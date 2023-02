Nach der rasanten Berg- und Talfahrt gestern müssen sich die DAX-Anleger erst einmal wieder sammeln und ihre Chancen und Risiken neu bewerten. Denn der US-Notenbank dürften die jüngsten Inflationsdaten nicht gefallen.

Nach dem turbulenten Handelstag gestern scheint am deutschen Aktienmarkt etwas Ruhe eingekehrt. Der DAX wird kaum verändert erwartet. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde in Nähe ihres Vortagesschlusskurses.

Tags zuvor hatte der DAX nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für Januar zwischen Gewinnen und Verlusten geschwankt und war letztlich mit einem kleinen Minus von 0,1 Prozent auf 15.381 Punkten aus dem Handel gegangen.

Im Januar war die Inflationsrate in den USA zurückgegangen, allerdings nur leicht auf 6,4 Prozent von 6,5 Prozent im Vormonat. "Die US-Notenbank kann daher noch nicht zufrieden sein. Wir erwarten weitere Zinserhöhungen", erklärten die Commerzbank-Ökonomen Christoph Balz und Bernd Weidensteiner.

Die Feinunze Gold büßt weitere 0,5 Prozent auf 1845 Dollar ein. Das gelbe Edelmetall leidet unter den wieder gestiegenen US-Zinserwartungen, wirft es selbst doch keine Zinsen oder Dividenden ab. Das macht Gold in einem solchen Umfeld eher unattraktiv. Seit Anfang des Monats hat Gold bereits über 100 Dollar eingebüßt.

Air India will Indien zum internationalen Drehkreuz ausbauen und vergibt dafür einen Milliardenauftrag.

Im DAX rückt die Airbus-Aktie in den Fokus. Air India hat bei Airbus und Boeing insgesamt 470 Flugzeuge bestellt und will weitere 25 Maschinen leasen. Insgesamt handelt es sich um den größten Flugzeugkauf der Luftfahrtgeschichte. Der weltgrößte Flugzeughersteller Airbus aus Europa konnte sich mit 250 Maschinen den größten Teil des Auftrags sichern.

Der Internetdienstleister United Internet will für rund 300 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. Zu diesem Zweck sollen bis zu 13,9 Millionen Anteilsscheine zu einem Stückpreis von 21 Euro erworben werden, wie das im TecDAX notierte Unternehmen am Abend mitteilte. Die United-Internet-Aktie war gestern mit 19,66 Euro aus dem Handel gegangen.

Der Solar- und Windpark-Betreiber Encavis hat dank hoher Strompreise mit der Entwicklung im abgelaufenen Jahr Analysten und sich selbst positiv überrascht. Alle wichtigen Kennziffern hätten die eigene Prognose übertroffen, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen in der Nacht mit. So sei der operative Umsatz um etwas mehr als ein Drittel auf 455 Millionen Euro gestiegen.

AirBnB hat die Märkte mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal positiv überrascht. Der US-Zimmervermittler erwartet angesichts einer stabilen Nachfrage nach Reisen Erlöse zwischen 1,75 Milliarden und 1,82 Milliarden Dollar. Grund für den optimistischen Ausblick sei unter anderem die Aufhebung der Pandemie-bedingten Reise-Beschränkungen in zahlreichen Ländern.

Elon Musk rechnet noch 2023 mit Twitter-Geschäftsführer

Elon Musk könnte für sein Unternehmen Twitter noch in diesem Jahr einen Geschäftsführer ernennen. Der Milliardär sagte per Videokonferenz beim Weltregierungsgipfel in Dubai, der richtige Zeitpunkt dafür sei wahrscheinlich gegen Ende des Jahres.