Marktbericht Richtung 15.100 Grüner Donnerstag im DAX in Sicht

Die Vorzeichen für einen positiven DAX-Start in den letzten Handelstag der Woche stehen gut. Der Index könnte seinen Höchststand vom Montag von 15.029 Punkten sogar deutlich übertreffen.

Der DAX dürfte am Gründonnerstag mit Gewinnen in den Handel starten. Aktuell sehen ihn Banken und Broker bei 15.064 Punkten und damit rund 0,4 Prozent höher. Am morgigen Karfreitag findet kein Handel an den deutschen Börsen statt.

Ölmarkt im Blick

Ein wichtiges Thema sind heute die Beratungen der OPEC+ über die Ölfördermengen. Nach der jüngsten Senkung der Bedarfsprognosen durch ein Expertengremium des Kartells und verbündeter Förderländer sei eine Verlängerung der bisherigen Begrenzungen wahrscheinlich, prognostizierte Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg. Da die OPEC+ das Ziel habe, die aktuellen Lagerüberschüsse bis zur Jahresmitte abzubauen, werde wohl auch Saudi-Arabien an seinen freiwilligen zusätzlichen Kürzungen festhalten. Im Vorfeld klettert der Preis für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent (159 Liter) auf über 63 Dollar.

Überwiegend positive Vorgaben

An der japanischen Börse liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kurz vor Handelsschluss bei rund 29.386 Punkten und damit 0,7 Prozent im Plus. Der Euro tendiert etwas schwächer und nähert sich der Marke von 1,17 US-Dollar.

In den USA ging es für den Standardwerte-Index Dow Jones Industrial Average am Mittwoch leicht um 0,3 Prozent auf 32.981 Punkte nach unten. Damit entfernte er sich etwas von seinem Rekord über 33.200 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 3972 Punkte zu und erreichte damit ein frisches Allzeithoch. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 1,5 Prozent auf 13.246 Punkte vor.

"Wir haben es mit einem binären Markt zu tun", sagte Paul Nolte, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Kingsview. "Heute sind wieder die Technologiewerte vorn, während es gestern die Infrastrukturwerte waren." Längerfristig würden aber die konjunkturabhängigen Titel die Nase vorn haben, prognostizierte Peter Cardillo, Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Darauf deuteten Bidens Ausgabenpläne für Straßen, Eisenbahnen, Breitband, saubere Energie und die Herstellung von Halbleitern und die gestiegenen Anleiherenditen hin.

Renditen weiter hoch

Am Rentenmarkt hielten sich die Renditen für die richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen gestern mit 1,72 Prozent auf hohem Niveau. Die Entwicklung zeigt, dass es mit dem Zinsanstieg noch nicht vorbei sein muss und dieser jederzeit wieder als ein störender Faktor für den Aktienmarkt in Erscheinung treten könnte. Durch höhere Renditen gewinnen Anleihen für manche Marktteilnehmer an Attraktivität im Vergleich zu Aktien.

Xiaomi will Autos bauen

Der im Westen vor allem als Smartphone-Anbieter bekannte chinesische Elektronikkonzern Xiaomi geht unter die Autobauer. In den kommenden zehn Jahren sollen dafür zehn Milliarden Dollar investiert werden. Gründer und Konzernchef Lei Jun will die Führung der neuen Tochter selbst übernehmen. Xiaomi wurde vor allem als Smartphone-Anbieter groß, baut inzwischen aber alle möglichen Elektronikprodukte.