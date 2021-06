Marktbericht Vor der Powell-Rede Starker Dow dürfte den DAX treiben

Am Frankfurter Aktienmarkt stehen die Zeichen auf Grün. Eine sehr überzeugende Entwicklung des wohl bekanntesten Aktienbarometers wird an der Frankfurter Börse für Kursgewinne sorgen.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine freundliche Handelseröffnung hin. Die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.628 Punkten und damit 0,2 Prozent höher als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

Guter Wochenstart in Amerika

An den US-Börsen ging es zu Wochenbeginn kräftig nach oben. Der Dow Jones Industrial Average legte gestern 1,8 Prozent auf 33.876 Punkte zu. Alle 30 Indexmitglieder verbuchten dabei Kursgewinne. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 1,4 Prozent auf 4224 Punkte. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 0,8 Prozent auf 14.141 Punkte vor.

Die Zinssorgen traten erst einmal in den Hintergrund, nachdem die Aussicht auf zwei Zinserhöhungen im Jahr 2023 den Dow vergangene Woche etwa 3,5 Prozent und den S&P 500 fast zwei Prozent nach unten gedrückt hatte. James Bullard, der Präsident der regionalen US-Notenbank von St. Louis, hatte am Freitag eine Leitzinserhöhung bereits im kommenden Jahr ins Spiel gebracht. Steigende Zinsen machen Aktien im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv.

Stattdessen konzentrierten sich in Investoren gestern auf die Stärken der US-Wirtschaft, zumal die inländischen Corona-Beschränkungen zunehmend gelockert werden. Besonders gut liefen die Aktien von Unternehmen, die mutmaßlich von einer breiten wirtschaftlichen Erholung profitieren. Zu den größten Kursgewinnern gehörten die US-Banken. JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup und Wells Fargo zogen zwischen 1,2 und 3,7 Prozent an.

Powell-Rede erwartet

Im weiteren Tagesverlauf wird dann vermutlich wieder die Zinsdiskussion aufleben. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) sieht die Konjunktur und den Arbeitsmarkt weiter auf einem guten Weg. Es gebe eine deutliche Wirtschaftserholung von den Folgen der Corona-Pandemie, sagte US-Notenbank-Chef Jerome Powell in vorab veröffentlichten Auszügen seiner heutigen Rede vor einem Kongressausschuss. Er wiederholte zudem seine Aussage, dass die Teuerungsrate nur vorübergehend höher sein dürfte.

"Die Börsen preisen ein Szenario, in dem US-Wirtschaft zwar floriert, aber eben nicht so extrem stark wächst, dass die Fed früher eingreifen müsste", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. "Buy-the-dip ist wieder in Mode. Rückschläge werden weiterhin als willkommene Kaufgelegenheiten gesehen."

Der Euro fällt am Morgen in Richtung 1,19 US-Dollar. An der Börse in Tokio geht es kräftig nach oben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt rund eine Stunde vor Handelsschluss drei Prozent auf 28.892 Punkte vorne.

Amazon setzt auf Robo-Lkws

Amazon rüstet sich für eine Zukunft mit selbstfahrenden Lastwagen. Der weltgrößte Online-Händler bestellte beim Start-up Plus mindestens 1000 Systeme, mit denen herkömmliche Sattelschlepper automatisiert werden können. Amazon sicherte sich auch die Möglichkeit, rund ein Fünftel der kalifornischen Firma zu übernehmen, wie Plus in der vergangenen Nacht mitteilte.

Drägerwerk traut sich mehr zu

Am deutschen Aktienmarkt dürfte die Drägerwerk-Aktie stärker beachtet werden. Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Konzern Drägerwerk stellt für 2021 nach bislang guten Geschäften einen geringeren Umsatzrückgang in Aussicht als bisher befürchtet. So erwartet der SDAX-Konzern jetzt nur noch einen währungsbereinigten Rückgang der Erlöse um zwei bis sechs Prozent, wie er gestern Abend in Lübeck mitteilte. Bisher hatte das Unternehmen mit einem Abfall von sieben bis elf Prozent gerechnet. Auch bei der Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) wird Drägerwerk optimistischer. Sie soll nun bei acht bis elf Prozent liegen, nachdem das Unternehmen vorher fünf bis acht Prozent erwartet hatte.