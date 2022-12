Marktbericht Handelsstart über 14.100 Punkten Starke Wall Street hilft dem DAX Stand: 22.12.2022 09:49 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse dominieren zu Handelsbeginn die Pluszeichen. Deutliche Kursgewinne an den US-Aktienmärkten sorgen bei den Investoren für Kauflaune.

Der DAX ist kurz nach Handelsbeginn auf 14.157 Punkte geklettert. Damit lag er 0,4 Prozent im Plus. "Positive Nachrichten kommen an den Börsen weiterhin gut an. Rückschläge nach negativen Nachrichten werden schnell für Käufe genutzt", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. Die Situation an der Börse sei aktuell besser als in den meisten Phasen dieses Jahres.

Anleger dürften das Börsenjahr 2022 überwiegend in unguter Erinnerung behalten. Seit Jahresbeginn hat der DAX mehr als zehn Prozent verloren. Doch das zeigt nicht die ganze Dramatik - denn zwischenzeitlich lag das Minus sogar bei rund einem Viertel.

Auch der Euro hat im Jahresverlauf eine Tal- und Bergfahrt hinter sich. Im Vergleich dazu verläuft die Entwicklung heute bisher unspektakulär. Die Gemeinschaftswährung notiert am Vormittag nur wenig verändert im Bereich von 1,0640 US-Dollar.

Kräftige Kursgewinne in Amerika

Der Dow Jones Industrial, der sich nach vier schwächeren Handelstagen bereits vorgestern leicht erholt hatte, legte gestern um weitere 1,6 Prozent auf 33 376,48 Punkte zu. Der S&P 500 stieg um 1,5 Prozent auf 3878 Punkte. Der Nasdaq-Composite-Index rückte 1,5 Prozent auf 10.709 Punkte vor.

Die Kauflaune wurde durch starke Konjunkturdaten unterstützt. So verbesserte sich die Stimmung der US-Konsumenten am Jahresende wegen der nachlassenden Inflation unerwartet stark. In den Tagen zuvor hatte die Aussicht auf weitere kräftige Zinserhöhungen der wichtigsten Notenbanken die Börsen noch nach unten gezogen.

Wichtige Quartalszahlen kommen gut an

Rückenwind gab es auch durch die positiv aufgenommenen Quartalszahlen des Sportartikelherstellers Nike und des Logistikkonzerns Fedex. Nike-Aktien gewannen zwölf Prozent und Fedex-Papiere drei Prozent.

Durchwachsenes Weihnachtsgeschäft

Das Weihnachtsgeschäft ist aus Sicht des deutschen Einzelhandels bislang nur "durchwachsen" ausgefallen. "Nur ein Viertel der Händlerinnen und Händler ist zufrieden mit dem bisherigen Geschäftsverlauf in der Weihnachtszeit, rund die Hälfte der Handelsunternehmen ist unzufrieden", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, der Mediengruppe Bayern. Die Unternehmen hofften nun auf die "traditionell umsatzstarke Zeit zwischen den Jahren".

Weniger Gewinn bei der Hornbach Holding

Die Baumarktbetreiberin Hornbach Holding hat den Umsatz in ihrem dritten Geschäftsquartal 2022/23 um mehr als zehn Prozent auf 1,55 Milliarden Euro verbessert. Gleichzeitig drückten aber hohe Kosten aufs Ergebnis. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Gewinn von 27,2 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es noch 31,6 Millionen Euro gewesen.

Metro verlässt Indien

Der Handelskonzern Metro trennt sich von seinem Geschäft in Indien. Käufer ist Reliance Retail Ventures, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte. Die Transaktion bewerte Metro Indien mit 300 Millionen Euro, hieß es weiter. Der Düsseldorfer Konzern erwartet unter der Annahme konstanter Wechselkurse aus dem Verkauf einen Gewinn von etwa 150 Millionen Euro.

Uniper fällt aus SDAX

Der Gasimporteur Uniper muss nach seiner Übernahme durch den deutschen Staat den SDAX verlassen. Das Unternehmen werde aus dem Index gelöscht, weil der Streubesitz unter zehn Prozent gesunken sei, teilte der Indexanbieter Stoxx gestern Abend mit. Ab dem 27. Dezember wird dafür der Brennstoffzellenhersteller SFC Energy in den Index aufgenommen.

Weniger Nutzfahrzeuge zugelassen

Der EU-Nutzfahrzeugmarkt wird weiter durch eine schwache Nachfrage nach kleinen Transportern belastet. Während der Absatz neuer Lastwagen im November weiter zulegte, gingen die Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen insgesamt den 17. Monat in Folge zurück, wie der europäische Herstellerverband Acea mitteilte. Demnach wurden im November insgesamt knapp 142.000 Nutzfahrzeuge neu zugelassen, 0,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Allerdings war der Rückgang im Oktober mit 8,5 Prozent noch deutlich höher ausgefallen.