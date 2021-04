Marktbericht Knapp unter 15.300 erwartet US-Kursgewinne dürften den DAX treiben

Die guten Vorgaben aus Amerika werden am Frankfurter Aktienmarkt zunächst wohl für ein Kursplus sorgen. Für den weiteren Tagesverlauf dürfte dann die Zinssitzung der EZB mitentscheidend sein.

Zurzeit deutet alles auf einen freundlichen Handelsauftakt an der Frankfurter Börse um 9 Uhr hin. Denn die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.262 Punkten und damit 0,4 Prozent höher als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

EZB vor geldpolitischer Sitzung

Ein wichtiges Thema ist heute die turnusgemäße Sitzung des geldpolitischen Rates der Europäischen Zentralbank. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Währungshüter den Leitzins nicht verändern werden. Angesichts der Beruhigung an den Anleihemärkten dürfte die EZB im Rahmen ihrer Zinssitzung auf weitergehende Maßnahmen verzichten. So lautet zumindest die Erwartung vieler Marktteilnehmer. In der zuletzt gestiegenen Inflation sehen die Notenbank und ihre Chefin Christine Lagarde nur ein vorübergehendes Phänomen.

Am spannendsten seien heute Lagardes Äußerungen zum Tempo des Kaufprogramms, kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. "In der vergangenen Woche hat die EZB ihr Kauftempo deutlich beschleunigt. Der jüngste Zinsanstieg ist der Härtest für das Versprechen der EZB, die Finanzierungsbedingungen durch erhöhte Käufe günstig zu halten", sagt Altmann. "Viele werden heute sicherlich wieder versuchen, herauszuhören, bis zu welchem Zinsniveau die EZB Anstiege zulässt und ab wann sie eingreift." Der Euro läuft im Vorfeld bei rund 1,2040 US-Dollar seitwärts. Zehnjährige Bundesanleihen warfen zuletzt eine Rendite von minus 0,27 Prozent ab.

Die Käufer sind zurück in Amerika

Die Vorgaben der US-Börsen sind gut. Der wohl bekannteste Aktienindex der Welt, der Dow Jones Industrial Average, schloss am Mittwoch 0,9 Prozent höher bei 34.137 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 4173 Punkte zu. An der Technologiebörse Nasdaq rückte der Composite-Index 1,2 Prozent auf 13.950 Punkte vor.

Die steigende Zahl von Corona-Infektionen in einigen Weltregionen bereiteten Investoren zwar Sorgen, sagte Derek Halpenny, Chef-Analyst der Bank Mitsubishi UFJ. An einer kraftvollen Erholung der Wirtschaft von den Pandemie-Folgen zweifle aber niemand.

Dieser Optimismus überträgt sich am Donnerstagmorgen auch nach Asien. In Japan liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gut eine Stunde vor Handelsschluss zwei Prozent im Plus bei rund 29.100 Punkten.

SAP verbucht kräftige Gewinnsteigerung

Deutschlands größter Softwarekonzern SAP hat die am 13. April veröffentlichten Quartalszahlen sowie auch den leicht angehobenen Ausblick bestätigt. Der noch nicht veröffentlichte Nettogewinn kletterte vor allem dank Wertsteigerungen bei Unternehmensbeteiligungen um 70 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro. Die Erlöse für das Flaggschiffprodukt S/4Hana Cloud stiegen währungsbereinigt um 36 Prozent auf 227 Millionen Euro. Damit veröffentlichte SAP erstmals Zahlen zu dieser Entwicklung, die vielen Markteilnehmern besonders wichtig ist.

Deutsche Börse macht weniger Gewinn

Die Deutsche Börse hat in den ersten drei Monaten 2021 weniger umgesetzt und verdient als vor einem Jahr. Grund dafür war vor allem das starke Ergebnis im ersten Quartal 2020, als der Börsenbetreiber von den Folgen des Corona-Crashs profitiert hatte, der das Handelsvolumen in die Höhe getrieben hatte. Der Gewinn sank um 14 Prozent auf 317 Millionen Euro.

Credit Suisse rutscht in die Verlustzone

Der Zusammenbruch des Großkunden Archegos hat der Credit Suisse rote Zahlen eingebrockt. In den ersten drei Monaten 2021 fuhr die Schweizer Großbank einen Verlust von 252 Millionen Franken ein, wie das Institut mitteilte. Analysten hatten einer von der Bank selbst zusammengetragenen Umfrage zufolge mit einem Fehlbetrag von 722 Millionen Franken gerechnet. In der Vorjahresperiode hatte noch ein Gewinn von 1,3 Milliarden Franken in den Büchern gestanden.