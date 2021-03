Marktbericht Richtung 14.400 Nächstes Rekordhoch im DAX?

Die deutschen Standardwerte dürften sich nach dem gestrigen Kurssprung weiter sehr stark präsentieren. Neue Höchststände sind zum Greifen nah.

Laut den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel im Bereich von 14.395 Punkten und damit nur minimal unter seinem Rekordstand von 14.402 Zählern, den der deutsche Leitindex erst am Montag mit einem Sprung von mehr als drei Prozent erreicht hatte. "Es ist faszinierend, wie stark sich der DAX abkoppelt", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Während die Pandemie-Gewinner aus dem US-Technologieindex Nasdaq 100 abverkauft werden, dringt der DAX in neue Höhen vor. Die Anleger wetten auf eine florierende Post-Covid-19 Wirtschaft und kaufen zyklische Aktien." Altmann sprach von einer regelrechten "Euphorie".

Von Teilen des US-Aktienmarkts gibt es aber auch Unterstützung. In New York entwickelten sich die so genannten Standardwerte im Dow Jones Industrial Average gestern deutlich besser als die Technologiewerte an der Nasdaq. Der Dow ging ein Prozent höher bei 31.802 Punkten aus dem Handel. Der Nasdaq 100 verlor 2,9 Prozent auf 12.299 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,5 Prozent auf 3821 Punkte ein.

"Old economy" schlägt Wachstumsaktien

Damit entwickelten sich die Aktien der so genannten "Old Economy" erneut erheblich besser als die an sich wachstumsstärkeren Technologieaktien an der Nasdaq. "Das ist ein idealer Markt für Händler, da bestimmte Sektoren und einzelne Aktien besser abschneiden als der breite Markt", sagte Anthony Denier, Geschäftsführer der Handelsplattform Webull. Gefragt seien vor allem Aktien, die davon profitieren, wenn die Wirtschaft wieder anspringe.

"Es gibt Spannungen wegen des Inflationsdrucks und das Konjunkturpaket trägt sicherlich zu diesem Druck bei, was sich in der Schwäche der Tech-Aktien und des Nasdaq zeigt", sagte Robert Pavlik, Portfolio Manager beim Finanzdienstleister Dakota Wealth mit Blick auf die geplanten fast zwei Billionen Dollar schweren Unterstützungsmaßnahmen der Regierung von US-Präsident Joe Biden.

Zuletzt hatten die Sorgen vor einer anziehenden Inflation die langfristigen Zinsen von erstklassigen Staatsanleihen wie US-Treasuries und Bundesanleihen nach oben getrieben - allerdings von einem historisch sehr niedrigem Niveau aus.

MDAX hängt nun hinterher

Genau die Hoffnung auf eine überdurchschnittliche Erholung der "klassischen" Wirtschaftssektoren zum Ende der Pandemie hilft derzeit auch dem DAX, in dem sich bis auf SAP und Delivery Hero vergleichsweise wenige Wachstumswerte befinden. Auffällig ist, dass sich der deutsche Leitindex zuletzt deutlich besser entwickelte als der MDAX, der Index der Werte der zweiten Börsenreihe. Denn in diesem Börsenbarometer sind deutlich mehr Technologieaktien enthalten. Allerdings hatte der MDAX den DAX in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten bei der Wertentwicklung meistens deutlich hinter sich gelassen.

In Tokio verbuchte der Nikkei-Index am Dienstag ein Kursplus von einem Prozent auf 29.027 Punkte. Am Devisenmarkt präsentiert sich der US-Dollar in einer weiter sehr starken Verfassung. Für einen Euro müssen am Morgen rund 1,1850 US-Dollar bezahlt werden und damit rund fünf Cent weniger als beim Jahreshoch der Gemeinschaftswährung vor einigen Wochen.

Deutsche Post ist optimistisch

Die Deutsche Post rechnet auch im laufenden Jahr mit einem wachsenden Online-Handel und damit weiter steigenden Paketmengen. Deshalb hat der Logistikkonzern seine Ziele weiter angehoben. 2021 erwartet das Management demnach ein operatives Ergebnis von mehr als 5,6 Milliarden Euro. Im Zuge der vorläufigen Zahlen im Januar lagen die Analystenschätzungen mit mehr als 5,4 Milliarden noch etwas tiefer. Die Corona-Krise und der damit verbundene Boom bei Online-Bestellungen haben dem Konzern im abgelaufenen Jahr auch einen höheren Gewinn beschert. Unter dem Strich blieb 2020 ein Ergebnis von knapp drei Milliarden Euro nach 2,6 Milliarden im Vorjahr.

Rückschlag für Deutsche Telekom

Der US-Konzern IBM soll den digitalen Impfpass in Deutschland erstellen. Dies ging aus der Online-Ausgabe des Amtsblatts der Europäischen Union am Montag hervor. Der Abschluss des Vertrags erfolgt erst nach Ablauf von zehn Kalendertagen. IBM wollte keine Stellung nehmen. Um die Erstellung des Impfpasses, dem ein hoher Stellenwert bei der Wiederbelebung des Reiseverkehrs beigemessen wird, hatte sich auch die Deutsche Telekom bemüht, die nun leer ausgeht. Der Konzern, der zusammen mit SAP bereits die Corona-Warn-App umgesetzt hat, wollte keine Stellung nehmen.