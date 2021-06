Marktbericht Keine Vorgaben aus Amerika Anleger nehmen die 15.500 ins Visier

Die Kurse an der Frankfurter Börse dürften heute zunächst nach oben tendieren. An den USA können sich die Anleger heute dabei nicht orientieren, denn in den USA ist der Handel wegen eines Feiertags ausgefallen.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine leicht freundliche Handelseröffnung hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.475 Punkten und damit 0,4 Prozent höher als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

"Die Bewegungsarmut des DAX geht weiter", konstatierte Thomas Altmann von QC Partners. "Solange unklar ist, wohin die Reise geht, halten sich die Börsianer zurück. Zurückhaltung sehen wir dabei nicht nur bei neuen Käufen, sondern auch bei Verkäufen. Alle haben Angst, im falschen Moment zu kaufen oder zu verkaufen."

Feiertag in Amerika

Aus den USA gibt es keine Vorgaben. Wegen des Feiertags "Memorial Day" fand zu Wochenbeginn kein Handel an der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq statt.

An der japanischen Börse geht es heute hingegen abwärts. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert eine gute Stunde vor Handelsschluss ein halbes Prozent niedriger als gestern bei 28.721 Punkten.

Viele Hauptversammlungen

Zu Beginn des neuen Monats ziehen am deutschen Aktienmarkt Hauptversammlungen Aufmerksamkeit auf sich. Aus dem DAX hält die Deutschen Wohnen ihr jährliches Aktionärstreffen ab. In der zweiten Reihe tun das ProSiebenSat.1, Fraport und SMA Solar. Alle Veranstaltungen werden wegen der Pandemie als reine Online-Veranstaltungen abgehalten.

Quartalszahlen im Blick

Aus den USA werden im Tagesverlauf Geschäftsergebnisse der IT-Konzerne Dell, HP Enterprise und des Videokonferenzanbieters Zoom erwartet.

Börsengang für Batteriegeschäft von VW?

Der Volkswagen-Konzern denkt über einen Börsengang für seinen Batteriebereich nach. "Wir schließen zunächst nichts aus – zumindest für das Zellgeschäft", sagte Technikvorstand Thomas Schmall dem "Handelsblatt". "Ein einzelnes Zellwerk ließe sich nicht an die Börse bringen, das Ganze muss schon auf höherer Ebene zusammengefasst werden."

Außerdem zeichnet sich für den Konzern laut einem Medienbericht eine Einigung mit mehreren ehemaligen Vorständen ab. Laut Vertragsentwürfen habe sich Ex-VW-Chef Martin Winterkorn bereit erklärt, rund zehn Millionen Euro an das Unternehmen zu zahlen, berichtete das Wirtschaftsmagazin "Business Insider".

Lufthansa will Staatshilfen zurückzahlen

Die in der Pandemie zwischenzeitlich von Insolvenz bedrohte Fluggesellschaft Lufthansa will die staatlichen Stabilisierungshilfen "so rasch wie möglich" zurückzahlen. Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der Konzern wolle sich lieber wieder am Kapitalmarkt finanzieren.

Ölpreise auf dem Weg nach oben

Öl wird am Morgen deutlich teurer. Ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent kostet mehr als 70 Dollar. Die Öl-Allianz Opec+ wird heute über ihre Förderstrategie beraten. Analysten gehen davon aus, dass die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Gruppe an ihrem Plan festhält, die Förderung bis Ende Juli weiter zu erhöhen, um die steigende Nachfrage zu bedienen.