte. Damit würde sich der Leitindex über der 23.000-Punkte-Marke halten.

Gestern hatte die Rally europäischer Rüstungswerte den DAX über diese runde Marke getrieben. Er schloss 2,6 Prozent fester bei 23.147 Zählern, nachdem er zuvor bis auf das Allzeithoch von 23.307 Punkten gestiegen war. "Hoffnungen auf Wachstumsimpulse (schuldenfinanzierte Verteidigungsausgaben) haben den Aktienkursen zu Beginn der Woche Impulse gegeben", schreiben die Fachleute der Helaba in ihrem Tageskommentar.

In Erwartung deutlich höherer Verteidigungsausgaben der europäischen Staaten hätten die Investoren bei Rüstungsaktien zugegriffen, die aufgerufenen Summen für die Verteidigungsfähigkeit Europas würden immer höher, stellt Jochen Stanzl, Marktbeobachter bei CMC Markets fest. Die schiere Höhe des Kapitalbedarfs für die Aufrüstung könne nur durch Schulden finanziert werden.

"Während eine potenziell wachsende Staatsverschuldung beispielsweise in Großbritannien und Frankreich an den Finanzmärkten zuletzt kritisch aufgenommen wurde, werden für Deutschland wachsende, zweckgebundene Ausgaben von den Marktakteuren begrüßt", schreibt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Das Thema des heutigen Tages dürfte der Zollstreit zwischen den USA, China, Kanada und Mexiko sein. Heute treten US-Zölle auf Einfuhren aus Kanada und Mexiko in Kraft. China kündigte Gegenzölle auf Agrarprodukte und weitere Maßnahmen gegen US-Firmen an.

Norbert Frey, der Leiter des Fondsmanagements der Fürst Fugger Privatbank, warnt: "Es scheint ein Punkt erreicht zu sein, an dem die Unsicherheit über die Politik der neuen US-Regierung so zugenommen hat, dass sie für größere Volatilität an den Märkten sorgen kann."

Aber es gibt auch optimistische Stimmen: "Ich gehe davon aus, dass die Zölle in Kraft treten, aber sie werden nicht in Kraft bleiben", sagt Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion. "Es werden Vereinbarungen über die Grenzsicherheit und einige der anderen von der Trump-Administration aufgeworfenen Fragen getroffen werden." Bis dahin würden die Anleger mit der Volatilität und Unsicherheit leben müssen, die mit dem politischen Risiko und insbesondere mit dem Handel verbunden seien.

Das Festhalten von US-Präsident Donald Trump an angekündigten Zöllen gegen Mexiko und Kanada hat die US-Börsen schwer belastet. Hatten sich die Indizes gestern zunächst mehr oder weniger unverändert gezeigt, drehten sie im späten Handel deutlich ins Minus.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich gestern mit einem Minus von 1,5 Prozent bei 43.191 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 1,8 Prozent auf 5.849 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 2,6 Prozent auf 18.350 Stellen nach.

Auch Japans Börsen reagierten heftig. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,7 Prozent auf 37.125 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix notierte 1,0 Prozent niedriger bei 2.702 Zählern. Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 3.316 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,2 Prozent auf 3.878 Punkte.

Der taiwanesische Halbleiter-Hersteller TSMC hat ein weiteres 100 Milliarden Dollar schweres Investitionsprogramm in den USA angekündigt. In diesem Rahmen werde sein Unternehmen fünf weitere Werke bauen, sagte C. C. Wei, der Chef des weltgrößten Chip-Auftragsfertigers, nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump.

Dieser bezeichnete die Halbleiter-Produktion im eigenen Land als Frage der nationalen Sicherheit. TSMC ist Zulieferer für praktisch alle großen US-Technologiekonzerne wie Nvidia oder Apple.

Der Gesundheitskonzern Fresenius verringert seine Beteiligung am Dialysespezialisten FMC. Der Anteil soll auf nicht weniger als 25 Prozent plus eine Aktie reduziert werden, kündigte Fresenius an. Bislang hält das Unternehmen 32,2 Prozent an FMC. Auch nach Abschluss der Transaktion bleibe Fresenius dessen größter Aktionär.