Marktbericht DAX vor Börseneröffnung Kursgewinne zum Wochenstart erwartet

Zu Beginn der neuen Woche dürfte der DAX zunächst deutlich zulegen. Damit orientiert sich der deutsche Aktienmarkt an der Entwicklung zum Beispiel in Japan.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine freundliche Handelseröffnung hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.639 Punkten und damit 0,6 Prozent höher als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

Dennoch sollten Anleger die Entwicklung nicht zu hoch hängen: "Auf der Oberseite fehlt insgesamt die Schwungkraft, auf der Unterseite ist der Abgabedruck noch zu gering, um eine größere Korrektur einzuleiten", kommentierte Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba mit Blick auf den DAX, der seit Monaten tendenziell seitwärts läuft.

Kräftiges Kursplus in Japan

An der japanischen Börse geht es kräftig nach oben. Der Nikkei-Index mit seinen 225 Mitgliedern gewinnt kurz vor Handelsschluss 1,8 Prozent auf fast 28.000 Punkte.

Chinas Industrie bremst ab

Das Wachstum der chinesischen Industrie ist im Juli infolge schrumpfender Nachfrage wegen hoher Produktpreise stark zurückgegangen. Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Monatsvergleich auf 50,3 von 51,3 im Juni, wie das Institut auf Basis endgültiger Daten zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Das Konjunkturbarometer markierte damit zwar den 15. Monat der Expansion, rutschte aber auf den niedrigsten Stand seit April 2020 ab.

Euro kaum bewegt

Am Devisenmarkt herrscht nur wenig Bewegung. Der Euro liegt schon wie Ende vergangener Woche im Bereich von 1,1870 US-Dollar. Anleger warten auf Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA. Auf dem Programm stehen im Tagesverlauf Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie, die am Markt stark beachtet werden. In den USA wird hingegen mit einem leichten Anstieg des Stimmungsindikators gerechnet.

Abwärts in Amerika

Die Vorgaben von der US-Börsen sind relativ schwach. Am Freitag vergangener Woche verlor der Dow-Jones-Index 0,4 Prozent auf 34.935 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 büßte ein halbes Prozent auf 4395 Punkte ein. An der Technologiebörse Nasdaq ging es für den Composite-Index 0,7 Prozent auf 14.672 Punkte nach unten. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rekordhochs.

Gegenwind gab es durch enttäuschende Geschäftszahlen des Online-Händlers Amazon. Die Amazon-Aktie brach daraufhin fast acht Prozent ein.

Mit dem Zahlenwerk von Amazon hat ein Großteil der wichtigsten US-Unternehmen über den Geschäftsverlauf von April bis Juni berichtet. Nach Angaben der Landesbank LBBW haben dabei etwa neun von zehn der Unternehmen die Erwartungen von Analysten übertroffen. "Selbst wenn man bedenkt, dass die Übererfüllung der Zahlen schon fast Normalität ist, so ist dies dennoch ein beachtlicher Wert", schrieb Aktienstratege Frank Klumpp.

Nächstes Angebot von Vonovia für Deutsche Wohnen

Der Immobilienkonzern Vonovia wagt kurz nach dem gescheiterten Übernahmeversuch des Konkurrenten Deutsche Wohnen einen weiteren Anlauf. Das Gebot werde um einen auf 53 Euro je Anteil erhöht, teilten die beiden Unternehmen am Sonntagabend mit. Damit wird die Deutsche Wohnen mit rund 19 Milliarden Euro bewertet. Vonovia will erneut mindestens die Hälfte der Anteile erwerben. An dieser Schwelle war Vonovia zuletzt gescheitert. Vonovia hält derzeit knapp 30 Prozent der Aktien des Wettbewerbers.

HSBC deutlich verbessert

Die britische Großbank HSBC hat im zweiten Quartal dank weniger faulen Krediten deutlich mehr verdient. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern kletterte auf 5,6 Milliarden Dollar. Im von Corona stark belasteten Vorjahresquartal lag dieser Wert bei 2,6 Milliarden Dollar. Das bereinigte Vorsteuerergebnis zog damit deutlich stärker an als Experten erwartet hatten.