Marktbericht DAX bei fast 14.600 erwartet Viertes Rekordhoch in Sicht

An der Frankfurter Börse sollten zu Handelsbeginn die Kursgewinne überwiegen. Der DAX dürfte neue Höhen erreichen. Auch international laufen die Aktienmärkte ziemlich gut.

Laut den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel bei knapp unter 14.600 Punkten und damit über dem jüngsten Rekordhoch von 14.560. "Die Blicke der Börsianer sind heute auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) gerichtet", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Das komplette Interesse gilt den Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zum jüngsten Zinsanstieg." Die Anleger erhofften sich Hinweise darauf, bis zu welchem Zinsniveau die Zentralbank einen weiteren Anstieg zulassen und ab wann sie im Rentenmarkt intervenieren würde.

Neuer Höchststand im Dow

Rückenwind gibt es durch die Entwicklung an den US-Börsen. Dort setzte sich die Umschichtung der Anlagemittel von den lange Zeit erfolgsverwöhnten Technologiewerten zu den Standardwerten fort. Der Dow Jones Industrial Average legte um 1,5 Prozent auf 32.297 Punkte zu und erreichten damit einen neuen Rekordstand. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 3898 Punkte und entwickelte sich damit weniger dynamisch als der Dow. In dem breit aufgestellten Index sind sowohl viele klassische als auch eine nennenswerte Zahl von Technologieaktien enthalten. An der Technologiebörse Nasdaq notierte der Composite-Index kaum verändert bei 13.068 Punkte und entwickelte sich damit erneut am schlechtesten.

Inflationssorgen schwinden zunächst

Der Markt profitierte von den US-Inflationsdaten für den Februar, die mit plus 0,4 Prozent im Rahmen der Erwartungen blieben. Zwar scheine der Preisdruck zuzunehmen, größer werden sollten die Inflationssorgen dennoch nicht, kommentierte Ulrich Wortberg von der Helaba. Der Volkswirt verwies darauf, dass die Teuerung mit erhöhten Energiekosten in Zusammenhang stehe, die Kernrate aber leicht gesunken sei. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sank daraufhin auf 1,52 Prozent und bewegte sich damit klar unter ihrem unlängst erreichten Hoch seit gut einem Jahr von 1,61 Prozent.

Allerdings erscheint es unwahrscheinlich, dass die Inflationssorgen damit völlig vom Tisch sind. Einer der Hauptgründe für die Befürchtungen war das fast zwei Billionen Dollar schwere Konjunkturprogramm der Regierung von US-Präsident Joe Biden, das gestern die letzte parlamentarische Hürde nahm. Da es natürlich nun erst jetzt umgesetzt werden kann, werden sich die inflationären Auswirkungen mutmaßlich erst in der näheren Zukunft zeigen. Die nächsten Monate könnten damit an den Börsen durchaus holprig werden.

Erneute GameStop-Schwankungen

Experten gehen davon aus, dass zahlreiche US-Bürger die Direktzahlungen des Staates in Aktien von GameStop oder anderen in Internet-Anlegerforen beliebten Firmen stecken werden. Die Titel des Videospielehändlers stiegen gestern zunächst um mehr als 40 Prozent, drehten dann aber scharf ins Minus und verloren zeitweise 30 Prozent.

Riesen-Erfolg für Roblox-IPO

Die Online-Videospielplattform Roblox legte einen starken Start an der Börse hin. Die New Yorker Börse NYSE hatte den Referenzpreis für die Papiere auf 45 Dollar festgesetzt, das entsprach einer Gesamtbewertung von rund 30 Milliarden Dollar. Der erste Kurs lag mit 64,50 Dollar ebenso deutlich darüber wie der Schlusskurs von 69,50 Dollar. In der Pandemie entwickelte sich Roblox zum virtuellen Tummelplatz für Kinder, nun will der Konzern die Wall Street erobern.

Oracle überzeugt die Börse nicht

Eine starke Nachfrage nach Cloud-Diensten in der Pandemie hat dem US-Softwarekonzern Oracle im abgelaufenen Quartal einen Gewinn- und Umsatzzuwachs beschert. Der Überschuss erhöhte sich auf 5,02 Milliarden Dollar von 2,57 Milliarden Dollar im selben Vorjahreszeitraum, wie der SAP-Konkurrent nach Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse kletterten im dritten Geschäftsquartal 2020/21 auf 10,09 Milliarden Dollar von 9,8 Milliarden Dollar. Die Oracle-Aktie verlor im nachbörslichen Handel rund fünf Prozent.

Kursgewinne in Asien

An den asiatischen Aktienmärkte geht es heute ebenfalls nach oben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann 0,6 Prozent auf 29.211 Punkte. "Der Reflationshandel ist wieder im Gange", sagte Michael McCarthy, Chefstratege bei CMC Markets. "Wir sehen eine gemeinsame Rallye von Anleihen und Aktien und eine leichte Abschwächung des US-Dollars, was ebenfalls auf eine verbesserte Stimmung hindeutet." Der Euro notiert am Morgen bei 1,1920 US-Dollar.