Marktbericht DAX im Seitwärtstrend Abwarten vor der Zahlenflut

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt werden sich zu Handelsbeginn wohl zurückhalten. Uneinheitliche Vorgaben und eine gewisse Unsicherheit vor wichtigen Terminen heute und in den kommenden Tagen bremsen.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine etwas schwächere Handelseröffnung hin. Denn die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.275 Punkten und damit 0,2 Prozent niedriger als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

"Die Anlegerinnen und Anleger wissen im Moment einfach nicht, wie sie sich positionieren sollen", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Angst, zu früh zu verkaufen ist genau so groß wie die Angst, zu spät zu kaufen. Deshalb halten die meisten ohne jegliche Veränderung an ihren Positionen fest."

Eine ähnliche Entwicklung vollzieht sich heute auch an der japanischen Börse. Der Nikkei 225 liegt rund eine Stunde vor Handelsschluss 0,2 Prozent tiefer bei rund 29.070 Punkten.

Dow Jones läuft Nasdaq hinterher

Mit der erwarteten leicht schwächeren Entwicklung würden sich die deutschen Standardwerte an der Entwicklung des Dow Jones Industrial Average orientieren. Der Index büßte gestern 0,2 Prozent auf 33.981 Punkte ein. Besser lief es für den breiter aufgestellten S&P 500, der den Handel 0,2 Prozent höher bei 4187 Zählern beendete. Damit verbuchte er ein erneutes Rekordhoch, wie der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq, der um 0,9 Prozent auf 14.138 Punkte zulegte.

"Der Markt ist in einer Warteschleife, bis die Big-Tech-Ergebnisse kommen", sagte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill. "Wir könnten ein zweigeteiltes Ergebnis bei den Tech-Erträgen sehen, mit Werbeanbietern wie Facebook und Google, die sehr gut abschneiden, während Apple auf einen sehr harten Vergleich zum Vorjahr stößt." Ob die Schwergewichte im US-Technologiesektor positiv überraschen, werden die Quartalsberichte der Google-Mutter Alphabet und Microsoft am heutigen Dienstag sowie von Apple am Mittwoch und Amazon am Donnerstag zeigen. Darüber hinaus legen heute auch Konzerne wie der Halbleiteranlagenhersteller Texas Instruments, Starbucks und Visa ihre Quartalsberichte vor.

Fed-Sitzung im Wochenverlauf

Im weiteren Wochenverlauf wird dann noch die Zinssitzung der US-Notenbank Fed die Börse bewegen. Die meisten Marktbeobachter rechnen damit, dass die Währungshüter ihre lockere geldpolitische Linie am Donnerstag bekräftigen werden. Seit dem schweren Wirtschaftseinbruch durch die Pandemie misst die Notenbank dem nach wie vor angeschlagenen Arbeitsmarkt eine noch höhere Bedeutung bei. Der Euro läuft auch heute wie schon seit Tagen zwischen 1,20 und 1,21 US-Dollar seitwärts.

Tesla mit Umsatz- und Gewinnsprung

Der US-Elektroautobauer Tesla hat zu Jahresbeginn weiter kräftiges Wachstum verbucht und seinen bislang höchsten Quartalsgewinn erreicht. In den drei Monaten bis Ende März verdiente das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk unter dem Strich 438 Millionen Dollar, wie es am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Vor einem Jahr hatte die Bilanz lediglich ein ganz leichtes Plus von 16 Millionen Dollar ausgewiesen. Die Erlöse stiegen um 74 Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar. Obwohl die Zahlen im Rahmen der Markterwartungen lagen, geriet die Aktie im nachbörslichen Handel ins Minus.

Auch UBS von Archegos belastet

Die schweizerische Großbank UBS hat im ersten Quartal trotz eines hohen Verlusts aus der Pleite des US-Hedgefonds Archegos mehr verdient als ein Jahr zuvor. Der Überschuss legte um 14 Prozent auf 1,8 Milliarden US-Dollar zu. Die Belastung aus dem Hedgefonds zog den Überschuss der UBS noch um 434 Millionen Dollar nach unten. Allerdings kam das Geldhaus bei Archegos deutlich glimpflicher davon als seine heimische Rivalin Credit Suisse, die infolge einer Milliardenbelastung sogar in die roten Zahlen gerutscht war.