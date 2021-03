Marktbericht Kursverluste erwartet Zurück unter 14.000?

Nach dem sehr starken Wochenauftakt fällt der DAX in seinen alten Trott zurück. Die Marke von 14.000 scheint sich wieder einmal als eine besonders harte Nuss zu erweisen.

Laut den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel bei rund 13.951 Punkten und damit 0,4 Prozent tiefer als gestern. Die sich damit abzeichnende schwache Handelseröffnung in Frankfurt resultiert auch aus den schwachen US-Futures. So liegt das entsprechende Barometer für den S&P 500 am Morgen ein knappes halbes Prozent im Minus.

An der Börse in Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Dienstag 0,9 Prozent auf 29.408 Punkte. Am Devisenmarkt entwickelt sich der Euro noch schwächer als zuletzt. Die Gemeinschaftswährung rutscht in Richtung 1,20 US-Dollar.

Kursgewinne in Amerika

An den US-Börsen hat sich die Situation wieder deutlich beruhigt. Nach der ziemlich nervösen Vorwoche verbuchten die wichtigsten Indizes zum Wochenauftakt deutliche Kursgewinne. Der Dow Jones Industrial Average legte zwei Prozent auf 31.535 Punkte zu. Der breit gefasste S&P 500 gewann 2,4 Prozent auf 3901 Punkte. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq rückte drei Prozent auf 13.588 Punkte vor.

Entspannung bei den Langfristzinsen

Rückenwind gab es durch die fallende Renditen für langfristige US-Staatsanleihen. Die Rendite für zehnjährige Papiere sank auf 1,43 Prozent. In der vergangenen Woche war die Rendite kurzzeitig auf über 1,6 Prozent angestiegen und hatte die Befürchtung genährt, dass erstklassige Anleihen nun stärker zu einer Konkurrenz für Aktien werden könnten. "Das Zinsthema hat aktuell etwas an Schrecken verloren. Die Gegenbewegung am Rentenmarkt ist groß genug, um die Zinsangst der Aktienanleger zu lindern", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners.

Zuletzt stark unter Druck geratene Titel wie Apple, Microsoft, Facebook und Amazon.com erholten sich am Montag um bis zu 5,4 Prozent.

Zoom ist sehr gefragt

Nach dem Ende des regulären Börsenhandels sprang die Aktie des Videokonferenz-Dienstes Zoom um mehr als acht Prozent nach oben. Das Unternehmen rechnet nach seinem zuletzt rasanten Wachstum auch für dieses Jahr mit einem deutlichen Plus. Im angebrochenen Geschäftsjahr soll der Umsatz mindestens 42 Prozent wachsen. Im vergangenen Quartal hatte der Umsatz von gut 188 Millionen Dollar auf 883 Millionen Dollar ein Jahr zuvor zugelegt. Der Quartalsgewinn schoss von 15 Millionen auf 260 Millionen Dollar hoch.

Hellofresh wächst gewaltig

Der Kochboxenversender Hellofresh hat im vergangenen Jahr massiv von einer ungebremsten Nachfrage nach seinen Produkten profitiert. Der Umsatz konnte auf 3,75 Milliarden Euro mehr als verdoppelt werden. Das Nettoergebnis explodierte förmlich von minus sieben auf plus 351 Millionen Euro.