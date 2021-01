Hatte die Aussicht auf einen Demokraten-Sieg in Georgia die Märkte zu Wochenbeginn noch in Panik versetzt, sehen sie dieses Szenario nun weitaus gelassener. Eine neue Angst treibt die Anleger stattdessen um.

Von Angela Göpfert, tagesschau.de

Es ist die "fear of missing out", welche die Kurse zur Wochenmitte einmal mehr antreibt: die Angst, tatenlos an der Seitenlinie zu stehen und den nächsten Kursanstieg zu verpassen, während andere, mutigere Investoren Gewinne anhäufen.

Diese Angst hat offenbar viele Anleger dazu getrieben, ihre Bedenken beiseite zu schieben und wieder in den Markt einzusteigen. Die Zeit der Gewinnmitnahmen ist fürs Erste vorbei. Kursrückgänge werden als Einstiegschancen gesehen - das ist wiederum ein Zeichen für einen äußerst soliden Aufwärtstrend.

Kursgewinne in Frankfurt und New York

An der Wall Street geht es zu Handelsbeginn deutlich in die Höhe. Der Dow Jones zieht in der ersten Handelsstunde über 30.700 Punkte an und markiert damit ein neues Rekordhoch.

Die positiven Vorgaben von der Weltleitbörse ziehen auch den DAX in die Höhe. Der deutsche Leitindex schnellt bis auf 13.862 Punkte empor, nachdem er gestern noch bis auf 13.567 Zähler abgerutscht war und damit die Kurslücke vom 23. Dezember geschlossen hatte. Die Charttechniker der Schweizer Bank UBS halten nun sogar einen zeitnahen Angriff auf die runde Marke von 14.000 Punkten für denkbar.

Nachlassende Georgia-Ängste

An den Börsen hat die Stimmung in puncto Georgia gedreht. Zuletzt sah es bei den wichtigen Stichwahlen im "Powerhouse" des Südens nach einem Sieg der Demokraten aus. Der designierte Präsident Joe Biden hätte in diesem Fall eine demokratische Mehrheit im Senat hinter sich und könnte so womöglich noch größere Konjunkturhilfen durchsetzen.

Dass in einem zweiten Schritt auch schärfere Regulierungen und höhere Unternehmenssteuern drohen, rückt in der Wahrnehmung der Anleger vorerst in den Hintergrund beziehungsweise ist heute einzig und allein an der schwachen Performance der Technologiewerte ablesbar.

Privater US-Arbeitsmarktbericht enttäuscht

Selbst der negative Beschäftigungsreport des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP kann der guten Stimmung an den Börsen nichts anheben. Demnach ist der Beschäftigungsaufbau im Dezember überraschend zum Erliegen gekommen, ADP berichtete über einen Stellenabbau in der Privatwirtschaft in Höhe von 123.000.

"Die Zahlen enttäuschen und mit Blick auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag zur Veröffentlichung ansteht, sollten die Erwartungen nicht zu hochgesteckt werden", meint Helaba-Analyst Ulrich Wortberg.

Impfstoff-News als Kurstreiber

Positive Nachrichten von der Impfstoff-Front stützen derweil die europäischen Märkte. So hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA am Mittwoch die bedingte Marktzulassung für den Corona-Impfstoff des US-Biotechunternehmens Moderna empfohlen. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung liegt nun bei der EU-Kommission – sie gilt jedoch als reine Formsache.

Zudem will die EMA in Kürze die Entnahme von sechs statt fünf Dosen aus den Ampullen des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer genehmigen. Dadurch würden auf einen Schlag mehr Impfdosen in der EU zur Verfügung stehen.

Lockdown-Verlängerung kein Grund zur Panik

Von den verlängerten und teils verschärften Lockdown-Maßnahmen in Deutschland ließen sich die Marktteilnehmer zur Wochenmitte dagegen nicht groß beirren.

Tatsächlich halten führende Ökonomen die wirtschaftlichen Folgen einer Einschränkung des Bewegungsradius' in Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen für überschaubar - solange die Menschen noch zu ihrer Arbeit fahren dürfen.

Neue Bestmarke für den Bitcoin

Die älteste und bekannteste Kryptowährung ist am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch von 35.880 Dollar gestiegen. Nicht wenige Investoren sehen im Bitcoin mittlerweile auch ein Absicherungsinstrument gegen Inflation. Die Digitalwährung läuft damit so manchem traditionellen Inflations-Hedging-Instrument wie Gold fast den Rang ab. Zumindest in der medialen Wahrnehmung.

Der Goldpreis schwächelt zur Wochenmitte, am Nachmittag notiert er 0,8 Prozent tiefer bei 1936 Dollar je Feinunze. Am Dienstag war das gelbe Edelmetall noch zeitweise über 1952 Dollar geklettert.

Euro auf höchstem Stand seit April 2018

Am Devisenmarkt hat der Euro ein Mehrjahreshoch erreicht. Die europäische Gemeinschaftswährung zieht bis auf 1,2349 Dollar an. Das ist der höchste Stand seit April 2018. Steigende Euro/Dollar-Kurse belasten die Gewinnaussichten der im DAX stark vertretenen deutschen Exporteure.

HeidelbergCement gefragt

An der Dax-Spitze verteuern sich Aktien von HeidelbergCement um fast fünf Prozent. Der Zementhersteller dürfte nach Aussage von Händlern von hohen Investitionen in die US-Infrastruktur profitieren, sollten die Demokraten im Kampf um den Senat punkten und dann ein milliardenschweres Hilfsprogramm zügig umsetzen. Die Heidelberger sind auf dem nordamerikanischen Markt sehr aktiv.

Gewinnmitnahmen bei Delivery Hero

Dagegen geht es für den Überflieger Delivery Hero heute zur Abwechslung mal abwärts. Die Aktie leidet nach ihrem starken Jahresstart, der ihr erst gestern ein frisches Rekordhoch beschert hatte, unter Gewinnmitnahmen.

Starker Jahresbeginn für K+S

Im MDAX setzen die Aktien des Salz- und Düngerproduzenten K+S ihren starken Lauf fort. Seit Montag haben sie über 20 Prozent zulegen können. "Die Landwirte haben 2020 mit viel Cash abgeschlossen und hatten die höchsten Nettoeinkommen seit 2012", betont Analyst Jonas Oxgaard vom Investmenthaus Bernstein in einer Branchenstudie. Davon dürften alle Unternehmen im Agrarumfeld profitieren.

Am MDAX-Ende machen Teamviewer nach der jüngsten Kursrally Gewinnmitnahmen zu schaffen.

Apple will "grüne" Boni

Ein Teil der Boni für die Manager des iPhone-Herstellers Apple soll in Zukunft von deren Umsetzung der sozialen und ökologischen Vorgaben des Konzerns abhängen. Die Anpassung könne bis zu plus oder minus zehn Prozent betragen, gab der US-Konzern in einer Pflichtmitteilung bekannt. Wie genau die Umsetzung gemessen werden soll, war zunächst unklar.

Alibaba startet Milliarden-Anleihe

Der chinesische Onlinehändler will am Kapitalmarkt in diesem Monat laut Insidern mindestens fünf Milliarden Dollar über die Ausgabe einer in US-Dollar begebenen Anleihe einsammeln. Die Einnahmen könnten sich laut Reuters auf bis zu acht Milliarden Dollar belaufen. Die Anleiheausgabe gilt als Test, wie Investoren aktuell die Lage von Alibaba einschätzen. Die Behörden ermitteln derzeit gegen den Konzern und seine Finanztochter Ant wegen Wettbewerbsverstößen.