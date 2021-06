Marktbericht Bei deutlich über 15.700 erwartet Den DAX zieht es wieder nach oben

Die Vorzeichen am Frankfurter Aktienmarkt sind gut. Der DAX wird zu Handelsbeginn wohl deutlich im Plus eröffnen. Ein erneutes Rekordhoch muss aber noch warten.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine freundliche Handelseröffnung hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.756 Punkten und damit ein gutes halbes Prozent höher als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

Damit würde der deutsche Leitindex seine gestern im frühen Handel vorherrschende Richtung wiederaufnehmen. Nachdem der deutsche Leitindex gestern zu nächst bei 15.802 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht hatte, war er im Handelsverlauf sogar wieder unter 15.700 Punkte gefallen.

Thomas Altmann von QC Partners bemängelt in einem Kommentar allerdings die zuletzt geringen Börsenumsätze. Diese Entwicklung deute auf ein nur noch sehr geringes Kaufinteresse auf dem derzeitigen Kursniveau hin, so Altmann. "Und das wirft zwangsläufig die Frage auf, ob sich die Kurse nur deshalb so weit oben halten können, weil aktuell ein extrem niedriges Verkaufsinteresse vorhanden ist. Ich halte diese Gemengelage für nicht ungefährlich", ergänzte er.

Kursgewinne in Amerika

Der sich für die Börseneröffnung abzeichnende Umschwung hängt mit der starken Entwicklung der US-Börsen gestern in den letzten zwei Handelsstunden zusammen. Alle wichtigen Indizes erholten sich deutlich von ihren zwischenzeitlichen Tagestiefstständen. Der Dow Jones Industrial verlor zwar trotzdem 0,3 Prozent auf 34.394 Punkte. Der S&P 500 und die Technologiebörse Nasdaq schlossen aber auf Höchstständen. Der S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 4255 Punkte. An der Technologiebörse Nasdaq verbuchte der Composite-Index ein Plus von 0,7 Prozent auf 14.174 Punkte.

Fed-Sitzung im Blick

Wichtiges Thema waren die für morgen erwarten geldpolitischen Kommentare und Beschlüsse der US-Notenbank Fed. Nach Einschätzung der meisten Analysten wird die Fed trotz eines zuletzt starken Anstiegs der Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten.

An der japanischen Börse liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index rund ein Stunde vor Handelsschluss rund ein Prozent vorne bei 29.453 Punkten. "Ich vermute, dass wir in den nächsten 24 bis 48 Stunden eine Menge Bewegung sehen werden, zuerst nach oben, dann eine kleine Korrektur, während sich der Markt positioniert und dann geht es richtig los, wenn wir am Donnerstagmorgen grünes Licht von der Fed bekommen", sagte Kyle Rodda, Marktanalyst beim Brokerhaus IG. Die zweitägige Sitzung beginnt am Dienstag. Der Euro notiert im Vorfeld wenig bewegt bei rund 1,2125 US-Dollar.

Lufthansa vor Kapitalerhöhung

Die Lufthansa hat Vorbereitungen für eine mögliche Kapitalerhöhung angekündigt. Dazu habe man Banken mandatiert, teilte die deutsche Fluggesellschaft am Montag mit. "Vorstand und Aufsichtsrat haben noch keine Entscheidung über Umfang und Zeitpunkt einer möglichen Kapitalerhöhung getroffen", hieß es in einer Pflichtmitteilung.

Grenke-Chefin geht

Beim Leasingspezialisten Grenke kehrt keine Ruhe ein. Gestern Abend gab das Unternehmen überraschend den baldigen Abgang seiner mehrjährigen Chefin bekannt. Antje Leminsky habe sich aus persönlichen Gründen entschieden, nach acht Jahren im Vorstand, davon drei Jahre als Vorstandsvorsitzende, das Unternehmen zum 30. Juni 2021 zu verlassen, hieß es. Mit der seit Monaten laufenden Sonderprüfung nach Vorwürfen eines Finanzinvestors habe ihr Rücktritt nichts zu tun, sagte ein Sprecher.

About You kommen für 23 Euro

Die Aktien des Hamburger Online-Modehändlers About You kosten beim morgigen Börsengang je Stück 23 Euro. Das teilte das Unternehmen mit, das damit eine Marktkapitalisierung von rund 3,9 Milliarden Euro erreicht. Der Ausgabepreis liegt damit etwa in der Mitte der Spanne von 21 bis 26 Euro, zu der die Aktien Investoren angeboten worden waren. Das Volumen des Börsengangs liegt bei 842 Millionen Euro.