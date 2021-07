Marktbericht Über 15.100 erwartet Kaum Erholung nach dem Kurseinbruch

Nach dem sehr schwachen Wochenbeginn dürfte der DAX zu Handelsbeginn wenn überhaupt nur einen kleinen Teil seiner Kursverluste wieder aufholen. Die Nervosität ist hoch.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine fast unveränderte Handelseröffnung hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.133 Punkten und damit auf dem Stand von gestern.

Am Montag war der DAX um 2,6 Prozent eingebrochen und hatte damit den seit Ende Mai anhaltenden Seitwärtstrend nach unten verlassen.

In fallenden Märkten hätte bislang schrittweise Kaufinteresse einsetzt, kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. "Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass sich die Limits der kaufwilligen Anlegerinnen und Anleger schrittweise nach unten verschieben. Bisher haben die Börsen vor allem davon gelebt, dass die Verkaufsbereitschaft niedrig war." Sollte diese hoch bleiben oder bei weiteren Kursverlusten sogar noch zunehmen, dann seien weitere Kursverluste möglich.

Neue alte Sorgen in Amerika

Der Start in die neue Börsenwoche ist gestern auch an den US-Börsen misslungen. Vor allem die rasche Ausbreitung der Delta-Variante und die Sorge, dass diese Mutante das weltweite Wirtschaftswachstum bremsen könnte, drückten auf die Kurse. Die US-Gesundheitsbehörde CDC etwa warnte angesichts der starken Zunahme der Infektionen in Großbritannien vor Reisen in das Land.

Der Dow Jones schloss 2,1 Prozent tiefer auf 33.962 Punkten. Der wohl bekannteste Aktienindex der Welt fiel damit unter die Marke von 34.000 Punkten, das ist der niedrigste Stand seit fast einem Monat. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,6 Prozent auf 4258 Punkte ein. An der Technologiebörse Nasdaq gab der Composite-Index 1,1 Prozent auf 14.274 Punkte nach.

Alle hätten auf eine deutliche Lockerung der Pandemie-Restriktionen im Sommer gesetzt, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. "Wenn wir uns aber die steigenden Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus anschauen, schwindet dieser Optimismus."

Die Papiere von Boeing, Fluggesellschaften wie American Airlines, Delta Airlines und Jetblue büßten drei bis fast fünf Prozent ein. Auch die Aktien von Hotelbetreibern und Kreuzfahrtreedereien fielen zurück.

Jetzt zugreifen?

Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade, wertete die aktuellen Kursrücksetzer allerdings als Kaufgelegenheit. Die hohen Impfquoten machten neue, strenge Lockdowns unwahrscheinlich. Ein Kollege ist zurückhaltender: "Selbst wenn es sich nur um eine Korrektur handelt, benötigen Anleger signifikante Impulse von den Konjunkturdaten, um die Kurse wieder auf Rekordniveau zu hieven", wandte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades ein.

Neben Aktien litten Rohstoffe und Kpryptowährungen. Nordsee-Öl der Sorte Brent kostete zeitweise nur noch gut 66 Dollar je Barrel (159 Liter). Die "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, hatte sich am Wochenende auf eine Ausweitung der Fördermengen zwischen August und Dezember um zwei Millionen Barrel pro Tag geeinigt.

Der Bitcoin notiert am Morgen unter der Marke von 30.000 Dollar. Der Euro liegt bei unter 1,18 US-Dollar.

Anleihen gefragt

Die Investoren wandten sich noch stärker als zuletzt dem Anleihemarkt zu. Die Nachfrage nach US-Staatsanleihen drückte die Rendite der richtungweisenden zehnjährigen Bonds zeitweise auf ein Fünf-Monats-Tief von 1,224 Prozent. Am Morgen sinkt die Rendite im inoffiziellen Handel weiter auf unter 1,2 Prozent. Zum Vergleich: Das bisherige Jahreshoch der Rendite lag bei fast 1,78 Prozent. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,39 Prozent.

IBM überrascht positiv

IBM hat im vergangenen Quartal mit einem starken Cloud-Geschäft die Analystenerwartungen übertrumpft. Für das zweite Quartal gab der IT-Traditionskonzern gestern nach Börsenschluss einen um drei Prozent höheren Umsatz von 18,75 Milliarden Dollar bekannt. Analysten hatten einen Anstieg auf knapp 18,3 Milliarden Dollar erwartet. In der Cloud-Sparte betrug das Plus 13 Prozent. Der Nettogewinn fiel dagegen auf 1,33 Milliarden Dollar von 1,36 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die IBM-Aktie reagierte darauf mit Kursgewinnen von fast vier Prozent.

ProSiebenSat.1 mit höhere Prognose

Am deutschen Aktienmarkt dürfte heute die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 stärker beachtet werden. Der Konzern hat seine Prognose für das laufende Jahr erneut erhöht. Der Umsatz soll im laufenden Jahr bereinigt um Portfolioänderungen um neun bis elf Prozent auf 4,4 bis 4,5 Milliarden Euro steigen. Zuvor hatte der Konzern 4,25 bis 4,45 Milliarden in Aussicht gestellt. Auch beim Ergebnis will der Medienkonzern besser abschneiden als geplant. Das bereinigte operative Ergebnis erwartet ProSiebenSat.1 nun bei rund 820 Millionen Euro plus/minus 20 Millionen Euro (zuvor: 750 Millionen bis 800 Millionen Euro), was im Mittel 16 Prozent mehr wäre als im Vorjahr. Der Konzern hatte bereits im Mai seine Ziele angehoben.