Marktbericht Trotz Apple-Rekordgewinn Der DAX fällt auf unter 13.500

Die Kursverluste bei den deutschen Standardwerten gehen weiter. Dabei orientieren sich die Anleger an den US-Technologieaktien, bei den selbst beste Quartalszahlen mit Verkäufen quittiert werden.

Der DAX fiel zur Eröffnung um 1,1 Prozent auf 13.475 Punkte. Immer mehr Anleger fragten sich, ob die hohen Bewertungen am Aktienmarkt wirklich zum weiter schwierigen wirtschaftlichen Umfeld passten, schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Nervosität steige. Dies sei aber nicht überraschend, sondern gesund. Analyst David Iusow von IG Markets sprach von einer willkommenen Korrektur.

Nikkei unter Druck

An der japanischen Börse war die Stimmung ebenfalls schlecht. Wegen der Zeitverschiebung ist der Handel in Tokio bereits beendet. Zum Handelsschluss lag der Nikkei-Index bei 28.197 Punkten und damit eineinhalb Prozent niedriger als gestern.

Euro stabil

Am Devisenmarkt schwankt der Euro um die Marke von 1,21 US-Dollar. Damit setzt sich die schwache Entwicklung vom Mittwoch nicht fort, als unter anderem Aussagen von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot die Gemeinschaftswährung belastet hatten. Der Gouverneur der Notenbank der Niederlande hatte in einem Interview deutlich gemacht, dass die EZB über Instrumente verfügt, die man, falls notwendig, gegen einen ihrer Meinung nach zu starken Kursanstieg des Euro einsetzen könnte.

Kursverluste nach Fed-Entscheidung

Die Wall Street und die Technologiebörse Nasdaq gerieten gestern nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed kräftig unter Druck. Die wichtigsten Indizes beendeten dabei den Handel in der Nähe ihrer Tagestiefstände. Der Dow Jones Industrial verlor 2,1 Prozent auf 30.303 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 büßte 2,6 Prozent auf 3750 Zähler ein. Der Nasdaq-Composite-Index brach sogar um 2,6 Prozent auf 13.270 Punkte ein.

Währungshüter halten Kurs

Die Fed hatte am Abend ihren geldpolitischen Kurs ungefähr bestätigt. Sie beließ den Leitzins in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent. Zugleich wollen die Währungshüter um Notenbankchef Jerome Powell das Tempo ihrer monatlichen Wertpapierkäufe von 120 Milliarden Dollar zur Stützung der Wirtschaft beibehalten. Powell wandte sich deutlich gegen Spekulationen über ein frühzeitiges Zurückfahren der Käufe. Daran sei angesichts der Misere am Arbeitsmarkt mit Millionen Arbeitslosen vorerst nicht zu denken: "Wir müssen sie wieder in Arbeit bringen", so Powell.

Die fehlende positive Überraschung bei den Maßnahmen, zusammen mit der weiter andauernden Pandemie und den hohen Kursgewinnen der vergangenen Monate, bewegten im Anschluss an die Fed-Entscheidung manch einen Marktteilnehmer dazu, Gewinne mitzunehmen.

Gamestop-Aufschwung hält an

Die seit Tagen schon heftigen Kursausschläge der Papiere des Computerspiel-Händlers Gamestop setzten sich fort. Die Aktien gingen gestern mit einem Plus von rund 135 Prozent bei gut 347 Dollar aus dem Handel. Aus Sorge vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren die Aktien von Gamestop noch 2020 auf ein Rekordtief von 2,57 Dollar gefallen.

Rekordgewinn bei Apple

Apple hat im Weihnachtsquartal nach Steuern gut 28,7 Milliarden Dollar verdient und damit 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg um 21 Prozent auf 111 Milliarden Dollar. Alle Produktreihen und auch das Dienste-Geschäft trugen zu dem Wachstum bei. Dennoch verloren Apple-Aktien im nachbörslichen Handel rund drei Prozent.

Tesla schreibt schwarz

Der Elektroautobauer Tesla hat sein sechstes Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge geschafft und erstmals ein ganzes Kalenderjahr mit Gewinn abgeschlossen. Im vergangenen Jahr erreichte das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk unter dem Strich einen Überschuss von 721 Millionen Dollar. Anleger reagierten nachbörslich mit Verkäufen und schickten die Tesla-Aktie um fünf Prozent nach unten.

Starkes Wachstum bei Facebook



Facebook ist im vergangen Quartal ungebremst weiter gewachsen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um ein Drittel auf knapp 28,1 Milliarden Dollar. Beim Gewinn gab es einen Sprung von 53 Prozent auf gut 11,2 Milliarden Dollar, wie das weltgrößte Online-Netzwerk nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte. Auch die Nutzerzahl legte weiter zu. Mindestens einmal im Monat kamen 2,8 Milliarden Nutzer zu Facebook. Die Facebook-Aktie büßte nach dem Ende des regulären Handels zwei Prozent ein.

Samsung verdient deutlich mehr

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung hat seinen Nettogewinn im vierten Quartal um 26 Prozent auf umgerechnet 4,9 Milliarden Euro gesteigert. Grund war unter anderem ein robustes Geschäft mit Halbleitern Chip-Geschäfts und der höheren Nachfrage nach Displays.

BMW holt viel Barmittel rein

Der Autobauer BMW hat im vier Quartal einen Zufluss finanzieller Mittel im Kerngeschäft Autobau von rund 2,8 Milliarden Euro verbucht. Damit falle der Cashflow besser aus als am Kapitalmarkt erwartet, teilte der Konzern anhand vorläufiger Zahlen überraschend mit. Im Gesamtjahr hat das Unternehmen nun einen Bargeldzufluss von 3,4 Milliarden Euro im Autogeschäft aufzuweisen nach 2,6 Milliarden ein Jahr zuvor. Zuletzt hatte das Unternehmen angepeilt, mindestens 1,5 Milliarden Euro zu erzielen.

SAP-Tochter Qualtrics sehr gefragt

Die SAP-Tochter Qualtrics hat bei ihrem Börsengang in New York laut einem Reuters-Bericht Aktien für 30 Dollar das Stück verkauft. Das war mehr als die angepeilte Preisspanne, die wegen der großen Nachfrage zuletzt ohnehin bereits auf 27 bis 29 Dollar je Anteilschein erhöht worden war. Qualtrics winken somit Einnahmen von mehr als 1,5 Milliarden Dollar. Das Unternehmen käme auf einen Börsenwert von rund 15 Milliarden Dollar. Das sind weit mehr als die acht Milliarden Dollar, die SAP für den Software-Anbieter aus den USA bezahlt hatte.

Toyota überholt Volkswagen

Der japanische Autohersteller Toyota hat im vergangenen Jahr erstmals wieder mehr Fahrzeuge verkauft als der Volkswagen-Konzern. Die Japaner setzten 9,53 Millionen Fahrzeuge ab und VW 9,3 Millionen. Toyota hatte zuletzt 2015 mehr Fahrzeuge abgesetzt als Volkswagen. Wegen der Pandemie lag das Minus bei Toyota bei zehn und bei Volkswagen bei 15 Prozent.