marktbericht Leichtes Kursplus erwartet DAX ringt um die Marke von 21.000 Punkten Stand: 15.04.2025 07:38 Uhr

Der DAX dürfte sich heute zunächst weiter stabilisieren. Aber die Ungewissheit wegen der anhaltenden Zollstreitereien bleibt. Bereits jetzt von einer Trendwende auszugehen, dürfte deshalb zu optimistisch sein.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor der XETRA-Eröffnung mit einem leichten Zuwachs von rund 0,1 Prozent auf 20.968 Punkte. Gestern war der DAX 2,9 Prozent fester auf 20.954 Punkten aus dem Handel gegangen. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte klargestellt, dass elektronische Geräte wie Smartphones und Computer vorerst von den verschärften Zollbestimmungen der USA verschont bleiben.

Trotzdem bleibt die Lage fragil. "Das von US-Präsident Trump angerichtete Zoll-Chaos und die daraus resultierenden globalen Konjunktursorgen haben die Risikoaversion an den Finanzmärkten vorübergehend deutlich ansteigen lassen", heißt es von den Marktexperten der Helaba. Zwar habe sich die Situation inzwischen beruhigt, die Unsicherheit sei aber weiterhin groß.

Der Zollstreit hält die Märkte weiter in Atem: Gestern hatte US-Präsident Donald Trump angedeutet, er erwäge mögliche Ausnahmen von den Zöllen für US-Autoimporte in Höhe von 25 Prozent. "Wenn wir sehen können, wie einige dieser Ausnahmen für bestimmte Sektoren in Kraft treten, hilft das den Märkten, die Zölle als etwas zu betrachten, das nicht unbedingt allumfassend sein wird, und dass sie vielleicht sogar wieder aufgehoben werden", sagte Illiana Jain, Wirtschaftswissenschaftlerin bei Westpac.

Gleichwohl gehen Ökonomen von konjunkturellen Kosten aus. "Wir vermuten, dass die Zölle am Ende niedriger sein werden als Trump letzte Woche verkündet hat", meint Gilles Moëc, Chefökonom der AXA Group und Leiter der AXA IM Research-Abteilung.

"Dennoch dürfte allein die Verunsicherung, die nur dann nachlassen könnte, wenn es schnell zu Verhandlungslösungen käme, niedrigere Unternehmensinvestitionen, schlechtere Finanzbedingungen und einen Konsumrückgang zur Folge haben", unterstreicht Moëc.

Trotz der US-Zollausnahmen für Elektronikprodukte hatten sich die Anleger an der Wall Street zum Wochenauftakt vorsichtig gezeigt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich gestern mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 40.524 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,8 Prozent auf 5.405 Zähler, und der technologielastige Nasdaq zog um 0,6 Prozent auf 16.831 Stellen an.

Die asiatischen Aktien ziehen am Morgen leicht an. Vor allem bei den Autoherstellern gab es nach den Trump-Äußerungen Kursgewinne. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 34.285 Punkte zu, und der breiter gefasste Topix notierte 1,1 Prozent höher bei 2.516 Zählern.

"Zum ersten Mal seit einiger Zeit ist der Handel wieder in einem Bereich, den man als normal bezeichnen kann", sagte Kazuo Kamitani, Stratege bei Nomura Securities.

Die Börse Shanghai hingegen verlor 0,3 Prozent auf 3.253 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,3 Prozent auf 3.745 Punkte. Die Anleger verhalten sich angesichts des Handelsstreits zwischen China und den USA vorsichtig.

Der Chipkonzern Nvidia will in den kommenden vier Jahren nach eigenen Angaben KI-Technik im Wert von bis zu 500 Milliarden Dollar in den USA produzieren. In Texas würden dafür zwei Supercomputer-Fabriken gemeinsam mit asiatischen Auftragsfertigern gebaut: mit Foxconn in Houston und mit Wistron in Dallas. Die Massenfertigung dort solle in zwölf bis 15 Monaten beginnen, teilte Nvidia mit.

Bayer-Chef Bill Anderson sieht die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zurzeit gelassen. "Wir haben eine sehr globale Lieferkette und umfangreiche Produktionsanlagen in den USA, vor allem für Produkte im Agrargeschäft, bei verschreibungsfreien Medikamenten und auch einige im Bereich Pharma. Insofern sind wir aktuell nicht besonders betroffen", sagte Anderson dem "Handelsblatt". Doch dauerhaft hohe Aufschläge würden die Branche und auch deren Forschungskraft bedrohen, erklärte er mit Blick auf weitere Pharma-Zölle, etwa auf verschreibungspflichtige Arzneien.

Drägerwerk hat im abgelaufenen ersten Quartal nach vorläufigen Zahlen ein operatives Ergebnis unter dem Vorjahreswert erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe demnach bei rund 0,4 Millionen Euro gelegen, wie der Anbieter von Medizin- und Sicherheitstechnik am Abend in einer Pflichtmitteilung erklärte. Dass der Vorjahreswert von 15,1 Millionen Euro nicht erreicht worden sei, liege am geringeren Umsatzvolumen und gestiegenen Kosten.