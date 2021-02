Marktbericht Trotz Dow-Rekord Der Zinsanstieg macht nervös

Nach zwei Handelstagen mit Kursverlusten dürfte der DAX heute zunächst sein Niveau halten. Doch die unbeschwerte Aufwärtsbewegung an vielen Börsen scheint erst einmal vorbei zu sein.

Laut den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel bei rund 13.920 Punkten und damit 0,1 Prozent höher als gestern. Damit reagieren die Anleger am deutschen Aktienmarkt auf die gestrige Erholung in der letzten Handelsstunde an der Wall Street. Zuvor hatten steigende Langfristzinsen für Verkaufsbereitschaft gesorgt.

An der japanischen Börse ging es heute leicht abwärts. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index büßte 0,2 Prozent auf 30.236 Punkte ein. Am Devisenmarkt schwankt der Euro um 1,2040 US-Dollar.

Dow Jones mit Rekord - trotz Zinssorgen

An den US-Börsen verlief der Handel am Mittwoch eher uneinheitlich. Für Nervosität sorgte weiterhin die Aussicht auf eine steigende Inflation nach dem möglichen Ende der Pandemie. Diese Erwartung trieb die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 1,333 Prozent.

Allgemein gibt es die Befürchtung, dass weiter steigende Zinsen am US-Rentenmarkt die Attraktivität von Aktien schmälern wird. Außerdem könnten damit insbesondere hoch verschuldete Unternehmen und Konsumenten in Bedrängnis geraten.

Die frisch vermeldeten US-Einzelhandelsumsätze wurden hingegen erfreut aufgenommen, denn das Plus fiel mit 5,3 Prozent rund fünf Mal so hoch aus wie erwartet. "Die US-Bevölkerung ist offenkundig das Opfer eines regelrechten Konsumrauschs geworden, was der Wirtschaft der Vereinigten Staaten natürlich hilft", sagte Anlagestratege Tobias Basse von der NordLB.

Der Dow Jones Industrial Average gewann 0,3 Prozent auf 31.613 Punkte und erreichte damit ein Rekordhoch. Überdurchschnittlich entwickelten sich Verizon- und Chevron-Aktien nach dem Einstieg von Warren Buffett. Der breit gefasste S&P 500 ging kaum verändert bei 3931 Zählern aus dem Handel. Der Nasdaq-Composite-Index gab hingegen 0,6 Prozent auf 13.965 Punkte nach.

Untersuchung von 787 "Dreamliner" angeordnet

Boeing droht wegen möglicher Mängel beim Langstreckenflugzeug 787 "Dreamliner" neuer Ärger. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA ordnete am Mittwoch Inspektionen von rund 222 Maschinen an, weil die Gefahr von Schäden an sogenannten Dekompressionspaneelen zur Abtrennung des Passagierbereiches bestehe. Der Defekt könnte der Behörde zufolge fatale Folgen haben, etwa wenn Luftfracht Feuer fängt.

Milliardenverlust bei Airbus

Airbus hat im vergangenen Jahr wegen der Krise in der Luftfahrtbranche einen Verlust von 1,1 Milliarden Euro verbucht. Damit schnitt Airbus besser ab als von Analysten erwartet. Die Aktionäre sollen aber wie schon für 2019 auch für 2020 auf eine Dividende verzichten. Für 2021 peilt Airbus-Chef Guillaume Faury die Auslieferung von ähnlich vielen Flugzeugen wie im Vorjahr an. Der Hersteller hatte 566 Maschinen an seine Kunden übergeben.

Thyssenkrupp einigt sich nicht mit Liberty

Der Industriekonzern Thyssenkrupp beendet die Gespräche mit dem Konkurrenten Liberty Steel über einen Verkauf seiner ungeliebten Stahlsparte. Wie Thyssenkrupp am Mittwoch weiter mitteilte, lagen die Vorstellungen über den Unternehmenswert weit auseinander, die Zukunftsfähigkeit des Stahlgeschäfts solle nun aus eigener Kraft sichergestellt werden.

K+S wird außer der Reihe überprüft

Der Düngemittel- und Salzhersteller K+S muss auf Druck der Finanzaufsicht BaFin Bilanzprüfern Einblick in seine Bücher gewähren. Die BaFin habe die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) mit der Prüfung des Konzernabschlusses zum 31.12.2019 nebst zugehörigem Konzernlagebericht sowie des verkürzten Abschlusses zum 30.06.2020 nebst zugehörigem Zwischenlagebericht beauftragt, teilte das MDAX-Unternehmen mit. Der Vorstand gehe davon aus, die Anhaltspunkte der BaFin entkräften zu können. Als Grund habe die BaFin der DPR mitgeteilt, es lägen "konkrete Anhaltspunkte" vor, dass "Vermögenswerte, insbesondere das Anlagevermögen, zu hoch bemessen sein könnten", hieß es.