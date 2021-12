Marktbericht DAX über 15.700 Punkten Anleger danken der Fed mit Käufen Stand: 16.12.2021 09:51 Uhr

Beflügelt durch die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank legt der DAX kräftig zu. Die Investoren wissen das Ende der Unsicherheit zu schätzen und hoffen auf frische Konjunkturimpulse.

Der DAX springt im frühen Handel um rund 1,5 Prozent auf mehr als 15.700 Punkte nach oben. Gestern war er vor den wichtigen geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) lediglich mit einem Plus von knapp 0,2 Prozent auf 15.476,35 Zähler aus dem Handel gegangen.

Rückenwind erhält der deutsche Leitindex von der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank. Die Fed wird nun ihre Wertpapierkäufe doppelt so schnell zurückfahren wie bisher. Außerdem signalisierte die Zentralbank für 2022 drei Zinserhöhungen. "Die Wirtschaft braucht nicht mehr in zunehmendem Maße politische Unterstützung", sagte Fed-Chef Jerome Powell.

Gute Wachstumsaussichten

Der Kurs der Notenbank bedeutet zwar, dass die Aktienmärkte künftig weniger als bisher mit Liquidität geflutet werden. Die lockere Geldpolitik gilt als wesentlicher Treiber der positiven Kursentwicklung der vergangenen Jahre. Jetzt scheinen die Anleger aber darauf zu hoffen, dass die Fed die Inflation bekämpfen kann, ohne das Wirtschaftswachstum abzuwürgen.

Der Aktienmarkt freue sich über die abnehmende Unsicherheit und über die guten Wachstumsaussichten, kommentiert Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Die schnellere Rückführung der Anleihekäufe resultiere aus dem erwarteten starken Wirtschaftswachstum, das laut Fed-Chef Powell trotz Omikron erreicht werden soll, schreiben auch die Fachleute der Landesbank Baden-Württemberg. Und starkes Wirtschaftswachstum ist noch immer ein bedeutsamer Kurstreiber am Aktienmarkt.

Das Thema Notenbanken und Geldpolitik bleibt auch heute das wichtigste Thema: Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bank of England sowie den Notenbanken Norwegens und der Schweiz stehen an.

Dow Jones mit Rückenwind Nach dem Fed-Entscheid hatten die US-Börsen kräftig zugelegt und dem DAX damit eine starke Vorlage gegeben: Der Dow Jones gewann 1,1 Prozent auf 35.927 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,2 Prozent auf 15.566 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,6 Prozent auf knapp 4710 Punkte zu. Auch die asiatischen Börsen profitieren: Vor allem in Japan zogen die Kurse an, wie der Nikkei-225 mit einem Anstieg um 2,13 Prozent auf 29 066,32 Punkte zeigte. In China und Hongkong fiel das Plus aber zögerlicher aus. Für den CSI 300, der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, ging es um 0,6 Prozent auf 5034,73 Punkte nach oben. Der Hang-Seng-Index aus der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 0,31 Prozent auf 23.494,00 Zähler. Laut dem Marktbeobachter Jim Reid von der Deutschen Bank machten sich dort Sorgen vor US-Sanktionen gegen chinesische Tech-Konzerne bremsend bemerkbar.

Euro in Warteposition Der Euro notiert im frühen Handel bei knapp 1,13 US-Dollar. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1285 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Notenbank-Entscheidungen vom Vorabend bewegten den Euro-Dollar-Kurs nicht nachhaltig. Eigentlich müsste eine straffere Geldpolitik den Dollar stützen. "Es reicht nicht, wenn die Fed das ankündigt, was der Markt bereits im Vorfeld von ihr erwartet hat", sagt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Damit der Dollar weiter zulege, müsste die US-Notenbank noch früher oder schneller den Leitzins erhöhen als sie jetzt kommuniziert habe.

Chipkrise könnte Volkswagen noch länger belasten Der Mangel an Elektronikteilen könnte den Autobauer Volkswagen einem Bericht des "Manager-Magazins" zufolge stärker belasten als erwartet. Demnach könnte der Hersteller Probleme bekommen, seine in der vorigen Woche beschlossene Fünfjahresplanung ganz zu erfüllen. Die für 2022 angepeilten Verkäufe von knapp zehn Millionen Autos und von fast elf Millionen 2023 seien angesichts fehlender Chips wohl zu optimistisch, heißt es unter Berufung auf einen beteiligten Krisenmanager. Selbst wenn es "halbwegs vernünftig laufe", werde VW im kommenden Jahr wohl unterhalb der für 2021 erwarteten Zahlen liegen.

Airbus liefert letzten A380 an Emirates aus Mit der Auslieferung des letzten A380 beendet der Flugzeugbauer Airbus heute das Kapitel des weltweit größten Großraumfliegers. Der A380-Großkunde Emirates will auf dem Werksgelände in Hamburg-Finkenwerder die allerletzte bestellte Maschine dieses Typs in Empfang nehmen - gut 14 Jahre nachdem Erstkunde Singapore Airlines im Herbst 2007 den ersten A380 in Toulouse abgeholt hatte. Die Übergabe des Flugzeugs mit der Seriennummer MSN272 soll coronabedingt ohne größere Feier über die Bühne gehen, wie Emirates mitgeteilt hat. Noch am selben Abend soll die Maschine mit der amtlichen Kennung A6-EVS Hamburg verlassen. Airbus hatte Anfang 2019 unter seinem damaligen Chef Tom Enders beschlossen, dass die Produktion des weltgrößten Passagierjets vorzeitig eingestellt wird. Reddit plant Börsengang Die US-Online-Plattform Reddit strebt an die Wall Street. Entsprechende Unterlagen seien bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht worden, teilte Reddit mit. Das 2005 von Steve Huffman und Alexis Ohanian gegründete Unternehmen wurde bei seiner jüngsten Finanzierungsrunde mit zehn Milliarden Dollar bewertet. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im September berichtet, dass bei einem Börsengang eine Bewertung von mehr als 15 Milliarden Dollar angepeilt wird. Für Schlagzeilen sorgte die Plattform, die auf 52 Millionen Nutzer täglich kommt, mit heftigen Handelsausschlägen durch Kleinanleger, die als "Schwarm" agieren.