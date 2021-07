Marktbericht DAX bei 15.600 Punkten erwartet Technologie-Tag an der Börse

Im vorbörslichen Handel herrscht bei vielen DAX-Werten nur wenig Bewegung. Viele Anleger dürften sich auch zu Beginn des Xetra-Handels lieber zurückhalten, denn es stehen starke beachtete Termine bevor.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine fast unveränderte Handelseröffnung hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.600 Punkten und damit 0,1 niedriger als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

Alphabet, Apple und Microsoft im Blick

Heute werden mit dem Google-Mutterkonzern Alphabet, Apple und Microsoft nach US-Börsenschluss gleich drei Börsen-Schwergewichte ihre Quartalsergebnisse vorlegen. Die in vielen Aktienindizes hoch gewichteten Papiere sind für die andauernde Rekordrally den US-Aktienmärkten mitverantwortlich. Wegen ihres hohen Börsenwertes dürften die Aktien auch in Finanzprodukten wie manch einer Lebensversicherung enthalten sein, deren Wertentwicklung auf den ersten Blicks nichts mit dem Aktienmarkt zu tun hat.

An der japanischen Börse steigen die Aktien im Vorfeld an. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss 0,5 Prozent im Plus bei 27.980 Punkten. Damit setzt sich die positive Entwicklung nach der Feiertagspause fort.

Neue Rekorde in Amerika

Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq verbuchten gestern neue Rekordstände. Der Dow Jones Industrial Average gewann 0,2 Prozent auf 35.144 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 rückte um 0,2 Prozent auf 4422 Punkte vor. Der Nasdaq-Composite-Index gewann minimal auf 14.840 Punkte.

"Wir gehen in eine sehr ereignisreiche Woche mit großen Tech-Gewinnen und einer Fed-Sitzung", sagte Chris Zaccarelli von Independent Advisor Alliance. Der Markt habe vergangene Woche gezeigt, wie widerstandsfähig er sei. Nun erwarte er aber mehr Vorsicht der Anleger, da sich alle Augen und Ohren auf die US-Notenbank richteten. Die Währungshüter werden morgen Abend ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Der Euro schwankt um Vorfeld um die Marke von 1,18 US-Dollar.

Tesla wächst stark

Nach dem Ende des regulären Börsenhandels legte Tesla seine Quartalszahlen vor. Der US-Elektroautobauer Tesla hat erstmals mehr als eine Milliarde Dollar in einem Vierteljahr verdient. Das Unternehmen des Multi-Milliardärs Elon Musk verzehnfachte den Überschuss in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich auf 1,1 Milliarden Dollar. Die Erlöse wuchsen um 98 Prozent auf insgesamt zwölf Milliarden Dollar. Die Tesla-Aktie legte im nachbörslichen Handel um rund ein Prozent zu.

Kion traut sich mehr zu

Der Gabelstapler-Hersteller Kion hat nach einem guten ersten Halbjahr seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Das MDAX-Mitglied erwartet nun einen Umsatz zwischen 9,7 und 10,3 Milliarden Euro. Bislang hatte Kion 9,15 bis 9,75 Milliarden in Aussicht gestellt. Das bereinigte operative Ergebnis soll zwischen 810 und 890 Millionen Euro liegen, nach bisher 720 bis 800 Millionen. Auch für den Auftragseingang ist Kion optimistischer als bisher.

Boom beim Holz treibt Dürr an

Der Anlagenbauer Dürr hebt angesichts eines Rekords beim Auftragseingang vor allem nach Maschinen zur Holzverarbeitung die Prognosen an. Die Möbelindustrie investiere, und Holzhäuser erlebten einen Boom, erklärte Dürr. Der Umsatz werde im laufenden Jahr auf 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro steigen. Bisher hatte das Unternehmen 150 Millionen weniger gerechnet. Im Vorjahr hatte das im MDAX notierte Unternehmen noch 3,3 Milliarden Euro umgesetzt.