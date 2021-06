Marktbericht Rekorde in Amerika Kann der DAX seine Angst abschütteln?

Gestern ist der deutsche Aktienmarkt den US-Börsen wieder einmal hinterhergehinkt. Die Corona-Angst dominierte. Wird sich das heute ändern?

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf nur wenig Bewegung zur Handelseröffnung hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.550 Punkten und damit minimal niedriger als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel. Damit hinkt der deutsche Aktienmarkt einmal mehr seinen Kollegen in den USA hinterher.

"Auf den anderen Kontinenten kommt von der Wall Street-Euphorie nichts mehr an. Die Angst vor einer Ausbreitung der Delta-Variante greift um sich", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. "Wir sehen zwar bisher keine große Verkaufswelle. Aber zumindest die Kaufbereitschaft hat schlagartig nachgelassen."

Euro kaum bewegt

Wenig Bewegung herrscht am Devisenmarkt. Der Euro hält sich über der Marke von 1,19 US-Dollar. Im Tagesverlauf dürfte die Preisentwicklung stärker in den Fokus der Anleger rücken. Auf dem Programm stehen Inflationsdaten aus Deutschland für Juni. Analysten erwarten in der größten Volkswirtschaft der Eurozone eine Inflationsrate von 2,4 Prozent und damit einen leichten Rückgang nach 2,5 Prozent im Mai.

Auch in Japan läuft der Aktienmarkt nicht rund. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt rund eine Stunde vor Handelsschluss knapp ein Prozent im Minus, bei 28.785 Punkten. Australien kämpft mit kurzfristigen Abriegelungen in mehreren Städten gegen kleine, aber schnell wachsende Infektions-Cluster, Indonesien meldet Rekordzahlen bei den Ansteckungen, Malaysia wird den Lockdown verlängern und Thailand hat neue Einschränkungen angekündigt.

Technologietitel setzen sich durch

An den US-Börsen setzten gestern die wichtigsten Indizes ihre Rekordjagd fort als sein nichts gewesen. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq rückte knapp ein Prozent auf 14.500 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 4290 Punkte zu. Beide Indizes markierten damit neue Bestmarken. Der Dow Jones Industrial Average schloss hingegen 0,4 Prozent tiefer bei 34.283 Punkten.

Marktbeobachter verwiesen für die Kursgewinne vieler Aktien unter anderem auf die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden von seinem Plan abzurücken, ein Veto gegen die überparteiliche Einigung auf das 1,2 Billionen US-Dollar schwere Konjunkturprogramm einzulegen, falls ein weiteres Konjunkturprogramm der Demokraten nicht durch den Kongress kommen sollte.

Aktien von Intel, Salesforce, Apple und Microsoft führten die Gewinnerlisten mit einem Plus von bis zu 2,8 Prozent an. "Es gibt mehr Angst, etwas zu verpassen als die Angst, Geld zu verlieren, und das ist bei Technologieaktien sehr ausgeprägt", sagte Händler Dennis Dick von Bright Trading.

Änderungen im SDAX

Die Deutsche Börse ersetzt außerplanmäßig im SDAX den Lichtspezialisten Osram durch den Softwareanbieter Atoss Software. Der Tausch werde zum 1. Juli wirksam, hieß es am Montagabend von dem Indexanbieter Qontigo, einer Deutsche-Börse-Tochter. Grund sei die Verletzung von Basiskriterien. Der österreichische AMS-Konzern hatte angekündigt, den übernommenen Osram-Konzern Ende des Monats von der Börse nehmen zu wollen. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes ist der 3. September.