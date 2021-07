Marktbericht Unter 15.800 Punkte erwartet Dem DAX fehlen die Käufer

An der Frankfurter Wertpapierbörse wird es zu Handelsbeginn wohl erneut keine großen Sprünge geben. Vielmehr wäre wohl schon ein behauptetes Kursniveau eine Überraschung.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine kaum veränderte Handelseröffnung hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.765 Punkten und damit 0,2 Prozent niedriger als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel. Damit tut sich der deutsche Leitindex weiterhin sehr schwer, die Marke von 15.800 Punkten nachhaltig zu überwinden.

"Das, was wir im Moment sehen, ist ein Sommerloch bei den Umsätzen", erklärte Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. "Für mich sind so extrem niedrige Umsätze ein großes Warnsignal. Kaufen will auf dem aktuellen Kursniveau kaum noch jemand. Also halten sich die Kurse nur so lange auf dem hohen Niveau, so lange auch niemand verkaufen will."

Uneinheitliche Kursentwicklung in Übersee

An der japanischen Börse geht es kräftig abwärts. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss ein Prozent niedriger bei 28.321 Punkten.

Der Aktienmarkt in Tokio entwickelt damit einmal mehr negativer aus die Pendants in den USA. Der Dow Jones Industrial Average gewann gestern 0,1 Prozent auf 34.933 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4374 Punkte zu. An der Technologiebörse Nasdaq gab der Composite-Index 0,2 Prozent auf 14.644 Punkte nach.

Die Fed beruhigt die Märkte

US-Notenbankchef Jerome Powell hatte gestern bei einer Anhörung vor dem Kongress betont, dass die derzeit weit über dem Ziel der Notenbank von zwei Prozent liegende Inflationsrate vorübergehend sei und "in den kommenden Monaten" nachgeben werde. Außerdem sei der Arbeitsmarkt noch "ein ganzes Stück" von dem Niveau entfernt, ab dem die Zentralbank die geldpolitische Unterstützung für die Wirtschaft zurückfahren werde. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel auf 1,35 Prozent und entfernte sich damit noch deutlicher unter dem Jahreshoch bei 1,78 Prozent. Das zeigt, dass der Markt der Fed folgt.

"Am Markt gab es ein Tauziehen zwischen den Bedenken wegen der hohen Inflation und der Bedenken vor einer Straffung der Geldpolitik", sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. "Solange Fed-Chef Jerome Powell sagt, dass er die Zinsen nicht anheben wird, solange werden sich die Aktienmärkte gut entwickeln."

Am Devisenmarkt ist das Kräfteverhältnis zwischen Euro und US-Dollar am Morgen in etwa ausgeglichen. Der Euro notiert fast unverändert bei rund 1,1830 US-Dollar.

China wächst kräftig

Die chinesische Wirtschaft ist im zweiten Quartal erneut deutlich gewachsen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft legte im Zeitraum von April bis Juni im Vorjahresvergleich um 7,9 Prozent zu, wie das chinesische Statistikamt mitteilte.

Daimler deutlich besser als gedacht

Daimler hat im zweiten Quartal dem Chipmangel getrotzt und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Dank der steigenden Verkäufe, höherer Preise und Einsparungen erwirtschaftete der Konzern ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 5,19 Milliarden Euro, wie der Auto- und Lkw-Bauer in der vergangenen Nacht mitteilte. Analysten hatten den Stuttgartern im Schnitt nur 4,1 Milliarden Euro erwartet. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern wegen der den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie einen Verlust von 1,68 Milliarden ausgewiesen.

Siemens Energy rudert zurück

Nach erneuten Problemen mit der spanischen Tochter Siemens Gamesa warnt Siemens Energy vor schlechter als erwarteten Geschäftsergebnissen. Weil der Windanlagenbauer auch im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 operativ mit roten Zahlen rechnen muss, wird auch der Mutterkonzern aus dem DAX sein Ergebnisziel nicht erreichen. Die operative Umsatzrendite vor Sondereffekten werde 2020/21 wohl unterhalb der angepeilten Spanne von drei bis fünf Prozent liegen, räumte der Energietechnik-Konzern gestern Abend ein. Der Umsatz soll aber wie geplant um drei bis acht Prozent zulegen; hier hatte Siemens Energy bereits vor drei Monaten gewarnt.

Novem kommt für 16,50 Euro

Der Automobilzulieferer Novem bekommt bei seinem geplanten Börsengang das derzeit schwächere Umfeld zu spüren. Der Ausgabepreis für die Novem-Aktie wurde bei 16,50 Euro festgelegt, wie das Unternehmen mitteilte. Der Preis liegt damit am unteren Ende der Preisspanne, die bis 19,50 Euro gereicht hatte. Der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard ist für den 19. Juli vorgesehen.