marktbericht Kursverluste erwartet DAX-Erholung dürfte vorerst beendet sein Stand: 22.04.2025 08:10 Uhr

Nach dem Kursrutsch an der Wall Street am Ostermontag dürfte der DAX wieder den Rückwärtsgang einlegen. Die Attacke des US-Präsidenten Donald Trump auf Fed-Chef Jerome Powell sorgte für Verunsicherung.

Der Broker IG taxiert den DAX vor Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer auf 21.070 Punkte. Belastend wirken die ausgesprochen schwachen Vorgaben aus den USA. Am vergangenen Donnerstag war der deutsche Leitindex 0,5 Prozent schwächer bei 21.205,86 Punkten aus dem Handel gegangen. Damit ergab sich in der verkürzten Karwoche aber immer noch eine weitere Erholung in Höhe von 3,1 Prozent.

Damit könnte es heute vorbei sein, denn US-Präsident Donald Trump hatte gestern abermals eine Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve gefordert. Außerdem bezeichnete er den Notenbankchef Powell als "Mr. Zu Spät" sowie einen "großen Loser", weil dieser die Zinsen wegen großer Inflationsrisiken vorerst nicht senken will.

Mit der Sorge, dass Trump versuchen könnte, Powell aus dem Amt zu drängen, bringt der US-Präsident noch mehr Unsicherheit unter die bereits von seiner Zollpolitik geplagten Anleger.

Angesichts der politischen Unsicherheiten und der anhaltenden Zollkonflikte bleiben die Anleger also auch weiterhin vorsichtig. Nach den deutlichen Kursverlusten der Vorwochen seien die europäischen Börsen zwar in eine Erholungsphase übergegangen, schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Allerdings sei damit der Spuk an den Märkten noch nicht vorbei.

"Es bleibt dabei, dass eine große politische Disruption stattfindet in den USA und im Welthandelssystem." Zölle sind Kater zufolge nur der gegenwärtig sichtbarste Ausdruck der neuen unkooperativen politischen Strategie aus dem Weißen Haus.

Hoffnung liegt weiterhin auf der EZB. Die Erwartung weiterer geldpolitischer Lockerungen in der Eurozone dürfte dazu führen, dass die europäischen Börsen sich weiterhin besser entwickelten als der US-Aktienmarkt, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets.

Nach den Attacken von US-Präsident Donald Trump auf Jerome Powell waren gestern alle drei wichtigen US-Indizes eingeknickt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verabschiedete mit einem Minus von 2,5 Prozent bei 38.170 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 verlor 2,4 Prozent auf 5.158 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 2,5 Prozent auf 15.870 Stellen nach.

Die Trump-Attacken verunsichern auch Anleger in Asien. In Tokio blieb der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fast unverändert bei 34.255 Punkten und der breiter gefasste Topix stagnierte bei 2.530 Zählern. Die Börse Shanghai legte leicht um 0,3 Prozent auf 3.301 Stellen zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3.786 Punkten.

Die im Vergleich zu den Entwicklungen an der Wall Street relativ begrenzten Verluste in Asien lassen nach Angaben von Experten vermuten, dass die Fonds Gelder in Aktien aus Asien umschichten könnten. "Der 'Sell America-Handel' war in vollem Gange", sagte Tapas Strickland, Leiter Märkte bei NAB. "Unabhängig davon, ob Präsident Trump rechtlich in der Lage und gewillt ist, gegen die Fed vorzugehen, unterstreicht das Gerangel den Verlust des US-Exzeptionalismus und das sehr reale politische Risiko für Investoren."

Als Folge des US-Zollkonflikts liefert der Bonner Logistikkonzern DHL ab sofort keine Pakete mehr an Privatleute in dem nordamerikanischen Staat aus, die einen Wert von mehr als 800 Dollar haben. Diese vorübergehende Maßnahme dauere voraussichtlich nur einige Tage, sagte eine Firmensprecherin. Begründet wurde dies mit den geänderten Zollbestimmungen der USA, durch die der Grenzwert für ein formelles Einfuhrverfahren von 2.500 Dollar auf 800 Dollar gesenkt worden war. Diese Regelung habe einen hohen Mehraufwand zur Verzollung verursacht.

Der Kosmetikkonzern L'Oreal hat im ersten Quartal auch dank des besseren Geschäfts in China besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz zog um 4,4 Prozent auf 11,73 Milliarden Euro an. Auf vergleichbarer Basis waren es 3,5 Prozent Plus. Gut fielen die Geschäfte mit teurer Kosmetik und Parfüm aus. Vor allem in der Region Nordasien überraschte L'Oreal, dort gab es ein Umsatzplus auf vergleichbarer Basis von fast sieben Prozent.

Der Schweizer Pharmakonzern Roche will in den nächsten fünf Jahren 50 Milliarden Dollar in den USA investieren. Die Investitionen sollen zur Schaffung von mehr als 12.000 neuen Arbeitsplätzen führen, darunter fast 6.500 Jobs im Bau sowie 1.000 Arbeitsplätze bei Roche, wie das Basler Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Konzern beschäftige in acht US-Bundesstaaten bereits 25.000 Mitarbeiter. Sobald alle neuen und erweiterten Produktionskapazitäten in Betrieb genommen sind, wird Roche mehr Medikamente aus den USA exportieren als importieren.