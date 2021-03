Marktbericht Unter 14.600 erwartet Ölpreis-Sprung wird den DAX bremsen

Vom deutschen Aktienmarkt sollten Anleger zu Handelsbeginn nicht allzu viel erwarten. Leichte Kursverluste sind wahrscheinlich, auch weil die Ölpreise zuletzt deutlich zugelegt haben.

Im vorbörslichen Handel liegen die Prognosen für den DAX bei rund 14.584 Punkten und damit 0,2 Prozent niedriger als gestern. Damit entfernt sich der deutlich Leitindex noch weiter von seinem Rekordniveau bei 14.804, das er vor einer Woche erreicht hatte.

Die Investoren werden sich auch heute verstärkt dem Ölmarkt zuwenden. Dort notiert Öl der Nordsee-Sorte Brent mit mehr als 63 Dollar je Barrel (159 Liter) weiter deutlich höher als noch vor einigen Tagen. Am Dienstag war ein Frachter im Suezkanal auf Grund gelaufen und blockiert seither die wichtige Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa. Durch den Kanal läuft ein erheblicher Teil der Energietransporte vom Mittleren Osten in Richtung Europa und USA.

Betroffen sind in der Gegenrichtung auch Lieferungen aus der Nordsee nach Asien. Zehn Schlepper haben sich bisher vergeblich bemüht, das etwa 400 Meter lange Schiff aus seiner Querlage in einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt zu befreien.

Japan im Plus - USA im Minus

Die internationalen Vorgaben sind uneinheitlich. An der Börse in Tokio legte der 225 Aktien umfassende Nikkei-Index 1,1 Prozent auf 28.729 Punkte zu.

In den USA gab der Leitindex Dow Jones Industrial Average gestern in den letzten beiden Handelsstunden seine Gewinne hingegen sukzessive ab und trat am Ende praktisch bei 32.420,06 Punkten auf der Stelle. Der lange Zeit ebenfalls freundliche marktbreite S&P 500 schloss 0,6 Prozent tiefer bei 3889 Zählern. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq verlor zwei Prozent auf 12.961 Punkte. Marktbeobachter begründeten die schwache Entwicklung der Wachstumsaktien mit Gewinnmitnahmen.

Chipaktien gefragt

Eine der auffälligsten Aktienkategorien waren dabei die Anteilsscheine aus der Halbleiterbranche. Der US-Chipriese Intel will wegen der globalen Halbleiter-Knappheit die Produktionskapazitäten ausbauen und für etwa 20 Milliarden US-Dollar zwei neue Fabriken im US-Bundesstaat Arizona bauen. Während Intel-Titel nach einem starken Start am Ende 2,3 Prozent einbüßten und damit einer der größten Dow-Verlierer waren, belegten Applied Materials und Lam Research mit Kursgewinnen von vier beziehungsweise anderthalb Prozent vordere Plätze an der Nasdaq.

Siemens Healthineers holt Milliarden rein

Die ebenfalls börsennotierte Medizintechnik-Tochter von Siemens hat über Nacht rund 2,3 Milliarden Euro frisches Kapital eingesammelt. Die Aktien von Siemens Healthineers wurden zum Preis von je 44,10 Euro bei Fonds und anderen großen Investoren untergebracht, wie das Unternehmen mitteilte. Es ist die zweite und letzte milliardenschwere Kapitalerhöhung, die Siemens Healthineers für den Kauf des US-Krebsspezialisten Varian platziert.

SMA Solar schreibt wieder schwarz

Der Solartechnikkonzern SMA hat hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz um zwölf Prozent auf 1,03 Milliarden Euro verbessert. Das Konzernergebnis stieg auf 28,1 Millionen Euro nach einem Minus von 8,6 Millionen im Jahr zuvor. Für das erste Quartal kündigte der Vorstand einen Umsatzrückgang, aber ein deutlich verbessertes operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr an.