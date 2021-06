Marktbericht Etwas schwächerer DAX in Sicht Anleger halten inne

Vor den extrem wichtigen Terminen im weiteren Wochenverlauf werden sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt heute zunächst zurückhalten. Der DAX dürfte zu Handelsbeginn leicht im Minus liegen.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine leicht schwächere Handelseröffnung hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.658 Punkten und damit 0,1 Prozent niedriger als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

"Die zentrale Frage lautet weiterhin: Wie hoch kann der deutsche Leitindex noch klettern? Während die Optimisten auf die 16.000 Punkte Marke schauen, blicken die Pessimisten in Richtung der 15.000. Die einen argumentieren, dass sich das wirtschaftliche Umfeld durch das Fortschreiten der Impfkampagne, zunehmende Öffnungen und anhaltend hohe Auslandsnachfrage aufgehellt hat. Die anderen halten dagegen, dass das alles schon längst in den Kursen enthalten ist", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners.

Investoren warten ab

An der japanischen Börse herrscht heute ebenfalls kaum Bewegung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss mit 0,1 Prozent im Minus bei 28.984 Punkten.

"Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die globalen Märkte jetzt größtenteils einfach von einem großen Eventrisiko zum nächsten taumeln, ohne dass es dazwischen viel zu sehen gibt", sagte Ray Attrill, Stratege bei der National Australia Bank. Die Europäische Zentralbank wird am Donnerstag ihre geldpolitische Sitzung abhalten. Am gleichen Tag wird der US-Verbraucherpreisindex veröffentlicht, der möglicherweise die Gespräche über die Reduzierung der Anleihekäufe, das so genannte Tapering, der US-Notenbank Fed anheizen wird. Der Euro schwankt im Vorfeld um die Marke von 1,2180 US-Dollar.

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal weniger stark geschrumpft als zunächst gedacht. Nach revidierten Daten der Regierung vom Dienstag sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt in Folge eines erneuten Corona-Notstands auf das Jahr hochgerechnet um 3,9 Prozent. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker einen Rückgang um 5,1 Prozent errechnet. Es war der erste Rückgang des BIP seit drei Quartalen.

Nasdaq sticht die Wall Street aus

Zu Wochenbeginn ließen die Technologieaktien in den USA die so genannten Standardwerte deutlich hinter sich. Der Dow Jones Industrial Average schloss 0,4 Prozent tiefer bei 34.630 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 gab 0,1 Prozent auf 4226 Punkte nach. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq legte ein halbes Prozent auf 13.881 Punkte zu.

Investoren wollten vor den Inflationsdaten keine Risiken eingehen, weil sie auf Hinweise auf einen möglichen Zeitpunkt für eine Straffung der ultralockeren Geldpolitik setzten. Es sei weiter unklar, ob es sich bei der zuletzt kräftig gestiegenen Inflationsrate um ein vorübergehendes oder ein dauerhaftes Phänomen handele, sagte Joseph Sroka, Investment-Chef bei Novapoint.

Biogen springt nach oben

Auftrieb gaben vor allem positive Nachrichten aus der Biotechnologie- und Pharmasparte. Aktien von Biogen waren Spitzenreiter mit etwas mehr als 38 Prozent Kursgewinn, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA das Alzheimer-Mittel Aducanumab zugelassen hatte. Damit bringe Biogen die erste neue Alzheimer-Therapie seit fast zwei Jahrzehnten auf den Markt, weshalb das Mittel ein Blockbuster werden könnte, sagte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Market. Ein Blockbuster ist ein Medikament mit einem jährlichen Umsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar Umsatz im Jahr.

Wichtiger Tesla-Manager geht

Der langjährige Tesla-Manager Jerome Guillen hat seinen Hut genommen. Guillen habe nach knapp drei Monaten als Verantwortlicher für die Semi-Elektro-Lkw-Sparte das Unternehmen verlassen, teilte Tesla mit. Guillen war mehr als ein Jahrzehnt im Unternehmen tätig. Er begann 2010 als Direktor für das Model S und beaufsichtigte dann das gesamte Fahrzeuggeschäft von Tesla, bevor er im März die 'Tesla Heavy Trucking Unit' führte

Mobilfunkern drohen Strafen

Den Mobilfunkbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland drohen laut "FAZ" empfindliche Bußgelder, weil eine reibungslose Versorgung mit schnellem Internet im Zug und entlang der Autobahnen immer noch auf sich warten lässt. Wie die Zeitung unter Berufung auf einen Bericht der Bundesnetzagentur an ihren politischen Beirat berichtet, prüft die Behörde nun in einer Gesamtbewertung, "ob mögliche Rechtsfolgemaßnahmen gegen die Mobilfunknetzbetreiber einzuleiten sind."