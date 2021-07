Marktbericht Weiter unter 15.700 Asien-Sorgen bremsen den DAX

Nach den gestrigen starken Kursgewinnen geht es für den deutschen Leitindex DAX im vorbörslichen Handel leicht nach unten. Von den asiatischen Märkten gibt es beunruhigende Signale.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine etwas schwächere Handelseröffnung um 9 Uhr hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.660 Punkten und damit 0,2 Prozent tiefer als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners macht die weltweit höchst unterschiedliche Entwicklung der Aktienmärkte Sorgen. "Die breit angelegte Aktien-Rally ist längst vorbei. Während in den USA weiterhin Euphorie vorherrscht, können wir in Asien fast schon von Depression sprechen." Europa liege bei der Wertentwicklung zwischen Amerika und Asien. "Das ist, als ob sich die Euphorie aus den USA und die Depression aus Asien in Europa gegenseitig aufheben würden. Das Ergebnis ist dann ein Seitwärtsmarkt ohne Inspiration."

Der DAX läuft seit Ende Mai im Bereich von 15.400 bis 15.800 Punkten ohne klare Richtung seitwärts.

Kursverluste in Asien

Die japanische Börse entwickelt sich heute ziemlich schwach. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt rund eine Stunde vor Handelsschluss 0,7 Prozent im Minus bei 28.166 Punkten und orientiert sich damit an der insgesamt schwachen Entwicklung vieler asiatischer Aktienmärkte. "Die Marktstimmung ist etwas wackelig geworden", sagte OCBC-Analyst Terence Wu. Offenbar waren die Anleger nach einem Ausverkauf von Tech-Aktien in Hongkong und den steigenden Infektionszahlen nicht in der Stimmung, große Risiken einzugehen.

Aktien in Amerika gut in Form

Die US-Börsen verbuchten gestern hingegen einmal mehr Gewinne. Der Dow Jones Industrial Average ging 0,3 Prozent höher auf 34.681 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 4358 Punkte zu. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq notierte zum Handelsschluss minimal im Plus bei 14.665 Punkten. S&P und Nasdaq erzielten jeweils neue Bestmarken.

Rückenwind gaben die gestern veröffentlichen Zinsprotokolle der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Angesichts des Booms nach der Corona-Krise ist in der Fed eine Debatte über ein künftiges Herunterfahren der Konjunkturhilfen in Gang gekommen. Die Währungshüter halten es im Sinne "einer umsichtigen Planung" für wichtig, sich dafür gut zu positionieren, wie aus den Protokollen der Zinssitzung vom Juni hervorgeht. Laut Marktbeobachter zeige sich, dass die Zentralbank es nicht eilig habe, ihr Programm zum Ankauf von Anleihen zurückzufahren.

Der Rentenmarkt reagierte positiv auf diese Aussagen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen erreichte mit 1,32 Prozent das niedrigste Niveau seit Februar. Zum Vergleich: Das Jahreshoch bei der Rendite hatte bei knapp 1,78 Prozent gelegen.

Ein Fed-Vertreter skeptisch warnt

Der Präsident der Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, warnt, dass ein durch die Delta-Variante getriebener neuer Anstieg der Corona-Infektionen zum Rückzug von Verbrauchern und einer Verlangsamung der wirtschaftlichen Erholung in den USA führen könnte. In einigen Teilen des Landes gebe es beunruhigende Trends, sagt Bostic auf einer virtuellen Veranstaltung mit Journalisten.

Google wird wieder verklagt

Google muss sich in den USA mit einem weiteren Kartellrechtsstreit auseinandersetzen. 36 Bundesstaaten und der Regierungsbezirk Washington D.C. haben eine Wettbewerbsklage gegen die Tochter des Alphabet-Konzerns eingereicht. Die Klageschrift war jedoch zunächst noch nicht verfügbar. Laut US-Medien dreht sich das Verfahren um angebliche kartellrechtliche Verstöße beim Geschäft mit Apps für den sogenannten Play Store von Googles Smartphone-Betriebssystem Android.

Knorr-Bremse zieht zurück

Der Lkw- und Zugbremsen-Hersteller Knorr-Bremse will nicht mehr die Mehrheit am Autozulieferer Hella übernehmen. Nach sorgfältiger Analyse würden die Möglichkeiten des Transfers von Schlüsseltechnologien und Produkten auf das eigene Angebot als nicht ausreichend zur Realisierung der erwarteten Synergien bewertet, teilte Knorr-Bremse gestern Abend mit. Erst Ende Juni hatte das Management ein "grundsätzliches Interesse am möglichen Erwerb von rund 60 Prozent der Aktien der Hella GmbH & Co. KGaA von Mitgliedern der Gründerfamilie" bestätigt.