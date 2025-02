marktbericht Schwache Vorgaben DAX weitet Verluste zum Handelsstart aus Stand: 28.02.2025 09:26 Uhr

Zum Abschluss der Börsenwoche geht es für den DAX zunächst weiter abwärts. Grund sind die US-Zollpolitik und schwächelnde Märkte in den USA und Asien. Im Rampenlicht steht am Nachmittag die Inflationsrate.

Angesichts schwacher Vorgaben von den Übersee-Börsen weitet der DAX seine Verluste vom Vortag aus. Der deutsche Leitindex verliert zu Handelsbeginn 0,7 Prozent auf 22.391 Punkte. Damit landet er wieder auf dem Niveau der Vorwoche, nachdem er sich zwischenzeitlich deutlich stabilisiert hatte. Gestern hatte das Börsenbarometer letztlich aufgrund schwacher Autoaktien 1,1 Prozent auf 22.551 Punkte verloren.

Ein neuerlicher Vorstoß auf das jüngste Rekordhoch bei 22.935 Punkten erscheint für den DAX unrealistisch angesichts wieder entfachter Zollsorgen und einer weltweit schwachen Börsenstimmung. So hatte US-Präsident Donald Trump Zölle gegen China, Kanada und Mexiko in der kommenden Woche angekündigt. Außerdem drohte er gestern mit Aufschlägen in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union - "für Autos und alle anderen Dinge".

"Sorgen vor einem eskalierenden Handelskonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union haben den deutschen Leitindex belastet", erklären die Experten der Helaba. Bislang hätten die Anlegerinnen und Anleger Korrekturen zum Einstieg genutzt. Ob dies heute auch der Fall sein wird, bleibe jedoch abzuwarten. "Noch ist es verfrüht, den Aufwärtsimpuls für beendet zu erklären, Risiken einer Korrekturausdehnung sind aber vorhanden", so die Fachleute.

"DAX & Co können sich der aktuellen Verkaufswelle zwar nicht entziehen. Im internationalen Vergleich sind die europäischen Märkte aber aktuell so etwas wie der Fels in der Brandung", versucht Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners, die Kursverluste derweil ein wenig zu relativieren.

Im Laufe des Tages steht in Deutschland die Entwicklung der Verbraucherpreise im Fokus. Die erhöhte Inflation erweist sich offenbar als recht hartnäckig. Für die anstehenden Daten zu den Verbraucherpreisen (VPI) im Februar (14.00 Uhr) erwarten die von Reuters befragten Experten eine Jahresteuerungsrate von 2,3 Prozent, womit der Preisauftrieb genauso hoch wie im Januar ausfallen würde.

Die Preise für nach Deutschland importierte Güter haben sich zu Beginn des Jahres indes weiter verteuert und den stärksten Anstieg seit fast zwei Jahren markiert. Die Einfuhrpreise legten im Jahresvergleich um 3,1 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. So stark waren sie zuletzt im Februar 2023 gestiegen. Im Dezember waren die Importpreise nur um 2,0 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.

Am Nachmittag folgt die Veröffentlichung des sogenannten PCE-Index der persönlichen Ausgaben der US-Verbraucherinnen und Verbraucher im Januar. Dieser gilt als ein Inflationsmaß, das die US-Notenbank Fed mit Blick auf ihre Zinspolitik besonders stark beachtet. Eine deutliche Abkühlung des Preisdrucks zeichne sich nicht ab, heißt es von der Helaba. Mit einem Zinslockerungsschritt rechne man am Markt nicht vor der Jahresmitte und an dieser Einschätzung werde sich heute kaum etwas ändern.

Die Wall Street hatte gestern unter schwach aufgenommenen Zahlen von KI-Platzhirsch Nvidia vom Vorabend gelitten. Lange Zeit taten sich die Anlegerinnen und Anleger schwer damit, das Zahlenwerk des Chipherstellers einzuordnen. Am Ende fiel die Nvidia-Aktie jedoch um 8,5 Prozent und zog damit den gesamten Markt nach unten. "Die Zahlen waren gut, aber es waren keine Blockbuster-Zahlen, so wie wir sie seit einiger Zeit kennen", sagte Scott Welch, Chefanleger beim Vermögensverwalter Certuity.

Der Auswahlindex Nasdaq 100, in dem das Unternehmen hinter Apple das zweitgrößte Gewicht hat, fiel um 2,8 Prozent auf 20.551 Punkte und vermied nur denkbar knapp ein Jahrestief. Denn im Nvidia-Sog sanken andere Chip-Aktien wie Applied Materials, ASML, Broadcom und Micron. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich mit einem Abschlag von knapp 0,5 Prozent auf 43.240 Zähler deutlich besser. Der marktbreite S&P 500 gab um 1,6 Prozent nach.

Die asiatischen Börsen folgten heute den Vorgaben der Wall Street. Zudem belasteten zunehmende Spannungen wegen der US-Zollpolitik. Trump hatte eine Verdoppelung der bereits geltenden Zölle gegen chinesische Waren angekündigt. Mit der Erhöhung würden die Aufschläge ab dem kommenden Dienstag 20 Prozent betragen. China drohte mit Gegenreaktionen. Wenn die USA auf ihrem Willen beharren wollten, werde die Volksrepublik alle notwendigen Gegenmaßnahmen ergreifen, um ihre Rechte und Interessen zu verteidigen, sagte ein Sprecher des Handelsministeriums in Peking.

"Die US-Außenhandelspolitik gestaltet sich zunehmend unberechenbarer und das macht den Investoren das Leben schwer", merkte Marktexperte Andreas Lipkow an. "Natürlich sind die Marktteilnehmer über die Höhe der zusätzlichen Strafzölle auf chinesische Produkte überrascht, doch viel schwerwiegender ist die Art und Weise dieser Strafzollkampagne seitens der USA."

Chinesische Aktien reagierten verschnupft. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong gab im späten Handel um 3,7 Prozent auf 22.852 Punkte nach, wobei auch die Schwäche der US-Technologiewerte den technologielastigen Index belastete. Der mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten bestückte CSI 300 verlor zuletzt 2 Prozent auf 3.890 Punkte. Auch japanische Aktien standen unter Druck. Der Nikkei 225 schloss 2,9 Prozent tiefer mit 37.156 Punkten. Besonders exportorientierte Sektoren zeigten sich schwach.

Der Rückschlag bei der wichtigsten Digitalwährung Bitcoin hat sich zum Wochenschluss noch einmal verstärkt. Die Kryptowährung ist mittlerweile in weniger als sechs Wochen um mehr als ein Viertel gesunken im Vergleich zum Rekordhoch von Mitte Januar. Am Morgen notierte der Bitcoin bei 79.200 Dollar - Anfang dieser Woche stand der Kurs noch bei 95.000 Dollar.

Mit Blick auf das makroökonomische Umfeld, verwundere diese Entwicklung wenig, sagte Stefan von Haenisch von Bitgo Inc. Händler würden immer noch auf konkrete Schritte von US-Präsident Trump zur Lockerung der Regulierung des Kryptohandels warten.

Die deutschen Einzelhändler sind etwas besser als erwartet ins Jahr gestartet. Ihr Umsatz wuchs im Januar um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Inflationsbereinigt (real) gab es ein Plus von 0,2 Prozent. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hier nur mit einer Stagnation gerechnet. Verglichen mit Januar 2024 zogen die Umsätze um real 2,9 Prozent an. Besonders der Handel mit Lebensmittel lief gut: Hier legte der Umsatz real um 1,5 Prozent zum Vormonat zu. Bei Nicht-Lebensmitteln gab es dagegen ein Minus von 0,2 Prozent. Im Internet- und Versandhandel wurde sogar ein Rückgang von 4,2 Prozent gemeldet.

Der Versicherer Allianz hat 2024 im Tagesgeschäft so viel verdient wie nie zuvor. Der operative Gewinn stieg um knapp neun Prozent auf gut 16 Milliarden Euro. Damit übertraf er seine ursprüngliche Zielspanne ebenso wie die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für das neue Jahr nimmt sich Vorstandschef Oliver Bäte ein operatives Ergebnis zwischen 15 und 17 Milliarden Euro vor. Für 2024 sollen die Anteilseigner je Aktie eine Dividende von 15,40 Euro erhalten - eine Steigerung um 11,6 Prozent. Hinzu kommt ein Aktienrückkauf über bis zu 2 Milliarden Euro.

Der Chemiekonzern BASF hofft nach dem Gegenwind im vergangenen Jahr auf ein deutlicheres Ergebniswachstum 2025. Für dieses Jahr rechnet BASF mit einem bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) von 8,0 bis 8,4 Milliarden Euro. Das entspräche einem Zuwachs von 1,8 bis 6,9 Prozent. Analysten hatten zuletzt 8,43 Milliarden erwartet. Zum Ergebnisanstieg sollen alle Segmente beitragen - mit Ausnahme des Basischemikalien-Geschäfts, das durch höhere Fixkosten infolge der Inbetriebnahme des neuen Verbundstandorts in China und Wartungsabstellungen belastet wird.

Im Übernahmeringen um die Commerzbank sagt Betriebsratschef Sascha Uebel der italienischen Großbank UniCredit den Kampf an. Er will UniCredit-Chef Andrea Orcel, der seine Übernahmepläne vorantreibt, so viele Probleme bereiten wie möglich, wie Uebel der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Wir machen den Weg, den Orcel im Kampf mit uns gehen muss, maximal matschig und tief." Orcel unterschätze das starke Mitbestimmungsrecht in Deutschland, sagte der Gesamt- und Konzernbetriebsratschef der Commerzbank, und kündigte für den Fall einer Übernahme an: "Er wird sich bei den Verhandlungen mit uns die Zähne ausbeißen."

Der US-Internetriese Meta plant einem US-Medienbericht zufolge zusätzlich zu seinen Internetdiensten Instagram, Facebook und WhatsApp eine eigene App zu Künstlicher Intelligenz (KI). Der Sender CNBC berichtete unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Kreise, dass Meta die Einführung einer eigenständigen KI-App bis Mitte dieses Jahres plane. Laut dem Bericht plant Meta zudem, ein kostenpflichtiges Abonnement für seine KI-Plattform zu testen, eine Strategie, die auch der ChatGPT-Entwickler OpenAI anwendet. Meta äußerte sich nicht zu dem Bericht.

Tesla hat im US-Bundesstaat Kalifornien die Genehmigung für den Betrieb eines Fahrdienstes beantragt. Es ist ein erster Schritt auf dem Weg zum Ziel, das von Firmenchef Elon Musk angekündigte Robotaxi-Angebot auf die Beine zu stellen. Aus dem Antrag gehe allerdings hervor, dass in den Wagen auf der Plattform zumindest anfangs noch Menschen am Steuer vorgesehen seien, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Die zuständige kalifornische Behörde CPUC bestätigte US-Medien lediglich die Existenz des Antrags.

Der Umstieg von Verbrauchern auf für KI-optimierte Rechner hat HP ein überraschend deutliches Wachstum beschert. Der Umsatz habe um 2,4 Prozent auf 13,5 Milliarden Dollar zugelegt, teilte der Computer-Hersteller mit. Der Gewinn traf mit 0,74 Dollar je Aktie die Markterwartungen. Wegen des nahenden Support-Endes für das Betriebssystem "Windows 10" schaffen sich Verbraucher verstärkt neuere Geräte an, die die technischen Voraussetzungen für "Windows 11" erfüllen. Dabei wählen sie oft Rechner, die mit speziellen Prozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) ausgerüstet sind, um das Potenzial dieser Technologie besser zu nutzen.

Dank einer anhaltend hohen Nachfrage nach ertragsstarken Hochleistungsrechnern für KI winkt Dell ein überraschend hoher Jahresgewinn. "Unsere KI-Aussichten sind gut", sagte Jeff Clarke, der für das Tagesgeschäft zuständige Chef des Computer-Herstellers. "Durch die Verträge, die wir mit xAI und anderen Unternehmen abgeschlossen haben, beläuft sich unser Auftragsbestand für KI-Server derzeit auf rund neun Milliarden Dollar." Das ebenfalls ausgegebene Umsatzziel blieb wegen eines schwächelnden Geschäfts mit klassischen PCs allerdings im Rahmen der Erwartungen.