marktbericht Leichtes Kursminus Anleger hoffen auf ein Rekordhoch Stand: 06.05.2025 09:31 Uhr

Der DAX fällt zunächst etwas zurück, aber das Allzeithoch bei 23.476 Punkten bleibt greifbar nah. Trotz einer gewissen Verunsicherung der Anleger wegen des Handelskonflikts könnte der Aufwärtstrend weiter anhalten.

Der DAX fällt im frühen Handel leicht um 0,2 Prozent zurück auf 23.303 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex um 1,1 Prozent auf 23.344 Zähler zugelegt. Entspannungssignale im Handelskrieg zwischen China und den USA hatten zuletzt für Auftrieb gesorgt.

Natürlich bleibt der Zollkonflikt das beherrschende Thema: "Die jüngste Hoffnung, dass sich die Vereinigten Staaten und der Erzrivale China einigen könnten, hat die Aktienmärkte zuletzt ein wenig beruhigt. Allerdings steht die Erholung auf dünnem Eis", kommentiert IG-Markets-Experte Christian Henke. Die Verhandlungen zwischen Washington und Peking hätten bislang aber noch keine zählbaren Ergebnisse gebracht.

"Aber auch die Frage, welche Sektor als nächstes ins Zollvisier von Trump gerät, verunsichert die Marktteilnehmer. Das Zollkarussell bleibt zum Leidwesen der Anleger somit nicht stehen", lautet Henkes Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage jedoch positiv: "Dank der gestrigen Zugewinne rücken selbst die historischen Hochstände bei 23.476 Punkten immer mehr in Schlagdistanz", heißt es von HSBC. Dieses Level müsse aber keineswegs das Ende der Fahnenstange markieren. Die Charttechniker sehen perspektivisch ein Kursziel im Bereich von 26.500 Punkten.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete sich gestern mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 41.218 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 5.650 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 0,7 Prozent auf 17.844 Stellen nach.

An Chinas Aktienmärkten ist die Stimmung heute freundlich. Trump sagte am Sonntag, es gebe Treffen mit zahlreichen Ländern, darunter auch China, zu Handelsabkommen. Bezüglich China sei seine oberste Priorität die Sicherung eines fairen Handelsabkommens.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 0,6 Prozent auf 22.647 Punkte, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien um 0,9 Prozent auf 3.804 Punkte kletterte. Die japanische Börse ist heute wegen eines Feiertags geschlossen.

Der Triebwerkshersteller MTU versucht sich nach einem kräftigen Umsatz- und Gewinnsprung im ersten Quartal gegen drohende Zölle auf Flugzeugteile zu rüsten. "Mögliche Auswirkungen der aktuell hoch volatilen US-Zollpolitik auf die globale Luftfahrtbranche sind derzeit schwer vorhersehbar", sagte Vorstandschef Lars Wagner. Im ersten Quartal wuchs MTUs bereinigter Umsatz im Jahresvergleich um ein Viertel auf 2,1 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn legte um 38 Prozent auf 300 Millionen Euro zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 224 Millionen Euro, eine Steigerung um 77 Prozent.

Eine robuste Nachfrage und steigende Kundenzahlen haben Zalando zum Jahresstart einen Gewinnsprung beschert. Der bereinigte operative Gewinn stieg im ersten Quartal um rund 65 Prozent auf 46,7 Millionen Euro und der Konzernumsatz um knapp acht Prozent auf 2,42 Milliarden Euro. Das über die Plattform gehandelte Warenvolumen (GMV) wuchs um 6,5 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Die Zahl der aktiven Kunden erreichte einen Wert von 52,4 Millionen.

Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips kappt wegen der Zölle in den USA seine Prognose für das Gesamtjahr. Philips-Chef Roy Jakobs bezifferte den Einfluss der Zölle unter dem Strich auf 250 bis 300 Millionen Euro, obwohl Gegenmaßnahmen eingeleitet worden seien. Die Gewinnmarge werde im Gesamtjahr zwischen 10,8 und 11,3 Prozent liegen, statt der bislang vorhergesagten Spanne von 11,8 bis 12,3 Prozent.

"In einem unsicheren makroökonomischen Umfeld, das durch die potenziellen Auswirkungen der Zölle beeinflusst ist, konzentrieren wir uns auf das, was wir selbst in der Hand haben", sagte Jakobs.

Der US-Autoriese Ford rechnet mit einer Milliardenbelastung durch die Importzölle von Präsident Donald Trump. Die Abgaben auf in die USA eingeführte Fahrzeuge und Autoteile dürften den bereinigten operativen Gewinn in diesem Jahr um rund 1,5 Milliarden Dollar drücken, wie Ford mitteilte. Unter Verweis auf die Ungewissheit über die weitere Entwicklung wagt der Konzern keine Prognosen mehr.

Der Spielzeug-Konzern Mattel stellt wegen der Importzölle von Präsident Donald Trump Preiserhöhungen in den USA in Aussicht. Man werde an den Stellen, wo es "notwendig" sei, die Preise im US-Markt anpassen, kündigte der Barbie-Hersteller an. Mattel machte keine Angaben dazu, welches Spielzeug teurer werden könnte. Zugleich sagte Firmenchef Ynon Kreiz, dass der Preis für 40 bis 50 Prozent des Produktangebots 20 Dollar nicht überschreiten werde.

Nach monatelangen Vorbereitungen gibt OpenAI die Pläne für eine Transformation in ein rein kommerzielles Startup auf. Der ChatGPT-Entwickler sei als gemeinnützige Organisation gegründet worden und werde aktuell von einer gemeinnützigen Organisation kontrolliert, schrieb Mitgründer und Chef Sam Altman am Montag in einem Brief an die Beschäftigten. An dieser Struktur werde sich nichts ändern.