Marktbericht Richtung 15.600 Starke Wall Street hilft dem DAX

An der Frankfurter Börse deuten sich für den Handelsstart Kursgewinne an. Kräftiger Rückenwind kommt dabei von den US-Standardwerten.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf einen freundlichen Handelsauftakt hin. Denn die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.587 Punkten und damit 0,4 Prozent höher als gestern zu Handelsschluss im elektronischen XETRA-Handel. Dennoch hinkt der DAX zumindest den US-Standardwerten damit erneut hinterher.

Hierzulande wollten die Anlegerinnen und Anleger von all zu großer Euphorie nichts wissen, so Thomas Altmann von QC Partners. "Wir sehen in Europa eine große Angst, zu spät in den Aktienmarkt einzusteigen und dann schnell Verluste anzuhäufen. Deshalb ist die Gruppe der kaufbereiten Anleger aktuell so klein."

An der japanischen Börse überwiegt heute die Skepsis. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt rund eine Stunde vor Handelsschluss ein halbes Prozent im Minus bei 28.649 Punkten.

Die OPEC tagt

Eines der wichtigsten Themen heute ist das Treffen des Ölkartells OPEC und seiner Partnerländer. Diese beraten ab 13 Uhr über eine mögliche Produktionserhöhung ab August. Laut Analysten könnte die als OPEC+ bekannte Allianz die Ölförderung trotz positiver Konjunkturaussichten nur leicht um rund 500.000 Barrel (159 Liter) pro Tag erhöhen. Das wäre ein Plus von weniger als einem Prozent der weltweiten täglichen Gesamtförderung. Nach dem Anstieg der vergangenen Wochen notieren die wichtigsten Ölsorten Brent und WTI in der Nähe ihrer höchsten Stände seit gut zweieinhalb Jahren.

Dow Jones legt kräftig zu

Die amerikanischen Börsen entwickelten sich gestern uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial Average ging 0,6 Prozent höher auf 34.502 Punkten aus dem Handel. Sein Rekordhoch hatte der weltweit bekannteste Index im Mai bei über 35.000 Punkten erreicht. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4297 Punkte zu und erzielte im Handelsverlauf eine neue Bestmarke. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 14.503 Punkte nach.

Die besser als erwartet ausgefallenen Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP stützten die Märkte. Anleger richteten ihre Blicke allerdings bereits auf die offiziellen Daten am morgigen Freitag, die in den vergangenen beiden Monaten hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien, sagte John Brady, Manager beim Brokerhaus R.J. O'Brien & Associates. "Eine dritte Enttäuschung würde die Tatsache untermauern, dass die wirtschaftliche Erholung an Dynamik verliert."

Eine solche Entwicklung würde zwar die Gewinnaussichten insbesondere von konjunktursensiblen Unternehmen schmälern. Gleichzeitig würden sich damit aber wohl auch die Zinssorgen erst einmal verflüchtigen. An einen überschäumenden Konjunkturboom scheint in jüngster Zeit insbesondere der US-Rentenmarkt nicht mehr zu glauben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen blieb auch gestern unter der Marke von 1,5 Prozent und lag damit deutlich unter dem Jahreshoch von knapp 1,8 Prozent.

Der Euro tendiert weiter schwach bei rund 1,1840 US-Dollar.

Micron überrascht positiv

Der US-Chiphersteller Micron hat vom Trend zum Homeoffice profitiert. Der Umsatz stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 36 Prozent auf 7,42 Milliarden Dollar. Das Ergebnis ohne Sonderposten bezifferte Micron auf 1,88 Dollar je Aktie, was über den durchschnittlichen Erwartungen der Experten von 1,72 Dollar je Anteilsschein lag. Wegen des Trends zum Homeoffice in der Corona-Krise ist der Bedarf an Speicherchips in Datenzentren deutlich gestiegen.

CureVac enttäuscht erneut

Die enttäuschenden Studienergebnisse beim Covid-19-Impfstoff von CureVac haben sich auch nach einer abschließenden Analyse bestätigt. Demnach zeigte das Vakzin eine Wirksamkeit von 48 Prozent gegen eine Covid-Erkrankung jeglichen Schweregrades und in allen Altersgruppen. Bei einer Zwischenanalyse vor zwei Wochen waren es 47 Prozent gewesen. Damit ist der Impfstoff insgesamt deutlich weniger wirksam als andere Vakzine.

Amazon legt sich mit Handelskommission an

Amazon legt sich mit der frisch ernannten Chefin der US-Handelsbehörde FTC an. Der weltgrößte Online-Händler fordert, dass Lina Khan sich aus Untersuchungen seiner Wettbewerbsposition heraushalten soll, weil sie voreingenommen sei. Amazon reichte am Mittwoch einen entsprechenden offiziellen Antrag bei der FTC ein.

Nordex will frisches Kapital

Der Windkraftanlagenbauer Nordex plant eine Kapitalerhöhung. Das Unternehmen will insgesamt knapp 42,7 Millionen neue Aktien für je 13,70 Euro ausgeben, wie das MDAX-Unternehmen gestern Abend nach Börsenschluss mitteilte. Mit dem Geld will Nordex die Kasse und die Bilanz verbessern und künftiges Wachstum finanzieren.

Villeroy & Boch traut sich mehr zu

Der Geschirr- und Sanitärkonzern Villeroy & Boch hat dank eines guten ersten Halbjahres seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben nun eine Steigerung des Konzernumsatzes auf rund 885 Millionen Euro (bisher: fünf bis zehn Prozent gegenüber Vorjahr von 800,9 Millionen Euro). Das operative Ergebnis soll von rund 50 Millionen Euro im Vorjahr auf über 75 Millionen Euro steigen (bisher: deutlich überproportional).