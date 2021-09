DAX dürfte leicht zulegen Einige Anleger fassen wieder Mut

Nach dem desaströsen Wochenstart sieht es danach aus, als nutzten einige Anleger die gesunkenen Kurse, um sich neu mit Aktien einzudecken. Der DAX dürfte am Dienstag mit Gewinnen in den Handel starten.

Banken und Broker rechnen damit, dass der deutsche Leitindex um rund 0,5 Prozent fester bei rund 15.200 Punkten in den Handel starten wird. Gestern war der DAX zeitweise bis auf 15.029 Punkte abgesunken. Danach dämmte er die Verluste etwas ein und schloss 2,3 Prozent tiefer bei 15.132 Zähler.

Die Vorgaben aus den USA fallen alarmierend schwach aus: Der Dow Jones knickte um fast 1,8 Prozent ein und schloss unter 34.000 Punkten. Der S&P 500 büßte 1,7 Prozent auf 4357 Zähler ein, der technologielastige Nasdaq 100 verlor gar mehr als zwei Prozent.

Die Liste der Themen, die den Anlegern Sorgen bereiten, ist derzeit recht lang. Zum einen belastet die Schieflage des chinesischen Immobilien-Entwicklers Evergrande. "Der potenzielle Zahlungsausfall des chinesischen Bauträgers könnte weitreichende und unerwartete Folgen haben", sagte Danni Hewson, Finanzanalyst bei AJ Bell. "Das ist der X-Faktor, der das Potenzial hat, dass die Wellen eines Zusammenbruchs auf andere Sektoren überschwappen könnten."

Des Weiteren fürchten sich die Investoren vor einer nachlassenden Konjunktur, und auch die Probleme um die Verlängerung der US-Schuldenobergrenze drücken auf die Stimmung. Schließlich steht am Mittwoch noch die Sitzung der US-Notenbank Fed an, von der sich die Investoren ein Signal für ein Zurückfahren der milliardenschweren Anleihekäufe erwarten.

Auch in Japan stehen die Börsenampeln auf Rot. Das zunehmende Risiko, dass Evergrande seine massiven Schulden nicht bedienen kann, veranlasste die Anleger auch dort dazu, aus risikoreicheren Anlagen zu fliegen. "Es ist die Frage, ob Evergrande seine Zahlungen leisten kann, und wenn nicht, ob die chinesischen Behörden das Unternehmen retten werden?", sagte Masahiro Ichikawa, Chefstratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Auf die Dauer gesehen könnte ein verlangsamtes Wachstum in China auch die Nachbarländer belasten."

Die Märkte in China und Taiwan waren am Dienstag wegen eines Feiertags weiterhin geschlossen. Der japanische Nikkei-Index sank um rund zwei Prozent, der Topix-Index verlor 1,7 Prozent. Der marktbreite MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel hingegen nur um 0,2 Prozent.

Universal Music vor IPO

Der Marktwert des Plattenlabels Universal Music Group (UMG) mit Künstlerinnen wie Lady Gaga und Taylor Swift wird vor dem Börsendebüt am Dienstag in Amsterdam mit rund 33,5 Milliarden Euro taxiert. Der französische Konzern Vivendi, der UMG ausgliedert, legte am Montag einen Referenzpreis für die Notierung von 18,50 Euro je Aktie fest.

Der Börsengang wird in Europa der größte in diesem Jahr sein. Universal setzt darauf, dass sich der von Spotify angeheizte Streaming-Boom fortsetzt, der seit Jahren für höhere Lizenzeinnahmen und Gewinnwachstum sorgt. UMG dominiert die Branche gemeinsam mit Warner Music und Sony Music.

Twitter will eine Investoren-Klage mit einer Zahlung von mehr als 800 Millionen US-Dollar aus der Welt schaffen. Die Anleger klagten bereits 2016 mit dem Vorwurf, der Kurznachrichtendienst habe falsche Angaben über die Wachstumsaussichten gemacht und den Markt dadurch in die Irre geführt. Twitter räume bei dem ausgehandelten Vergleich in Höhe von 809,5 Millionen Dollar (gut 690 Mio Euro) kein Fehlverhalten ein, betonte das Unternehmen.

Die Sammelklage geht auf Twitters Geschäftsprognosen aus dem Jahr 2014 zurück. Das Unternehmen hatte damals erklärt, man könne auf lange Sicht die Marke von einer Milliarde Nutzer überschreiten und mittelfristig auf 550 Millionen monatlich aktive Nutzer kommen. Später fiel die Aktie, nachdem das Wachstum deutlich langsamer ausfiel.

Der Ölkonzern Shell hat für 9,5 Milliarden US-Dollar in bar ein Schiefergasvorkommen im US-Bundesstaat Texas verkauft und will einen Großteil der Einnahmen für Aktienrückkäufe verwenden. Sieben Milliarden US-Dollar sollen für Aktienrückkäufe verwendet werden, der Rest soll die eigene Bilanz stärken.

Der Rückkauf der eigenen Anteile laufe zusätzlich zu den bereits laufenden Programmen, mit denen Kapital an die Aktionäre fließen soll. Mit der Ölpreis-Erholung versuchen Ölkonzerne ihre Investoren zu umgarnen, indem vorher gekürzte Dividenden wieder erhöht werden und viel Geld in Aktienrückkäufe gesteckt wird. Shell hatte erst im Juli höhere Ausschüttungen an die Aktionäre angekündigt.