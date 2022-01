Marktbericht Länder-Börsen-Ranking DAX hinkte Dow und CAC40 hinterher Stand: 03.01.2022 07:29 Uhr

Der DAX dürfte unspektakulär in das neue Börsen-Jahr starten. Im alten Jahr hatte der deutsche Leitindex noch ein Plus von 16 Prozent eingefahren. Mehr gab es für Anleger in den USA und Frankreich zu holen.

Der DAX steht vor einem verhaltenen Handelsauftakt. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte aktuell bei 15.887 Punkten und damit nur minimal über seinem jüngsten Schlusskurs. Am letzten Handelstag des alten Jahres hatte der DAX noch einen kleinen Gewinn einfahren können; am 30. Dezember 2021 stand ein Plus von 0,2 Prozent auf 15.885 Punkte zu Buche. Auf Jahressicht fiel ein Plus von 16 Prozent an.

CAC40 besser als Dow Damit musste sich der DAX jedoch dem besten Leitindex der europäischen Länder, dem französischen CAC40, deutlich geschlagen geben. Der CAC40 konnte 2021 ein Plus von 29 Prozent einfahren - und schlug sich damit sogar besser als die US-Indizes. Der Dow stieg 2021 um 18,7 Prozent, die Nasdaq 21,4 Prozent und der S&P 26,9 Prozent. An den US-Börsen war an Silvester - im Gegensatz zu Deutschland – noch gehandelt worden. Der Dow Jones verlor am Freitag 0,2 Prozent auf 36.338 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 15.645 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4766 Punkte ein. Tokio und London zu Vorgaben aus Asien sind heute Mangelware, dort sind die meisten Märkte geschlossen, darunter auch die Börse in Tokio. Die Japaner holen heute den Feiertag Neujahr nach. Aus dem gleichen Grund bleibt heute auch der wichtige europäische Handelsplatz in London geschlossen.

Evergrande-Aktien vom Handel ausgesetzt Negative Neuigkeiten kommen derweil vom Handelsplatz Hongkong. Dort sind heute Aktien des angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande vom Handel ausgesetzt worden. Dies teilte die Börse ohne weitere Angaben von Gründen mit. Evergrande hat Schulden von mehr als 300 Milliarden US-Dollar angehäuft.

Gold und Euro mit leichten Verlusten Die europäische Gemeinschaftswährung ist mit Verlusten zum Dollar ins neue Jahr gestartet. Für einen Euro werden 1,1338 Dollar gezahlt, das ist ein Minus von 0,3 Prozent. Die Feinunze Gold kostet mit 1826 Dollar 0,2 Prozent weniger.

Neuer Vorstand für Deutsche Wohnen Nach der Übernahme durch den Bochumer Konkurrenten Vonovia hat der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen seinen Vorstand neu strukturiert: Ab sofort soll eine Doppelspitze das Unternehmen leiten, das inzwischen zu 87 Prozent Vonovia gehört. Der Aufsichtsrat bestellte gestern auf seiner konstituierenden Sitzung Konstantina Kanellopoulos und Lars Urbansky zur Co-Chefin und zum Co-Chef des Berliner Konzerns.

Delivery Hero vor Mehrheits-Übernahme in Spanien Der Berliner Lieferdienst Delivery Hero will die Mehrheit an dem spanischen Konkurrenten Glovo übernehmen. Es sei eine Vereinbarung mit einer Reihe von Glovo-Aktionären unterzeichnet worden, um weitere Anteile in Höhe von 39,4 Prozent im Tausch gegen eigene Aktien zu erwerben, teilte der DAX-Konzern kurz vor dem Jahreswechsel mit. Infolge der Transaktion werde Delivey Hero mit einem Anteil von über 80 Prozent zum Mehrheitsaktionär von Glovo.

Tesla ruft Hunderttausende Autos zurück Der Elektro-Autobauer Tesla ruft in den USA und China insgesamt knapp 700.000 Fahrzeuge wegen möglicherweise sicherheitsgefährdender Mängel zurück. In den USA sind dabei alle Autos der Reihe "Model 3", die 2017 bis 2020 gebaut wurden, betroffen. Das geht aus einem Dokument der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hervor, das im Internet veröffentlicht wurde.