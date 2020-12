Der DAX dürfte am Morgen mit weiteren Kursgewinnen in den Handel starten. Damit würde der deutsche Leitindex der Kursentwicklung in den USA folgen, wo wichtige Indizes gestern Allzeithochs erreichten.

Von Mark Ehren, tagesschau.de

Gute Vorgaben von den US-Börsen dürften dem deutschen Aktienmarkt heute kräftigen Rückenwind geben.

Laut den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel bei rund 13.868 Punkten. Das entspräche einem weiteren Kursplus von 0,6 Prozent und einem erneuten Rekordstand. Erst am Montag war der Index bis auf 13.818 Punkte geklettert.

Kursgewinne in Japan

An der Tokioter Börse ging es heute sehr stark nach oben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann 2,7 Prozent auf 27.568 Punkte. Das war der höchste Stand seit August 1990.

Trump gibt Schwung

Auch diese Entwicklung lässt sich am besten durch einen Blick nach Washington erklären. In der US-Hauptstadt hatte der scheidende Präsident Donald Trump an Wochenende doch noch seine Unterschrift unter das ersehnte US-Konjunkturprogramm gesetzt. Diese Entscheidung beschert jedem US-Bürger 600 Dollar und verhindert außerdem einen "Government Shutdown". Denn ohne Trumps Unterschrift wären Bundesbehörden vorübergehend geschlossen worden. Das hätte weitere negative Auswirkungen auf das öffentliche Leben mit sich gebracht.

Diese nicht zu diesem Zeitpunkt erwartete Entwicklung trieb am Montag die amerikanischen Aktienmärkte auf neue Rekordstände. Der Dow Jones Jones Industrial gewann 0,7 Prozent auf 30.403 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 machte 0,9 Prozent auf 3735 Zähler gut. An der Technologiebörse Nasdaq legte der alle Werte umfassende Composite-Index 0,7 Prozent auf 12.899 Punkte zu. Für alle drei genannten Börsenbarometer waren das Allzeithochs.

Mehr als zwei Millionen Impfungen

Von der Pandemie gab es ebenfalls Nachrichten, die den Anlegern Mut machten. Nach Angaben der Seuchenbehörde CDC sind in den USA mehr 2,1 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Insgesamt wurden demnach 11,4 Millionen Dosen ausgeliefert.

Diese Entwicklung trieb gestern die Aktien von Fluggesellschaften wie American Airlines, Delta und United sowie der Kreuzfahrt-Veranstalter Carnival und Royal Caribbean an.

Nachschlag in Sicht?

Nach dem Ende des Handels beschloss das Repräsentantenhaus außerdem, dass die Direkthilfe je Bürger von 600 auf 2000 Dollar angehoben werden soll. Genau das hatte Trump bis vor kurzem gefordert. Allerdings gilt es als unsicher, ob der Senat dem zustimmen wird. Dieser Teil des Parlaments wird von den Republikanern dominiert, die großen staatlichen Hilfen meistens kritisch gegenüberstehen.

Euro weiter stark

Am Devisenmarkt hält sich der Euro weiter auf hohem Niveau. Die Gemeinschaftswährung schwankt seit der Nacht um die Marke von 1,2230 US-Dollar. Damit deutet sich an, dass der Euro 2020 auf einem mehrjährigen Hoch beschließen könnte.