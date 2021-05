Marktbericht Über 15.200 erwartet Deutliche DAX-Erholung in Sicht

Nach dem gestrigen Absturz dürfte der DAX heute wieder zulegen. Dabei helfen die Vorgaben aus den USA: An der Wall Street setzten sich die wichtigsten Indizes deutlich von ihren Tiefs nach oben ab.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine freundlichen Handelsstart hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.257 Punkten und damit 0,8 Prozent höher als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel. Damit würde der deutsche Leitindex einen Teil seiner Kursverluste von 1,8 Prozent auf 15.113 Punkte wieder wettmachen. Gestern war der DAX zum dritten Mal in diesem Monat sogar zeitweise unter die Marke von 15.000 Punkten gerutscht.

"Beim DAX bleibt es bei dem Motto: Außer Schwankungen nichts gewesen", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. "Anlegerinnen und Anleger brauchen an diesen Tagen jedoch starke Nerven. Die Intraday-Schwankungen haben deutlich zugenommen. Und das zeigt, wie nervös die Anleger sind".

Bitcoin erholt sich

Ein wichtiges Thema dürfte heute der Bitcoin bleiben. Nach dem Kursabsturz vom Vortag von zeitweise gut 30 Prozent arbeitet die Kryptowährung weiter an einer Stabilisierung. Am Morgen liegt der Preis bei knapp unter 40.000 Dollar und damit gut ein Prozent im Plus.

Kursverluste in Amerika

An den US-Börsen haben sich die Kursverluste gestern am dritten Tag hintereinander fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial Average schloss ein halbes Prozent tiefer auf 33.896 Punkten. Das Tagestief hatte aber über 400 Punkte niedriger gelegen. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 4115 Punkte ein. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq notierte kaum verändert bei 13.299 Punkten.

"Heute dreht sich alles um den Kurssturz der Kryptowährungen", sagte Dennis Dick, Chef-Händler des Brokerhauses Bright Trading. "Deren Crash hat Auswirkungen auf den Aktienmarkt, der bereits von Inflationssorgen geplagt wird."

Fed äußert sich

Nach Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Abend weiteten die Aktienmärkte ihre Kursverluste zunächst aus. Ein Teil der stimmberechtigten Mitglieder denkt offenbar darüber nach, die lockere Geldpolitik ab Sommer wieder zurückzuführen. Eine Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe durch die US-Notenbank steht damit im Raum. Somit dürfte es für die US-Renditen tendenziell leichter werden, weiter zuzulegen, was wiederum Aktien unattraktiver machten dürfte.

Der Euro liegt am Morgen bei rund 1,2180 US-Dollar und fällt zunächst nach seinem gestrigen Rückgang nicht weiter. Gold kann leicht auf rund 1.875 Dollar je Feinunze hinzugewinnen. An der japanischen Börse liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index rund eine Stunde vor Handelsschluss 0,4 Prozent auf 28.140 Punkte im Plus.

Deutsche Telekom hat viel vor

Die Deutsche Telekom will in den kommenden Jahren stärker expandieren. Der Umsatz soll bis zum Jahr 2024 jährlich um ein bis zwei Prozent zulegen, wie der Konzern anlässlich seines Kapitalmarkttags mitteilte. Für das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasingkosten (Ebitda AL) wird ein Anstieg von durchschnittlich drei bis fünf Prozent pro Jahr angestrebt. Der Konzern will das für die Dividende wichtige bereinigte Ergebnis je Aktie von 1,20 Euro im vergangenen Jahr bis 2024 auf mehr als 1,75 Euro erhöhen. Unter Vorbehalt sollen davon 40 bis 60 Prozent ausgeschüttet werden, wobei das Minimum weiterhin bei 60 Cent je Aktie bleibt.