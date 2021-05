Marktbericht Trotz schwacher Wall Street Angriff auf ein neues Rekordhoch

Der deutsche Aktienmarkt dürfte heute deutlich stärker in den Handel starten. Die Marke von 15.500 Punkten kommt dabei ganz nahe.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine freundliche Markteröffnung hin. Denn die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.494 Punkten und damit 0,6 Prozent höher als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel. Damit wäre der deutsche Leitindex nur noch minimal von seinem bisherigen Rekordhoch von 15.501 Punkten aus dem April entfernt.

"Zinsen und Inflation bleiben das Thema der Stunde an der Börse. Aktuell haben die höheren Zinsen jedoch etwas von ihrem Schrecken eingebüßt", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. "Die meisten interpretieren es im Moment schon positiv, wenn die Zinsen nicht weiter ansteigen."

Japan im Rückwärtsgang

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel von Januar bis März um 1,3 Prozent zum Vorquartal, wie die Regierung am Dienstag in Tokio mitteilte. Die nach den USA und China drittgrößte Volkswirtschaft der Welt verzeichnete damit nach zwei Quartalen Wachstum einen Rückgang. Eine vierte Welle in der laufenden Pandemie versetzte den Verbraucherausgaben einen Rückschlag. Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen hatte die japanische Regierung zuletzt den Notstand in Tokio und drei weiteren Regionen bis Ende Mai verlängert. Dennoch liegt die japanische Börse am Morgen kräftig im Plus. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewinnt rund ein Stunde vor Handelsschluss zwei Prozent auf 28.430 Punkte.

Am Devisenmarkt schwankt der Euro um die Marke von 1,2160 US-Dollar.

Kursverluste in Amerika

Die US-Börsen hatten sich zum Wochenbeginn etwas schwächer präsentiert. Der Dow Jones Industrial Average schloss 0,2 Prozent tiefer auf 34.327 Punkten. Vor einer Woche noch war der US-Leitindex erstmals über die Marke von 35.000 Punkte geklettert. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4163 Punkte ein. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,4 Prozent auf 13.379 Punkte nach.

Vor allem Technologiewerte wie Apple und Microsoft gaben nach. Inflationssorgen vertrieben die zuletzt herrschende Kauflaune. "Die Volatilität hat zugenommen, weil viele der guten Nachrichten bereits eingepreist sind und wir letzte Woche definitiv Inflationsängste gesehen haben", sagte Greg Marcus, Geschäftsführer bei der privaten Vermögensverwaltung von UBS. "Ich würde sicherlich kein neues Geld in Tech investieren wollen. Die beste Absicherung gegen Inflation sind zyklische Unternehmen wie Grundstoffe, Industriewerte und Finanzwerte."

Die Rendite zehnjährige US-Staatsanleihen legte leichte auf 1,645 Prozent zu. Das Jahreshoch war Ende März bei knapp 1,78 Prozent erreicht worden.