Marktbericht DAX unter 14.000 erwartet Cannabis-Aktien stechen heraus

Am deutschen Aktienmarkt dürfte zu Handelsbeginn nur wenig Bewegung herrschen. Es gibt kaum frische Impulse. An den US-Märkten scheinen Nachfolger für die Gamestop-Aktie gefunden worden zu sein.

Banken und Broker sehen den DAX im vorbörslichen Handel praktisch unverändert bei rund 13.932 Punkten. Damit setzt sich die insgesamt wenig dynamische Entwicklung der vergangenen Wochen fort, als der DAX trotz der Rekordjagd in den USA nur selten wirklich stark nach oben gestrebt war.

"Für die Aktienmärkte ist kein Antreiber in Sicht", stellte Analyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda am Morgen fest. Von den Anleihemärkten gingen keine Impulse aus, und auch die Quartalsberichte großer Konzerne dürften die Gesamtmärkte wohl nicht stärker bewegen.

Deutscher Lockdown verlängert

Auch die Verlängerung des Lockdowns in Deutschland um zunächst drei Wochen wird die Anleger wohl zunächst kalt lassen. Denn noch immer ist völlig unklar, ob es nach Ablauf der Frist nicht weitere deutliche Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens geben muss, weil sich die gefährlichen deutlich ansteckenderen Virusmutationen laut Epidemiologen weiter stark ausbreiten dürften.

Feiertag in Asien

Aus dem asiatischen Raum gibt es heute keine nennenswerte Vorgaben für den DAX. Die Märkte in China, Japan, Südkorea und Taiwan sind wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest geschlossen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index hatte zuvor am Mittwoch ein 30-Jahres Hoch erreicht.

Dow Jones besser als Nasdaq

Die amerikanischen Aktienmärkte entwickelten sich am Mittwoch eher uneinheitlich. Zwar erreichten die wichtigsten Indizes zum Handelsauftakt erneut neue Rekordhochs, doch dann setzten zum Teil Gewinnmitnahmen ein. Am besten schlug sich der Dow Jones Industrial, der zum Handelsschluss 0,2 Prozent höher bei 31.437 Punkten notierte. Der breit gefasste S&P 500 ging kaum verändert auf 3909 Punkten aus dem Handel. An der Technologiebörse Nasdaq büßte der Composite-Index 0,3 Prozent auf 13.972 Punkte ein.

Powell warnt

Die Erholung des durch die Corona-Krise erschütterten US-Arbeitsmarkts wird nach Einschätzung von US-Notenbankchef Jerome Powell noch lange dauern. Trotz einiger Fortschritte sei man weit entfernt von einem starken Arbeitsmarkt, sagte Powell am Mittwoch während einer Online-Veranstaltung. Noch immer seien etwa zehn Millionen Menschen mehr arbeitslos als vor der Virus-Krise. Für eine Stärkung des Arbeitsmarkts werde es mehr brauchen als eine lockere Geldpolitik.

Twitter denkt auch an Bitcoin

Einer der auffälligsten Werte an der Wall Street war die Twitter-Aktie. Sie stieg um mehr als 13 Prozent, obwohl der Kurznachrichtendienst vor einem schwächeren Wachstum bei den Nutzerzahlen gewarnt hatte. Weil aber das Quartalsergebnis über den Erwartungen liege und steigende Werbeumsätze zu erwarten seien, sähen Investoren darüber hinweg, sagten Marktbeobachter. Unabhängig davon teilte Twitter mit, über den Kauf von Bitcoin nach dem Vorbild des Elektroautobauers Tesla nachzudenken. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, sagte Twitter-Finanzchef Ned Segal in einem TV-Interview.

Der Bitcoin wiederum ließ sich von der Ankündigung nicht beeindrucken und geriet unter Druck. Am Morgen notiert die Kryptowährung mit weniger als 45.000 US-Dollar sogar noch etwas schwächer als gestern.

Cannabis-Werte explodieren

Nach dem Gamestop-Wahnsinn deutete sich im Handelsverlauf zudem der nächste Hype am Aktienmarkt an. Nutzer des Anlegerforums "Wall Street Bets" auf der Internet-Plattform Reddit, das bei den Kurskapriolen um die Papiere des US-Videospielehändlers GameStop eine zentrale Rolle gespielt hatte, trieben die Aktien von Cannabis-Unternehmen wie Tilray, Aphria oder Cronos in die Höhe. Die Papiere schossen um bis zu 60 Prozent nach oben. In einem Beitrag in den Forum hieß es, dass die Titel von Tilray und Aphria viel Luft nach oben hätten. Dieser Post wurde binnen zwölf Stunden rund 10.000-fach geliked. Der Analysefirma Swaggystocks zufolge ist Tilray das Unternehmen, über das im besagten Anleger-Forum derzeit am meisten gesprochen wird.

Essenslieferungen helfen Uber

Die Krise hat den weltgrößten Fahrdienst-Vermittler Uber auch zum Jahresende stark belastet. Uber bezifferte den Nettoverlust im vierten Quartal auf 986 Millionen Dollar. Die Erlöse sanken um 16 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar. Während der Umsatz des von der Pandemie stark beeinträchtigten Geschäfts mit dem Fahrdienst für Personen um rund 50 Prozent einbrach, verzeichnete die Liefersparte um den Essensbringdienst Uber Eats ein starkes Wachstum von 130 Prozent.