marktbericht Leichte Kursverluste erwartet Anleger legen wohl Kaufpause ein Stand: 13.05.2025 07:39 Uhr

Nach dem Rekordlauf, der den DAX gestern bis auf 23.911 Punkte getrieben hatte, dürften die Investoren heute das Tempo herausnehmen. Der bisherige Jahresgewinn im DAX liegt bei rund 20 Prozent.

Zumindest zum Handelsbeginn dürfte der DAX seine Rekordjagd nicht fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem XETRA-Start etwa 0,1 Prozent tiefer auf 23.546 Punkte.

Gestern war der DAX angesichts der Entspannung im Zollkonflikt zwischen den USA und China gleich in den ersten Handelsminuten auf eine Bestmarke von 23.911 Punkten geklettert. Auf Rekordniveau fanden sich jedoch zu wenig neue Käufer, sodass die Tagesgewinne sukzessive abschmolzen. Mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 23.566 Punkten ging der DAX schließlich aus dem Handel.

Ting Lu, Chefökonom für China bei Nomura, beschreibt die Vereinbarung zwischen den USA und China als eine schöne große Überraschung für die Märkte und Volkswirtschaften auf beiden Seiten des Pazifiks. Aber Lu warnt: "Allerdings könnte dies nur der Anfang einer unvermeidlichen Kollision der beiden größten Volkswirtschaften sein. Nach einer Erholung müssen die Märkte nun vielleicht über die mittel- bis langfristigen Risiken nachdenken."

Die Marktbeobachter von Index Radar sind derweil der Ansicht, dass die Luft am Aktienmarkt angesichts des kraftvollen Anstiegs dünner wird. Die Bewertung mahne zur Vorsicht: "Der DAX hat das obere Ende seiner historischen Bewertungsrange erreicht. Besonders im europäischen Vergleich sind deutsche Aktien nicht mehr günstig."

Die Neuigkeiten im Zollstreit trieben auch die US-Börsen an: Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 2,8 Prozent bei 42.410 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 3,3 Prozent auf 5.844 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 4,4 Prozent auf 18.708 Stellen an.

Die Annäherung der USA und Chinas im Handelskonflikt bringt auch die asiatischen Börsen kräftig in Schwung. "Der eigentliche Gewinn war hier die Veränderung im Ton sowohl auf Seiten der USA als auch Chinas. Worte wie "gegenseitiger Respekt" und "Würde" markieren eine deutliche Abkehr von der jüngsten konfrontativen Rhetorik, und genau das bejubeln die Märkte", sagte Charu Chanana, Chef-Anlagestratege bei Saxo in Singapur.

In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,7 Prozent auf 38.296 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 1,2 Prozent höher bei 2.776 Zählern.

Die Börse Shanghai blieb dagegen fast unverändert bei 3.371 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3.892 Punkten.

Steigende Personalkosten und der saisonale Effekt der späteren Osterferien haben dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport im ersten Quartal einen Verlust eingebrockt. Das Konzernergebnis belief sich von Januar bis März auf minus 26,4 Millionen Euro nach 12,7 Millionen Euro Gewinn im Vorjahreszeitraum. Der operative Gewinn (Ebitda) brach um gut ein Drittel auf 177,5 Millionen Euro ein.

Der Immobilienkonzern LEG hat die Krise der Branche zu den Akten gelegt. Im ersten Quartal habe der Düsseldorfer Konzern im operativen Geschäft beim wichtigsten Ertragswert, dem Mittelzufluss (AFFO), ein Plus von 28,2 Prozent auf 62,3 Millionen Euro erzielt. Unter dem Strich lag der Gewinn bei 243 Millionen Euro. Im Gesamtbestand konnte die LEG die Mieten um drei Prozent in die Höhe schrauben, der Leerstand der Wohnungen verringerte sich auf 2,4 Prozent.

Samsung Electronics hat heute sein bisher schlankstes Mobiltelefon mit verbesserten Funktionen für künstliche Intelligenz vorgestellt. Das Modell S25 Edge zielt vor allem auf Verbraucher zwischen 20 und 40 Jahren. Analysten zufolge wurde die Markteinführung strategisch geplant, um Apple zuvorzukommen. Apple will voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres ein flacheres iPhone auf den Markt bringen.