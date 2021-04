Marktbericht Kleine Kursverluste drohen Amazon, Apple & Co. reichen dem DAX nicht

Die nächsten glänzenden Quartalszahlen aus der US-Technologiebranche werden die Anleger wohl wieder einmal nicht beeindrucken. Zumal jetzt insgesamt eine schwächere Saison an den Aktienmärkten droht.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine leicht schwächere Handelseröffnung hin. Denn die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.130 Punkten und damit 0,2 Prozent niedriger als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

Damit würde sich der DAX der unteren Begrenzung seines Seitwärtstrends weiter annähern. Der deutsche Leitindex schwankt seit ziemlich genau einem Monat zwischen 15.000 und 15.500 Punkten. "Im Moment erscheint ein Ausbruch nach unten wahrscheinlicher als ein Ausbruch nach oben. Es mangelt an positiven noch nicht eingepreisten Nachrichten, die zusätzliche Käufer anlocken könnten. Dazu kommt der saisonale Aspekt. Der Mai gilt als tendenziell schwächerer Börsenmonat", meint Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

Chinas Wachstums wird langsamer

Die neuesten Wirtschaftsnachrichten aus China dürften auch nicht gerade die Kaufneigung erhöhen. Die chinesische Industrie ist im April langsamer gewachsen als erwartet. Versorgungsengpässe und steigende Kosten belasteten die Produktion, außerdem verlor die Nachfrage aus dem Ausland an Schwung. Wie die Daten des nationalen Statistikamts zeigen, fiel der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie im April im Monatsvergleich von 51,9 auf 51,1 Punkte. Immerhin blieb er über der 50-Punkte-Marke, die auf eine weitere Expansion hindeutet. In Japan sank der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,8 Prozent auf 28.812 Punkte.

Kursgewinne in Amerika

Die internationalen Vorgaben sind gut. Der Dow Jones Industrial Average legte gestern 0,7 Prozent auf 34.060 Punkte zu. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 4211 Punkte. An der Technologiebörse Nasdaq rückte der Composite-Index 0,2 Prozent auf 14.082 Punkte vor. Sowohl der S&P- als auch der Nasdaq-Index erreichten zwischenzeitlich neue Rekordstände.

Rückenwind brachten gute Quartalszahlen unter anderem von Apple und Facebook. Der Markt habe starke Bilanzen der Technologiekonzerne erwartet und diese hätten die hohen Erwartungen problemlos übertroffen, sagte Anlagestratege Ryan Detrick vom Vermögensverwalter LPL. "Das ist extrem beeindruckend."

Amazon übertrifft sich selbst

Amazon hat seine Rekordjagd in der Corona-Krise fortgesetzt. Im ersten Quartal verdreifachte sich der Gewinn auf bisher nie erreichte 8,1 Milliarden Dollar, wie der weltgrößte Onlinehändler am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Es ist das vierte Quartal in Folge mit einem Rekord. Der Umsatz legte von Januar bis März um 44 Prozent auf fast 109 Milliarden Dollar zu. Die Amazon-Aktie legte im nachbörslichen Handel um gut zwei Prozent zu.

Twitter enttäuscht

Deutlich schlechter kamen dagegen die neuesten Geschäftsergebnisse von Twitter bei den Investoren an. Der Kurznachrichtendienst blickt trotz eines Umsatzsprungs zum Jahresstart skeptisch in die Zukunft. Der coronabedingte Boom könne sich in den nächsten Quartalen abschwächen und das Nutzerwachstum verlangsamen, teilte Twitter nach Börsenschluss mit. Zudem stiegen Kosten und Ausgaben. Am Aktienmarkt kam die Skepsis nicht gut an. Das Twitter-Papier brach nachbörslich fast zwölf Prozent ein.

Wacker Chemie traut sich mehr zu

Der Chemiekonzern Wacker blickt nach einem Umsatzplus von 14 Prozent zum Jahresauftakt optimistischer auf das Gesamtjahr. Das Unternehmen hob seine Prognose an und rechnet nun mit einem Umsatzanstieg um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz anstatt bisher um einen mittleren einstelligen Prozentbereich. Auch für die Ergebnisentwicklung ist das MDAX-Mitglied optimistischer als bisher.

Grenke rechnet mit Gewinnrückgang

Der wegen seiner Bilanzierung kritisierte Leasingspezialist Grenke geht wegen der Pandemie und laufender Sonderprüfungen weiter von einer deutlichen Belastung für seine Gewinne aus. In diesem Jahr plant der Vorstand um Chefin Antje Leminsky einen Nettogewinn von 50 bis 70 Millionen Euro ein. Das ist noch einmal weniger als die 2020 laut vorläufigen Zahlen erzielten 79,9 Millionen Euro, die bereits einen Rückgang zur Vorjahr von gut 40 Prozent entsprachen.