Marktbericht Leicht im Plus erwartet DAX vor Richtungsentscheidung

Der DAX dürfte nach dem Einbruch am Montag weiter auf Erholungskurs bleiben und zu Handelsbeginn leicht zulegen. Mit großen Sprüngen rechnen die Investoren wegen der anhaltenden Corona-Sorgen nicht.

Der DAX hat noch immer an seinem Rücksetzer zu Wochenbeginn zu knabbern. Heute dürfte er sich jedoch weiter stabilisieren: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,1 Prozent höher auf 15.231 Punkte.

Am Montag war er zeitweise bis auf 15.048 Punkte eingeknickt, hatte aber den Aufwärtstrend seit dem Corona-Tief im März 2020 knapp gehalten. "Es bleibt bis auf weiteres ein buy-the-dip Markt", erklärte der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Rückschläge würden also immer wieder zum Einstieg genutzt. Dies gelte vor allem für die USA.

Wall Street meldet sich zurück

Dort zeigte die Wall Street eine starke Reaktion auf den schwachen Montag. Die großen Indizes legten allesamt deutlich zu und holten den Großteil ihrer Verluste wieder auf. Allen voran der Leitindex Dow Jones, der zu Wochenstart erstmals seit Ende Juni unter die Marke von 34.000 Punkten gefallen war, stieg um mehr als 1,6 Prozent. Er schloss gestern bei 34.511 Punkten und bleibt damit in Reichweite seines Rekordhochs von 35.092 Punkten.

Auch an der Nasdaq ging es 1,57 Prozent bergauf auf 14.498 Punkte, der Auswahlindex Nasdaq 100 erholte sich ebenfalls deutlich auf 14.728 Punkte - ein Tagesgewinn von 1,23 Prozent. Der breiter aufgestellte S&P-500-Benchmark-Index rückte um 1,52 Prozent auf 4323 Punkte vor.

DAX schließt leicht im Plus

Im Sog der Wall Street drehte auch der DAX mit einem Tagesgewinn von 0,55 Prozent noch ins Plus und schloss bei 15.216 Punkten. Allerdings hatte er zuvor seine Anfangsgewinne bis zum Nachmittag abgegeben und war dabei sogar leicht ins Minus gerutscht.

"Hierzulande ist die Skepsis weiterhin deutlich größer als auf der anderen Seite des Atlantiks", so Altmann. Er geht im Sommer nun generell von größeren Schwankungen aus. Eine Rückkehr zum ruhigen Handel der Vorwochen sei unwahrscheinlich.

Anleger rechnen heute wegen der anhaltenden Corona-Sorgen nicht mit großen Sprüngen nach oben. Die Furcht vor der Delta-Variante verstärkt die Konjunktursorgen und ein Ausbremsen der Weltwirtschaft - trotz der laufenden Impfkampagnen. Im Fokus stehen heute die beiden DAX-Konzerne SAP und Daimler.

Wirtschaftsdaten aus Japan beflügeln asiatische Börsen

Auch die asiatischen Aktien haben ihre Verluste vom Wochenbeginn größtenteils wieder wettgemacht. Die Stimmung in Japan wurde durch einen Anstieg der Exporte im Juni gestützt. Eine solide Nachfrage nach Autos in den USA und Lieferungen von Chip-Herstellungsanlagen nach China stärkte die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 27.592 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 1906 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.

Softwareriese SAP hebt Ausblick für Gesamtjahr an

Den Softwareriesen macht der schnellere Umstieg seiner Kunden in die Cloud zuversichtlicher. Der Walldorfer Konzern hebt deshalb seinen Ausblick für das Gesamtjahr zum zweiten Mal an. Größter Wachstumstreiber im zweiten Quartal war erneut das Cloud-Geschäft, während der Verkauf der herkömmlichen Softwarelizenzen weiter zurückging. Im zweiten Quartal lag der Gesamtumsatz des Konzerns mit 6,7 Milliarden Euro ein Prozent unter dem Vorjahreswert. Das bereinigte operative Ergebnis schnitt mit einem Rückgang um zwei Prozent auf 1,92 Milliarden Euro etwas besser ab als von Analysten gedacht. Ohne Wechselkurseinwirkung hätten Umsatz und operatives Ergebnis um drei Prozent zugelegt.

Klein verwies zudem auf ein starkes Wachstum bei neuen Verträgen des neuen Cloudangebots "Rise with SAP" vor allem in den USA. Unter dem Strich verdiente SAP 1,45 Milliarden Euro und damit fast zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Maßgeblichen Anteil hatten daran hatten erneut die Beteiligungen von SAP an Start-ups über das Risikokapitalvehikel Sapphire Ventures, das laut Finanzchef Luka Mucic allein im zweiten Quartal 900 Millionen Euro zum Finanzergebnis beitrug.

Daimler steigert Nettogewinn trotz Gegenwind durch Chip-Mangel

Daimler hat im vergangenen Quartal trotz Corona-Unsicherheit und Chip-Krise unter dem Strich einen Milliardengewinn eingefahren. Der Auto- und Lastwagenbauer erzielte dank kräftigen Absatzwachstums von April bis Juni ein Konzernergebnis von 3,7 Milliarden Euro, wie das Dax-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Vor Jahresfrist waren 1,9 Milliarden Euro Verlust angefallen wegen des Absatzeinbruchs in der Corona-Pandemie.

Der Mangel an Computerchips, unter dem die gesamte Autoindustrie derzeit leidet, wird aber im zweiten Halbjahr den Absatz dämpfen. Daimler senkte deshalb die Prognose zum Absatz: Dieser wird nur noch auf Vorjahresniveau erwartet und nicht mehr deutlich darüber. Umsatz und operatives Ergebnis werden wie bisher deutlich über Vorjahr prognostiziert.

Netflix-Wachstum stockt

Der Streaming-Riese Netflix hat mit seinen Serien und Filmen im zweiten Quartal so wenige neue Nutzer anlocken können wie noch nie zuvor in einem Vierteljahr. In den drei Monaten bis Ende Juni nahm die weltweite Anzahl der Abonnenten lediglich um 1,5 Millionen auf insgesamt gut 209 Millionen zu, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Auch die Prognose für das laufende Quartal fiel mit 3,5 Millionen neuen Kunden relativ mager aus. Der Streaming-Marktführer steht angesichts verschärfter Konkurrenz unter Druck und will nun in neue Märkte expandieren. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit deutlichen Kursabschlägen.

Dass die Menschen nach der Pandemie die Lust am Streaming verlieren, glaubt Netflix-Chef Reed Hastings allerdings nicht. "Die Wachstumsstory bleibt intakt, zumindest für die nächsten Jahre", sagte er bei einem Video-Interview. Auch angesichts der Streaming-Konkurrenten wie dem Hollywood-Giganten Walt Disney und anderen finanzstarken Rivalen wie WarnerMedia mit dem beliebten Bezahlsender HBO ("Game of Thrones") oder Amazon, die sich durch Fusionen und Zukäufe stärken wollen, bleibt Hastings gelassen. "Wir sehen keinen großen Gegenwind durch neue Streaming-Wettbewerber."

Tesla will Ladenetzwerk für andere E-Autos öffnen

Der Elektrohersteller will seine Schnellladestationen auch für Elektrofahrzeuge (EV) anderer Hersteller zugänglich machen. "Wir werden unser Supercharger-Netzwerk später in diesem Jahr für andere EVs öffnen", sagte Firmenchef Elon Musk. Teslas Netzwerk mit über 25.000 Stromtankstellen weltweit hatte dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil beim branchenweite Rennen um die Vorherrschaft beim Schnelllade-Standard verschafft.