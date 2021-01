So schnell kann es an der Börse gehen: Zu Wochenbeginn noch Zaudern und Zagen - heute neue Rekordhochs in Frankfurt und New York. Das sind die Gründe für den rasanten Stimmungsumschwung.

Von Angela Göpfert, tagesschau.de

Bis auf 13.919 Punkte ging es zur Wochenmitte im Dax aufwärts. Damit übertraf der DAX seine gerade einmal zwei Tage alte Bestmarke. Zum Xetra-Schluss notierte der deutsche Leitindex 1,8 Prozent höher bei 13.892 Stellen: Es ist der höchste Schlusskurs in seiner Geschichte.

Rückenwind für den DAX kam am Nachmittag von der Wall Street: Nach Börseneröffnung in New York zog der US-Leitindex Dow Jones mächtig an und markierte zuletzt bei 30.935 Punkte ein neues Rekordhoch.

Die Angst, etwas zu verpassen

Es ist die "fear of missing out", welche die Kurse zur Wochenmitte einmal mehr antreibt: die Angst, tatenlos an der Seitenlinie zu stehen und den nächsten Kursanstieg zu verpassen, während andere, mutigere Investoren Gewinne anhäufen.

Diese Angst hat offenbar viele Anleger dazu getrieben, ihre Bedenken beiseite zu schieben und wieder in den Markt einzusteigen. Die Zeit der Gewinnmitnahmen ist fürs erste vorbei. Kursrückgänge werden als Einstiegschancen gesehen - das ist wiederum ein Zeichen für einen äußerst soliden Aufwärtstrend.

Blaue Welle – na und!?

Zudem steckt hinter den heutigen Kursgewinnen in Frankfurt und New York auch eine veränderte Wahrnehmung der Risiken und Chancen durch die Senats-Nachwahlen in Georgia. In dem Bundesstaat im Süden der USA zeichnete sich am Mittwoch ein Sieg der beiden demokratischen Kandidaten ab. Präsident Joe Biden könnte damit "durchregieren" - ein Szenario, das zu Wochenbeginn noch für Angst und Schrecken an der Wall Street sorgte.

In der historischen Betrachtung war ein "gespaltener Kongress" in der Regel die bessere Option für die Märkte, verhinderte ein solcher Kongress doch von vornhinein "extreme" politische Entscheidungen.

Standen zu Wochenbeginn also noch die Ängste vor einer höheren Unternehmensbesteuerung und einer schärferen Regulierung insbesondere der Technologiekonzerne im Fokus der Anleger, besinnen sich diese nun auf die Chancen durch eine demokratische Mehrheit im US-Senat. So könnte Biden etwa größere Konjunkturhilfen rasch umsetzen.

Technologie-Aktien schwächeln

Die Anleger haben also gelernt zu differenzieren, das spiegelt sich in der unterschiedlichen Kursentwicklung von Dow Jones und S&P 500 einerseits und Nasdaq andererseits wider. Während Dow und S&P neue Rekorde einfahren können, verbuchen die Technologie-Werte an der Nasdaq Verluste.

In der jüngeren Vergangenheit waren die Tech-Werte stets der Vorläufer und Antreiber der Kursrally an den Aktienmärkten gewesen. Dass der Gesamtmarkt auch ohne die Unterstützung der Tech-Werte voranprescht, ist ein klares Zeichen der Stärke.

Das nächste positive Konjunktursignal

Nicht nur ein, sondern gleich mehrere Zeichen der Stärke sendet zur Zeit die US-Konjunktur. Nachdem gestern schon die Stimmung in der amerikanischen Industrie auf den höchsten Stand seit August 2018 gestiegen war, überraschte die US-Industrie heute erneut positiv. Im November sammelte sie dem Handelsministerium zufolge mehr Aufträge ein als erwartet.

Der enttäuschend ausgefallene Arbeitsmarktbericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP konnte der guten Stimmung an den Börsen hingegen nichts anhaben. Mit gutem Grund - gelten Arbeitsmarktdaten doch als sogenannter nachlaufender Konjunkturindikator. Konjunkturelle Veränderungen lassen sich hier nur mit einiger Verzögerung ablesen.

Impfstoff-News und Notenbanken als Kurstreiber

Positive Nachrichten von der Impfstoff-Front stützen überdies zur Wochenmitte die europäischen Märkte. So ist die EU-Kommission der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA am Mittwoch gefolgt und hat dem Corona-Impfstoff des US-Biotechunternehmens Moderna eine Marktzulassung erteilt.

Zudem will die EMA in Kürze die Entnahme von sechs statt fünf Dosen aus den Ampullen des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer genehmigen. Dadurch würden auf einen Schlag mehr Impfdosen in der EU zur Verfügung stehen.

Nicht zuletzt sorgen auch die Ausgabenprogramme von Fed und EZB, die sich in einer historisch nie dagewesenen Größenordnung bewegen, für ein positives "Hintergrundrauschen" an den Märkten. Aktien sind und bleiben in der Nullzinsära alternativlos.

OPEC+ treibt die Ölpreise vor sich her

An den Rohstoffmärkten setzten die Ölpreise auf ihre starken Kursgewinne vom Dienstag noch eins drauf. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zieht um 1,6 Prozent an auf 54,62 Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet mit 50,82 Dollar 1,4 Prozent mehr. Damit rangieren die Ölpreise in der Nähe ihrer höchsten Stände seit dem schweren Einbruch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020.

Hintergrund ist die überraschend starke Kürzung der Ölproduktion, auf welche sich die Öl-Allianz OPEC+ am Abend geeinigt hatte. Demnach soll die Ölförderung im Februar und März um mindestens 1,425 Millionen Barrel am Tag sinken. Saudi-Arabien allein wird nach eigenen Angaben eine Million Barrel am Tag weniger fördern.

Neue Bestmarke für den Bitcoin

Die älteste und bekannteste Kryptowährung ist am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch von 35.879 Dollar gestiegen. Nicht wenige Investoren sehen im Bitcoin mittlerweile auch ein Absicherungsinstrument gegen Inflation. Die Digitalwährung läuft damit so manchem traditionellen Inflations-Hedging-Instrument wie Gold fast den Rang ab. Zumindest in der medialen Wahrnehmung.

Der Goldpreis schwächelte zur Wochenmitte, am Abend notierte er 2,3 Prozent tiefer bei 1906 Dollar je Feinunze. Am Dienstag war das gelbe Edelmetall noch zeitweise über 1952 Dollar geklettert. Heute machten ihm die nachlassende Risikoaversion der Investoren zu schaffen.

Euro auf höchstem Stand seit April 2018

Am Devisenmarkt erreichte der Euro heute ein Mehrjahreshoch. Die europäische Gemeinschaftswährung zog bis auf 1,2349 Dollar an. Das war der höchste Stand seit April 2018. Steigende Euro/Dollar-Kurse belasten die Gewinnaussichten der im DAX stark vertretenen deutschen Exporteure.

Deutsche Bank mit Kurssprung

An der DAX-Spitze gewann am Mittwoch die Aktie der Deutschen Bank 6,0 Prozent. Europaweit profitierten Banken-Titel von der gestiegenen Risikoneigung an den Finanzmärkten.

HeidelbergCement gefragt

Auch Aktien von HeidelbergCement waren heute gefragt. Der Zementhersteller dürfte nach Aussage von Händlern von hohen Investitionen in die US-Infrastruktur profitieren, sollten die Demokraten im Kampf um den Senat punkten und dann ein milliardenschweres Hilfsprogramm zügig umsetzen. Die Heidelberger sind auf dem nordamerikanischen Markt sehr aktiv.

Gewinnmitnahmen bei Delivery Hero

Dagegen ging es für den Überflieger Delivery Hero heute zur Abwechslung mal abwärts. Die Aktie litt nach ihrem starken Jahresstart, der ihr erst gestern ein frisches Rekordhoch beschert hatte, unter Gewinnmitnahmen. Zum Xetra-Schluss notierte sie 4,0 Prozent tiefer.

Starker Jahresbeginn für K+S

Im MDAX setzten die Aktien des Salz- und Düngerproduzenten K+S ihren starken Lauf mit einem Plus von 7,1 Prozent fort. Seit Montag haben sie über 20 Prozent zulegen können. "Die Landwirte haben 2020 mit viel Cash abgeschlossen und hatten die höchsten Nettoeinkommen seit 2012", betont Analyst Jonas Oxgaard vom Investmenthaus Bernstein in einer Branchenstudie. Davon dürften alle Unternehmen im Agrarumfeld profitieren.

Am MDAX-Ende machten Teamviewer nach der jüngsten Kursrally Gewinnmitnahmen zu schaffen. Die Aktie verlor 5,4 Prozent.

Trump macht Druck, NYSE knickt ein

Der US-Börsenbetreiber New York Stock Exchange (NYSE) will unter dem Druck der Trump-Regierung und nach einigem Hin und Her nun doch drei große chinesische Telekom-Konzerne vom Handel ausschließen. Die Entscheidung erfolge im Zuge "neuer spezifischer Richtlinien" des Finanzministeriums. China Mobile, China Unicom und China Telecom würden ab dem 11. Januar vom Handel ausgeschlossen.